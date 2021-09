Plán EU na zákaz benzinů a dieselů v roce 2035 dostává trhliny, první velký stát má výhrady před 4 hodinami | Petr Miler

Je to od začátku absurdní záměr připomínající snahy komunistů plánovat neplánovatelné, EU z něj ale stěží sleví. Pokud ovšem budou mít výhrady velké členské země Unie, nic jiného jí nezbude.

Řekli jsme to mnohokrát a řekneme to znovu: Plánovat v roce 2021 nejlepší technické řešení čehokoli pro rok 2035 je zvlášť v dnešním, rychle se rozvíjejícím se světě něco naprosto pošetilého. Však si vzpomeňte, co jsme v roce 2007 tušili o dnešku. Tehdy za dobrý mobil platila Nokia 6300 a světu se ukázal první iPhone. Dokázal by tehdy někdo říci, že v roce 2021 bude finská značka okrajovým výrobcem levných mobilů a na iPhonu 12 budete moci dělat více věcí než na tehdejších stolních počítačích? Odpověď si jistě můžeme nechat pro sebe.

Přesto EU v čele s od reality odtrženým komisařem už dnes plánuje, jak má vypadat automobilový svět za 14 let. Fakt, že s tím některé automobilky souzní, ukazuje jen na jejich snahy o pohodlnost, neboť plánovatelná, tvrdě zregulovaná budoucnost pomáhá těm velkým a etablovaným na úkor malých a nových. A fakt, že tato nařízení za svá nepřijímají ani Němci a Francouzi, nutí k nepříjemným otázkám.

Ačkoli se o výše popsaném záměru Bruselu hovoří často jako o hotové věci, není jím. Je to jen plán, který bude muset být ve své konkrétní podobě teprve schválen a každá země k němu bude moci říci své. Co řeknou Češi nebo Lotyši, je asi všem ukradené, tohle bude hra několika velkých zemí. Od Německa a Francie jsme zatím konkrétní návrhy na změnu onoho záměru neslyšeli, Italové už se ale s prvním vytasili.

Agenturu Bloomberg o něm zpravil Roberto Cingolani, ministr pro ekologickou transformaci ve vládě Maria Draghiho, který požaduje výjimky pro italské výrobce superaut. Je to logické a jen to odpovídá tomu, co dříve chtěl Louis Camilleri, než byl odejit z čela Ferrari. Tehdy ještě šéf vzpínajícího se koníka řekl, že Ferrari nikdy nebude na sto procent elektrické a že nemá smysl značku do elektromobility cpát. Průměrné dvanáctiválcové Ferrari podle něj najede ročně jen okolo 3 tisíc kilometrů a ve výsledku generuje mnohem méně emisí než hatchback s malým motorem používaný dennodenně.

V podstatě to samé říká Cingolani, podle nějž představují italské supersporty zcela nepatrnou část trhu a navíc jde o výrobce velmi málo ježděných aut, která absolutně nemá šanci jakkoli významně ovlivnit celkové emise generované automobily v Evropě. Současně jde ale o velmi významné pilíře italské ekonomiky, které chtějí Italové před nesmyslnými regulacemi chránit stůj co stůj.

„Tato auta potřebují velmi zvláštní technologie a potřebují baterie pro tuto transformaci,” uvedl Cingolani narážejíc zjevně na to, že postavit elektrický ekvivalent současných supersportů s jakkoli rozumným dojezdem dnes není možné. Jmenovitě zmínil Ferrari, Lamborghini a Pagani, tři značky, které dohromady neprodají ani 20 tisíc aut za rok po celém světě a lidé si jejich vozy kupují spíše jako umělecká díla než jako typická auta. Podle Cingolaniho u nich není rozumně možné dosáhnout nezbytných úspor z rozsahu, aby investice do tak rychlé a úplné transformace zvládli.

Jak moc velké zastání s tímto záměrem mít bude, je otázkou, sám ale říká, že žádné potíže nečeká: „Je to něco, o čem diskutujeme s dalšími partnery v Evropě a myslím, že s tím nebude problém,” řekl Cingolani Bloombergu. Pokud by to byla pravda a další jednání se vyvíjela tímto směrem, byla by to pro automobilismus jistě pozitivní zpráva.

Problémem totiž jistě není elektromobilita jako taková ale snahy o absolutní a naprosto nesmyslný přechod k ní u všech aut bez rozdílu. Právě před ním varují i němečtí technici, neboť více věcí pokazí, než aby pomohl. Pokud potřebujete auto jen na denní dojíždění ze satelitu do práce, s elektromobilem si vystačíte velmi snadno. Pokud ale denně „létáte” stovky kilometrů po všech čertech nebo rozvážíte zboží, nebudou vám k ničemu. A nebo s nimi budete muset zacházet tak, že vaše pracovní efektivita výrazně utrpí.

Pakliže by záměr EU doznal podobných rozvolnění a nebylo by nutné nacpat do elektrické škatulky všechno a všude, může to dávat alespoň jistý smysl. Stoprocentní elektrifikace Ferrari nebo Pagani je skutečně něco zcela nesmyslného.

EU by chtěla do roku 2035 zakázat prodej čehokoli, co nejezdí na elektřinu, už teď je ale jasné, že Italové auta jako Ferrari či Lamborghini hned tak nedají. Požadují výjimky pro malosériové výrobce. Ilustrační foto: Ferrari

