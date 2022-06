Peugeot zkouší znovu zazářit ve střední třídě riskantní novinkou, podobně střižení předchůdci totálně propadli před 6 hodinami | Petr Prokopec

Francouzská automobilka se rozhodla dát vale nudě, současně ale na strunu jiné nudy zahrála. Auto na pomezí tříd tradičních sedanů a módních SUV může oslovit davy, také ale nemusí oslovit vůbec nikoho, zvláště pak se svými pohony.

Není žádným tajemstvím, že i na starém kontinentu jsou nyní dominantní silou SUV. Je otázkou, kdy a zda vůbec tato móda skončí, pro samotné výrobce by ale v mnohém měl být příkladem Hollywood. Také filmová továrna totiž v posledních letech má komerční úspěch spojen pouze s jedním typem snímků, a to s komiksy. Stále častěji se nicméně ukazuje, že diváci jsou jich už přejedení. Do plusu tak již neposílají každý film, místo toho začínají stále větší důraz klást na kvalitu. I proto vlastně třeba druhý Doctor Strange v kinech dosud vydělal „pouze“ 944 milionů dolarů (cca 22,2 mld. Kč).

K podobnému vývoji nutně bude docházet i v showroomech. Mnohá SUV to ostatně už dnes balí předčasně, neboť jejich tvůrci zkrátka nedokázali publikum dostatečně zaujmout. Pokud se totiž dnes chcete prosadit mezi stovkami konkurentů, pak opravdu potřebujete oslnit vzhledem, výbavou i technikou. A to vše ideálně ještě nabídnout za cenu, která se drží při zemi více než zvýšený podvozek. Logicky by to pak ještě chtělo i krátké čekací lhůty, to bychom však v dnešní „bezčipové době” chtěli trochu moc.

Po tomto úvodu se můžeme přesunout k novému Peugeotu 408, který konečně bude k dispozici také v Evropě. Pod stejným názvem totiž francouzská automobilka již od roku 2010 nabízí čtyřdveřový sedan v Číně. Letos pak dokonce představila jeho třetí generaci, dokonce před několika málo dny. Starý kontinent ale nic podobného nedostane, ostatně ve střední třídě Peugeot už nabízí nijak nepříliš úspěšný model 508 (loni jen 25 202 prodaných aut na celém kontinentu), znovu zazářit tedy zkouší jinak.

Výsledkem je jakýsi kříženec, který se snaží navodit vizuální dojem robustního SUV. Při pohledu na výšku 148 centimetrů je ovšem zjevné, že Peugeot 408 má stejně blízko k tradičním sedanům - takové Škodě Superb naměříme od země po střešní linii o 12 milimetrů méně. Český zástupce nicméně má 4,86 metru na délku, zatímco ten francouzský pouze 4,69 m, od modelu 508 ho ale dělí jen 6 cm délky. Na první pohled tak sice působí jako zrozený do terénu, reálně mu ale bude dobře jen na silnici.

Podobným směrem dříve zamířilo třeba Volvo nebo sesterský Citroën, nicméně model S60 Cross County nešlo označit jinak než jako propadák a s typem C3 L to nebylo ani o fous lepší. Kupříkladu za první čtyři měsíce roku 2016 bylo celosvětově prodáno jen 616 exemplářů S60 XC, což opravdu není mnoho. Zejména při pohledu na spřízněné kombi V60 Cross Country, které za stejnou dobu mělo na kontě 5 663 prodejů. Peugeot tedy sázkou na netradiční karosářský styl hodně riskuje, zvláště s ohledem na pohon.

Novinka bude totiž k dispozici se dvěma plug-in hybridními motory a jedním čistě benzinovým. Přeplňovaná jedna-dvojka přitom nabídne maximálně 130 koní, což je neuvěřitelně málo, uvážíme-li třídu vozu a tříválcovou koncepci motoru. Od kombinace jedna-šestky a elektromotoru pak sice lze čekat celkově 180 či dokonce 225 koní, s těmito výkony nicméně bude spojena nemalá cena, navíc výkony soustav budou k dispozici jen do vyčerpání baterek. Bude tedy třeba, aby se zákazníci do vozu skutečně zamilovali, jinak kombinace netradičního vzhledu a vyšších sum nemá šanci.

Peugeot již oznámil, že dieselová verze nebude k dispozici, do budoucna ale bude možné počítat i s čistě elektrickou (a tedy s ještě vyšší částkou). Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se novému Peugeotu 408 povede. Momentálně tak dodáme, že na druhém konci vozu, tedy v zavazadelníku, lze počítat s kapacitou 536 až 1 611 litrů. Druhého zmíněného údaje nicméně dosahuje jen benzinová verze, která disponuje 36litrovou schránkou pod podlahou zavazadelníku.

V docela divoce pojaté kabině lze očekávat poslední verzi i-Cockpitu, jenž s digitálním přístrojovým štítem páruje 10palcovou obrazovku multimédií. Výčet výbavy se bude lišit v závislosti na stupních a trzích, zákazníci toužící po maximálním pohodlí ale budou moci zvolit masážní přední sedadla, kožené čalounění Nappa, panoramatickou střechu či audio systém Focal o výkonu 690 W. Pár měsíců po zahájení prodeje pak má dorazí i semi-autonomní řízení Drive Assist 2.0.

Peugeot přitom bude na evropské trhy uveden na počátku příštího roku, automobilka s ním ovšem počítá i v Číně, kde bude k dispozici pod označením 408X. Zákazníci si vůz budou moci pořídit i online, stejně jako půjde přes internet nabídnout staré auto na protiúčet. V některých zemích je pak nabízena i doprava novinky zdarma až před vrata garáže, v Česku ale bohužel tato služba k dispozici není.

Nový Peugeot 408 chce zaujmout tam, kde třeba Volvo S60 Cross Country katastrofálně selhalo. Navíc bude k mání jen s jedním benzinovým a dvěma plug-in hybridními motory. O úspěchu tak nejspíše bude rozhodovat hlavně cena. Foto: Peugeot

