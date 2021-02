Ostrá Škoda Scala je nakonec realitou, jejích 190 koní ale v Česku nekoupíte před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste čekali na ostřeji pojaté i vypadající provedení mladoboleslavského hatchbacku, tady je - má 190 koní a vzhled, se kterým by si mohlo říkat RS. Automobilka jej ale prodá v 500 kusech jen Němcům.

Škoda Scala je pohledné auto, které již v základu disponuje slušnou výbavou. Po stránce dynamické ale dokáže nadchnout jen stěží, neboť vrcholem je benzinová jedna-pětka se 150 koňmi. To sice není úplně výkon a pro normální ježdění bohatě postačí, jako vrcholná motorizace ale před náročnějšími kupci neobstojí. Ve výsledku tak není divu, že se neustále hovoří o příchodu verze RS, což ostatně svým jednáním způsobila i sama Škoda. Právě mladoboleslavská automobilka totiž příchod nástupce modelu Rapid avizovala odhalením konceptu Vision RS, který dostal do vínku 245 koní.

RS zatím pořád nevzniklo, ledy se ale zjevně konečně hnuly. Přivítat tedy můžeme Škodu Scala Edition S, které už svým jménem dává najevo své sportovní ladění. Základ jasně převyšuje výkonem i vzhledem, pokud se ale už vrháte po noži, abyste rozpárali matraci a vyndali z ní ulité peníze, musíme vás zarazit. Celá věc má háček, respektive dva. Tím prvním je omezenost dané edice na 500 exemplářů, druhou fakt, že Scala Edition S je nabízena pouze v Německu.

Zajímavé je, že ačkoliv Edition S vznikla primárně přispěním tuningové firmy ABT Sportsline, hatchback je nabízen skrze oficiální síť značky s kompletní zárukou. Klíčem k realizaci celé spolupráce pak byl i fakt, že navzdory vyššímu výkonu a lepší dynamice nedošlo na navýšení normované spotřeby, takže auto nebylo nutné znovu homologovat.

Pod kapotou se tedy dále nabízí 1,5litrový motor, který byl nově naladěn na 190 koní. Souběžně s tím se zvýšil i točivý momentu, a to z 250 na 290 Nm. Očekávat lze tedy stoprocentně působivější dynamiku, ABT nicméně detaily neprozradil. Pouze uvádí, že posílení jednotky je zatím možné pouze v kombinaci se šestistupňovým manuálem, a to kvůli nízkému maximu točivého momentu snášeného u Scaly použitým automatem DSG.

Souběžně s vyšším výkonem dorazil také o 15 milimetrů snížený sportovní podvozek, stejně jako 18palcová litá kola ER-C18. Dále nechybí ani specifický přední a střešní spoiler, stejně jako zadní difuzor. Mimo to lze počítat s černě lakovanými detaily, neboť provedení Edition S vychází z výbavy Monte Carlo, kde je daný paket standardem. Totéž pak ostatně platí o čelních i koncových LEDkách, jenž mohou zákazníci doplnit dle libosti šedým, černým či červeným odstínem karoserie.

Co se týče interiéru, zde již ABT neúřadoval. Nicméně sportovní sedadla nechybí, tak jako třeba pedály z nerez oceli nebo multifunkční volant obšitý kůží. Cena vozu pak startuje na 33 790 Eurech (cca 872 tisíc Kč), ve srovnání s úrovní Monte Carlo tak došlo na zdražení o pouhých 2 150 Eur (56 tisíc Kč). To je za navýšení výkonu, snížení podvozku a vylepšení vizáže při zachování tovární záruky opravdu velmi slušná částka, ovšem cena jako taková zrovna nízká není. Pokud byste o auto měli zájem, neměl by být problém jej v Německu koupit, pokud tedy něco takového neomezuje sama Škoda. Některé značky kvůli zamezením šedého importu prodej nových vozů do ciziny svým dealerům zakazují.

