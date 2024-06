Ostrý elektrický prcek od Alpine zaujme svým vzhledem, v čemkoli jiném nemá žádnou šanci před 7 hodinami | Petr Prokopec

Francouzi zkouší přesvědčit zákazníky, aby najednou zapomněli skoro na všechno, co na těchto autech milují, proč si je kupují. Pokus zaujmout na trhu s něčím takovým je zřejmě předem odsouzen k nezdaru.

Proti elektromobilům jako takovým nemám nic, těžko si ho ale dokážu představit jako své jediné auto, i pokud si odmyslím vysokou cenu a rychlý propad hodnoty. Jezdit s ním po městě není problém, pravidelně ale potřebuji urazit několik set kilometrů ve velmi krátkém čase. Otravná je v tu chvíli už zastávka u čerpací stanice, a to je jen několikaminutová. Představa, že musím někde uprostřed cesty čekat i víc než hodinu nabití, neboť většina nabíječek v Česku disponuje dobíjecím výkonem maximálně 50 kW, je pro mě nepředstavitelná.

Není to nicméně ten jediný zádrhel. Stejně tak si nedokážu představit, že bych skočil do elektromobilu a šel se projet jen tak. S bateriovým pohonem totiž sice může být spojena lepší dynamika než u spalovacích aut, stejně jako se na jejich palubě dočkáte většího komfortu, ale jako vozy generující zábavu zkrátka ani nemohou uspět. Jistě, zadupnutí plynového pedálu cestou do práce vám úsměv na tváři vykouzlit může, ale je to málo.

Suma sumárum jsou tak elektromobily opravdu vhodné jen pro dopravu po městě a okolí, na což jsou příliš drahé. Ostatně se jen podívejte na nový Renault 5, který se ve své domovině začne prodávat letos v září. Za 25 tisíc Eur (cca 620 tisíc Kč) můžete počítat s menším autem, než je Škoda Fabia. Baterie o kapacitě 40 kWh pak zvládnou pouze 300 kilometrů, a to jen v laboratořích.

Omezený dojezd by přitom nevadil při poloviční ceně, takto je ovšem nová pětka jen dalším z nesmyslů, který se bude prodávat jen za peníze někoho jiného, tedy skrze všemožná dotační schemata. Ještě nesmyslnější je ovšem její sportovní derivát, se kterým se Francouzi vytasili právě nyní pod názvem Alpine A290. Tento hatchback bude k dispozici ve dvou verzích GT a GT Performance, kdy první počítá se 180 koňmi a druhá s 220. U slabšího provedení tak k dosažení stovky potřebujete 7,4 sekundy, zatímco silnější model počítá se 6,4sekundovou akcelerací.

Tato čísla neurazí, ale ani neohromí - nejsou lepší než u spalovacích hot hatchů typu VW Polo GTI, které jsou ale o dost většími auty a víc výkonu nemají. Zaujmou auto jistě umí i venkovním vzhledem. Automobilka se totiž v nemalé míře rozhodla použít motiv „X“, díky kterému A290 vypadá jako soutěžní speciál na značkách. Takový dojem jen umocňuje použití 19palcových litých kol, za nimiž se vpředu skrývají čtyřpístkové brzdy Brembo. Francouzská novinka by tedy neměla jen drtivě zrychlovat, ale také „flekovat“.

Uvnitř ale bude osazena zvukovým generátorem, což samo o sobě děsí. Pokud jste někdy v elektromobilu zažili umělý zvuk, nejspíš víte, že je lepší ponechat vůz v tichém režimu. Jenže zrovna takový se s kategorií hot hatchů příliš neslučuje. Místo toho u nich toužíte po autentickém jekotu výfuku a mechanickém cvakání převodovky při každém přeřazení. Protože ale A290 disponuje pouze automatem, můžete si o obojím nechat zdát. Třeba během dlouhých desítek minut u dobíjecích stanic, které budete znát více než oblíbené okresky.

Novinka totiž sice vyfasovala baterie o vyšší kapacitě 52 kWh, s nimiž je Renault 5 taktéž k mání, ovšem ani těm nelze zrovna aplaudovat - jde o ekvivalent 13,3litrové nádrže na naftu. Na udávaný dojezd 380 km, který je přisuzován oběma verzím, je tak třeba rovnou zapomenout. Zvláště pokud u toho bude oněch 220 koní, které využijete naplno. Počítejte s tradičními desítkami kilometrů ostré jízdy na jedno nabití, poté vás už čeká nejméně půlhodinové stání, neboť maximální použitelný dobíjecí výkon činí jen 100 kW.

Již tato omezení dělají z A290 vůz zcela míjející střed terče popírající podstatu atraktivity podobných aut spočívající v jejich ohromné versatilitě. A přihodit k nim musíte ještě cenu, neboť ve Francii tento elektrický hot hatch startuje na 38 tisících Eur (přes 940 tisíc Kč). Za skoro milion korun tedy dostanete auto, které vás rozhodně nepobaví tak, jako o poznání levnější a klidně i méně výkonný a pomalejší spalovací hatchback. S tím je přitom možné dojet dál, na doplnění paliva navíc nebudete tak dlouho čekat. Palcům dolů ještě před dodáním prvních aut se tak Alpine nemůže divit.

Francouzské novince rozhodně nelze upřít působivou vizáž, jenže od hot hatchů nutně chcete víc než to. Prakticky ve veškerých ostatních ohledech ale A290 selhává. Foto: Alpine

