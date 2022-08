Osud auta se 720koňovým V8 ukazuje, jak končí plány automobilek zaříznout spalovací motory před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Je to jeden z jasných důkazů toho, jak dalece jsou dnes vzdáleny představy zákazníků od směřování automobilového průmyslu. Není to ale tak, že bychom si mohli jen zanadávat u piva a akceptovat vůli jiných. Existuje-li po něčem poptávka, výrobci si netroufnou ji ignorovat.

Vzhledem ke směřování automobilového průmyslu v posledních letech vznikl v mnoha lidech dojem, že auta s tříválcovými litrovými motory, hybridy nebo dokonce elektromobily se rozmáhají v nabídce z vůle jiných zákazníků či automobilek, které tato řešení začala nabízet jako technicky lepší. Není tomu tak. Lidé zajímající se o auta to dobře ví, těm ostatním to ovšem málokdo řekne - po pár dekádách je zase v módě držet ústa a krok.

Jednou z výjimek se pravidelně stává šéf koncernu Stellantis, který smutnou pravdu opakovaně popsal zcela otevřeně, když uvedl: „Vědecké rozhodnutí o volbě této technologie nebylo učiněno automobilovým průmyslem.” A ještě to jednou zopakoval. Je to pochopitelně ryze politické rozhodnutí, které v technické i ekonomické rovině obtížně ospravedlnitelné změny nutí jak automobilkám, tak zákazníkům.

Kdybyste pochybovali o tom druhém, stačí se podívat na zájem spojený s motory, které jsou postupně vyřazovány z nabídky. Kdyby šlo o lidmi nechtěné věci, logicky by musel být problém je vůbec prodat, on je ale spíše problém je koupit. Protože jakmile se ukáže, že nějaký objemný motor končí v nabídce toho či onoho vozu, jen se po něm zapráší.

Důkazem budiž i dnes už opravdu starý Dodge Durango, který poprvé dorazil na trh již v roce 2011, skutečně před 11 léty. Stačilo ale osadit vůz 6,2litrovým osmiválcem, jemuž kompresor IHI dopomáhá k výkonu 720 koní a rázem vznikla verze SRT Hellcat, která se vyprodala dříve, než fyzicky dorazila do prodeje. Tohle se stalo už v roce 2020 a mělo jít o rozlučkovou edici. Auto ale neskončilo dodnes.

Durango SRT Hellcat mělo být technicky po smrti v roce 2021, ale nedošlo k tomu, firma nakonec produkci zvýšila o 50 procent. Původně mělo jít jen o snahu vyjít vstříc zákazníkům, kteří si auto objednali v roce 2020 či zkraje roku 2021, ale nezbylo na ně, ani tento plán ovšem nevydržel. Loni tak Dodge uvedl, že i tento záměr byl nakonec pozměněn a zatímco dříve počítal s tím, že dodatečně uspokojí jen existující objednávky, ve výsledku šlo zajít k dealerovi a učinit i zcela novou objednávku. Tím se za Durangem SRT měla zavřít voda, ale hádejte, co se stalo?

Automobilka právě oznámila, že ten samý vůz vrací do nabídky i pro modelový rok 2023. Bude mít pořád 720 koní a 845 Nm, které velkému rodinnému autu dopomohou ke stovce během 3,5 sekundy. Čtvrtmíli takto zvládne za 11,5 sekundy a dosáhne maximálky až 290 km/h, to zní pořád kouzelně. Cenu zatím neznáme, ta poslední ale činila 82 490 USD, tedy asi 1,98 milionu Kč.

Samotný prodej výkonného Duranga pro nás ale primárně zajímavý není, interesantní je nakonec hlavně obecný postoj výrobce, který se tváří, že osmiválce jsou pro něj mrtvé, další modely budou elektrické a tím je vše vyřízené. Konec tohoto modelu s motorem Hellcat ale hlásá už třetím rokem a pořád nic, nyní se dokonce vrací do prodeje „jen” kvůli poptávce.

Představa, že automobilky jednoho dne nastoupí před zákazníky, oznámí jim, že 85 procent z nich bude ignorovat a nabídne něco, co chce jen hrstka z nich, jsou naprosto liché. Výrobci to zkusí, třeba to půjde. Ale pokud ne, do Macochy dobrovolně určitě neskočí...

Dodge Durango SRT Hellcat měl být dávno mrtvý, přetrvávající zájem o něj ale nejprve rozšířil limitovanou edici, pak jej vrátil do prodeje a nyní jej znovu vrátil do prodeje. Automobilky nebudou hluché k přáním zákazníků, chtějí-li přežít - politici si od nich miliony aut nekoupí. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.