Plán VW na ovládnutí světa aut elektromobily se dál hroutí. Novou generaci těchto aut opět odložil, bude zase pozadu

K tomu, aby Volkswagen na poli elektrických aut dokázal to, co si předsevzal, aspoň teoretická cesta vedla, to by ale musel dokola přicházet s něčím průlomovým. Nesvedl to poprvé a vše nasvědčuje tomu, že to nesvede ani podruhé.

Jsme na jedné lodi s bývalým šéfem Škody a strůjcem její moderní podoby, který už dávno tvrdil, že sázka VW jen na elektromobily je obrovský hazard. Němci si vybrali nevhodnou technologii a spojili s ní nepřiměřené cíle, což se každému soudnému člověku muselo jevit jako velmi riskantní. Ale buďme na chvíli optimisté.

Že by se Volkswagen úspěšně stal během pár let jen výrobcem elektrických aut, bylo od začátku nemožné, ovšem uspět s nimi mohl. Tesla nakonec už léta ukazuje, že z tohoto druhu vozů lze udělat žádoucí produkt. Nepřišla sice s ničím vyloženě převratným, ale ani s ničím vyloženě tragickým. Její stroje dokáží do aut s ještě nějak přijatelnou hmotností vměstnat hraničně použitelné baterie, spoustu dynamiky a skoro nekonečné množství vychytávek. Jsou to takové chytré hodinky na poli aut. Jestli podobný produkt má potenciál oslovit 10, 15 nebo 20 procent globálního publika, ukáže čas, své zákazníky ale má. VW si z tohoto kusu koláče teoreticky mohl ukousnout pořádný ždibec, to by ale musel přijít s atraktivním produktem. A v tomto ohledu naprosto selhal.

Ačkoli elektrická platforma MEB byla od počátku prezentována jako něco převratného po vzoru spalovací MQB, nestala se ničím takovým. Kolega z redakce rád říká, že byla zastaralá už v době, kdy byla představena, a v podstatě má pravdu. VW na jejích základech seká jeden „compliance car” za druhým, jsou to vesměs auta bez zásadní vnitřní atraktivity - designové, technické, elektronické, cenové či jakékoli jiné. Kupují je v podstatě jen fandové elektromobilů, lidé lačnící po dotacích či „neautaři” tradičně spjatí s VW jako z nouze ctnost na trzích, kde jsou spalovací alternativy uměle zdražené daněmi. Kdo jiný si koupí VW ID.3? Ale vážně, však konkurence ze strany spalovacích i jiných elektrických aut je vesměs lepší.

VW navíc poznal, že používání jedné platformy pro 300 modelů aut není u elektromobilů zásadní z hlediska rozmělňování nákladů. Tady jsou zásadní baterie, které neumí vyrobit levně a dobře stejně jako kdokoli jiný. Na každém prodaném elektrickém autě tak prodělává, čímž postupně namaloval obraz dokonalého zmaru: Vsadil jako na jedinou budoucnost na produkt, který marně sahá po větším podílu na prodejích, utopil v něm miliardy, image mu rozhodně nezlepšuje a prodělává na něm. Tudy cesta zjevně nevede.

Jedním z důvodů je, že auta na platformě MEB přišla pozdě, Tesla lepší vozy nabízela o mnoho let dříve. Dnešní novinky na stejných (třebaže v dílčích ohledech vylepšených) základech jsou tak snad předem odsouzeny k neúspěchu a VW potřebuje něco docela jiného. Němci to ví, a tak si hodně slibovali od nové platformy SSP a s ní spojeným projektem Trinity, ovšem i tady musí vidět, jak se jejich plán na ovládnutí světa aut elektromobily hroutí.

Nevíme, s čím by SSP musela přijít, aby opravdu ohromila, jedno je ale jisté - kdyby se tak stalo v roce 2026, jak bylo původně zamýšleno, možná by to zvládla. Protože je ale projekt Trinity z různých důvodů dokola odkládán, je stále pravděpodobnější, že až nějaké auto z této líhně skutečně dorazí, bude znovu pozadu stejně jako kdysi MEB. A přesně tento scénář se jeví být stále pravděpodobnějším, jak s odvoláním na své zdroje uvnitř VW informuje agentura Reuters.

Uvedení nového modelu ID.4 vznikajícího právě v rámci projektu Trinity mělo totiž být odhaleno až do začátku příští dekády. Nemusíme mít ani tušení, s čím má tato novinka technicky přijít, přesto je nanejvýš pravděpodobné, že když v roce 2024 vyvíjíte nějaké už léta vznikající technické řešení s nadějí na vstup na trh někdy za 6 let, bude už v době své premiéry zastaralé. Elektrická auta se vyvíjí po malých krůčcích, ale cupitají rychle. A co bylo před pár lety atraktivní novinkou, může být dnes snadno překonaným řešením.

Celý plán na popsaný vývoj byl dítětem dnes už odvolaného šéfa VW Herberta Diesse (na hlavní fotce), jeho nástupce Oliver Blume jej ale v podstatě jen rozkládá - někdy kvůli softwarovým problémům, aktuálně je prý důvodem „slabá poptávka po elektromobilech a potřeba snížit náklady”. Musíme se tak ptát, zda Blume není schopen dát věci do pořádku, neboť ani jeho veřejná vystoupení nedávají jasně najevo, kam VW vlastně míří. Anebo moc dobře ví, co dělá, a plán na ryze elektrickou budoucnost automobilky cíleně rozkládá. S ohledem na jakousi „diplomatickou problematičnost” takového postupu to ale raději nehlásá a změny záměrů jsou nám takto dávkovány postupně.

Mluvčí Volkswagenu odmítl věc komentovat, v tuto chvíli se ale na každý pád nezdá, že by Němci mohli svou budoucnost jen s elektromobily seriózně spojovat. A to i když to tak nepodávají. Při jejich současném i budoucím plánovaném portfoliu by to byla sázka na mrtvého koně, což nejvyšší management zřejmě dobře ví. Podle Reuters má v tuto chvíli vedení VW vnímat, že s další elektrickou ofenzívou není kam spěchat, proto přichází další odklady.

Šéf Porsche a VW Group Oliver Blume směřování automobilky nepochybně mění, sám je při tom ale tajemný jako hrad v Karpatech. Z původních plánů Herberta Diesse (na hlavní fotce) zůstává v každém případě stále méně. Foto: Porsche

