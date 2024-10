Ostuda pro Evropu? Řadu místních hypersportů včetně nového vrcholného Ferrari překonává americký sporťák za pár milionů před 11 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto by si mohlo říkat Shania Twain, neboť jako by po vzoru její slavné písně říkalo: „Tak ty jsi Ferrari? Ale to mě moc neohromuje.” Však zatímco si Ferrari účtuje za F80 klidně 100 milionů, Corvette ZR1 nebude stát víc než řadové Porsche. Přesto nejen F80 nechává svou maximálkou dalece za zády.

Chevrolet Corvette vždy působil trochu jako biblický David, který se pravidelně pouští do soubojů s kým jiným než s Goliášem. Nebyl v tom nikdy úplně marný, přesto bylo obtížné tvrdit, že jednotlivá klání dotahoval do vítězných konců. Vždy bodoval nízkou cenou kombinovanou s objemným motorem, vysokým výkonem a velmi konkurenceschopnou dynamikou, jenže starý kontinent měl díky o trochu preciznějšímu ztvárnění téhož obvykle navrch, byť si za to značky jako Ferrari nebo Lamborghini nechávaly patřičně zaplatit. Jenže v roce 2019 přišel Chevrolet s obrovskou změnou, kdy přesunul motor zpod přední kapoty za hlavu cestujících. A to byly pouhé základy, na kterých Američané začali stavět svůj nový mrakodrap.

Prvních výšin automobilka dosáhla již dvě léta po premiéře základního kupé, kdy přišla s variantou Z06. Ta sesadila z trůnu Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, neboť do vínku dostala nejsilnější atmosféricky plněný osmiválec historie. Jednotka LT6 totiž produkuje 679 koní výkonu a 624 Nm točivého momentu, což jsou velmi působivá čísla. Jenže v případě Chevroletu se stala ekvivalentem výhledu z 10. patra věžáku, jehož vrcholek se nachází nad mraky.

Ve srovnání se zmíněným SLS je stejně jako výkon důležitá i cena. Zatímco za ojeté kupé Mercedesu se vzhůru výklopnými dveřmi dnes dáte nejméně 16 milionů Kč, Z06 vás jako zcela nový vůz vyjde jen na 112 100 USD (asi 2,6 milionu Kč). Chevrolet navíc ve svém tahu na branku ani poté nepolevil, místo toho vytáhl ještě hybridní verzi E-Ray, která za 106 900 USD (asi 2,49 milionu Kč) nabídla výrazně lepší akceleraci než ojetina třícípé hvězdy.

Do opravdových výšin se ale Chevrolet rozhodl své fanoušky vyvézt až letos, neboť na sklonku července došlo na odhalení varianty ZR1. A vedle ní již nebledne pouze SLS, ale prakticky veškerá konkurence s výjimkou takových aut, jako je třeba Bugatti Tourbillon, SSC Tuatara či Hennessey Venom F5. Jakmile ale zařadíte do rovnice třeba nové Ferrari F80, McLaren W1 nebo Mercedes-AMG One, tedy výjimečná a produkčně limitovaná hyperauta za vysoké desítky milionů korun, rázem je ZR1 znovu na vrcholu, jak si všimli kolegové z Auto Evolution.

Důvodem není nutně výkon 1 079 koní, i když také ten lze vnímat jako stabilně nejvyšší - Ital svých 1 200 koní a Brit deklarovaných 1 275 koní dosahují jen za pomoci elektromotorů, kterým dříve nebo později dojdou baterie a jejich stabilní zdroje dynamiky jsou slabší. AMG One pak s 1 063 koňmi ZR1 nestačí ani a jeho spalovací motor původem z Formule 1 je podstatně slabší. Jenže u všech aut výrobci udávají nejvyšší rychlost okolo 350 km/h, nejvíc jde o 352 km/h v případě Mercedesu. Může se zdát, že víc nepotřebujete, neboť ve většině světa stejně více než stotřicítkou legálně jet nemůžete. Jenže podle takové logiky vlastně ani nepotřebujete Ferrari, z místa na místo se dokážete dostat i ve Škodě Fabia či Dacii Sandero.

Představte si tedy, že zaplatíte s pomocí příplatků klidně i výrazně víc než 100 milionů korun za F80, se kterým vyrazíte na neomezený úsek německého Autobahnu, abyste vzápětí zaznamenali stále rychleji se blížící příď. Po nějaké chvíli se pak můžete i „kochat“ zádí tohoto vozu, neboť Corvette ZR1 vám snadno ukáže přesně tyto partie. Na rychlostním oválu v Papenburgu ji prezident GM Mark Reuss dotlačil až na 375 km/h.

Již to samo o sobě je těžké zpracovat, jenže ona facka ze strany Chevroletu je taková, že druhou zkrátka chytnete o stěnu. Americká automobilka sice zatím neupřesnila cenu vozu, nicméně asi nikdo nepředpokládá, že by ZR1 stála víc než třeba Ford Mustang GTD, který startuje na 325 tisících USD (asi 7,56 milionu Kč) a na americké poměry je extrémně drahý. Za to vám nabídne maximálku 325 km/h, i modrý ovál tedy patří mezi poražené. Očekávaná startovní cena ZR1 se pohybuje okolo 180 tisíc USD, tedy asi 4,2 milionu Kč. Za to už si dnes nekoupíte ani čerstvě zdražené Porsche 911 GT3 v úplném základu.

Znovu je tedy třeba se ptát, jak dokázali Američané nabídnout tak hodně za tak málo. A ještě na tom vydělávat, však Corvette je pro GM vyhlášenou dojnou krávou. Proč tedy nikdo jiný nejde stejným směrem? Vždy zájem o lidový hypersport je evidentně obrovský. A Chevrolet by nakonec nesypal do vývoje takové varianty nemalé peníze, pokud by neměl jistotu, že se mu ve velkém vrátí. ZR1 tak vlastně již není oním Davidem, ale spíš Herkulem porážejícím téměř jakoukoli příšeru, v poměru dynamiky a ceny zcela jednoznačně. Není to pro Evropu trochu ostuda?

Corvette ZR1 je jako zjevení z jiného světa. Američanům se totiž povedlo motor naladit na 1 079 koní, aniž by se museli nějak výrazně namáhat či hledat pomoc v podobě hybridní techniky. To jim umožnilo udržet náklady na uzdě, zároveň ale dosáhli také úctyhodné dynamiky. Foto: Chevrolet

