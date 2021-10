Plánům na nucenou elektrifikaci aut už teď dochází baterky, Tesla bude dráž prodávat horší auta před 8 hodinami | Petr Prokopec

O podobném riziku se mluví už dlouho, realitou se ale stává mnohem dříve, než kdokoli odhadoval. Pro nové elektromobily prostě chybí baterie, které mají beztak daleko k ideálu. Výrobci tak přesedlají na ještě problematičtější typy.

V letošním roce Tesla představila vrcholný Model S Plaid. Jakkoliv mu fanoušci Tesly dodnes aplaudují, i nadšence jedna věc dráždí. Vlajková loď totiž měla dorazit se zcela novým typem baterií. Vývoj a výroba článků označovaných číslicí 4680 ovšem mají značné zpoždění, načež by se novinka měla objevit až u chystaných modelů Cybertruck a Roadster. Otázkou však je, kdy a zda vůbec se tak stane, neboť alespoň u pick-upu ještě nedávno svítil na firemním webu plánovaný datum dodání. Dnes jej tam už ale nenajdete a firma už potvrdila, že celý příští rok nenabídne žádný nový model.

Právě zpožděný vývoj akumulátorů měl být tím pravým důvodem, proč kalifornská automobilka nakonec odpískala verzi Plaid+. Bez té se svět jistě obejde, značka ale už větří problémy, které čekají celou branži a ve výsledku pouze do naha odhalují krátkozrakost politiků. Ti zpoza zeleného stolu odhlasovali hromadný přechod celého světa na elektromobilitu. Málokdo z nich si však uvědomil, že ani nastupování do stojícího vlaku není až tak jednoduchou záležitostí.

V tomto bodě nám dovolte menší odbočku, kterou se přesuneme právě na vlakové nádraží. Tam právě zastavil důležitý spoj, který je očekáván téměř všemi, proto ihned po otevření dveří dojde k šíleným strkanicím. Ve chvíli odjezdu je tak nástupiště stále ještě z poloviny plné, což je ale značný problém, neboť všichni zůstanuvší musí buď čekat na další vlak, ovšem v takovém případě za užití nádraží zaplatí nemalý poplatek. Nebo - pokud vše jednoduše nezabalí a nepůjdou domů - využijí spoje, který je k dispozici bez ohledu na jeho kvality.

Podobné scény evokují následky politicky tlačené elektromobility. Momentálně se k elektrickému pohonu hlásí téměř každý, což nevyhnutelné vede k problémům. Už teď není dostatek baterií pro potřebnou produkci, ta by ovšem měla během několika let ještě radikálně vzrůst. Někteří výrobci tak nebudou mít v jistých chvílích co prodávat. Či případně mohou zvolit stejnou cestu, jakou se nyní vydává Tesla.

Místo aby kalifornská automobilka přišla s novým typem lithium-iontových baterií, naopak přepřahá na větší využití lithium-železito-fosfátových. S těmi byla dosud spojena pouze čínská produkce, ovšem v důsledku nedostatku některých materiálů půjde o standard pro základní varianty Modelů 3 a Y pro celý svět. Tesla již uvedla, že na parametrech aut by se tím nemělo nic změnit, jak ale asi už tušíte, realita je jiná.

S bateriemi LFP je totiž spojena nižší energetická hustota, což logicky povede buď k menší kapacitě (a tedy nižšímu dojezdu) při zachování stejné hmotnosti, nebo vyšší hmotnosti (a tedy i horší dynamice a dojezdu) při zachování stejné kapacity. Jednomu z následků prostě nelze utéci. Při neustále rostoucích cenách základních Tesel (naposledy před pár dny) to znamená jen horší a dražší auta. A to jsou krátkodobé aspekty, LFP mají i rychleji podléhat zkáze.

Nejde nicméně pouze o Teslu, podobný přístup začínají zvažovat i další automobilky. Jak jsme řekli, vstup do elektrického vlaku je omezený. Na nástupišti tedy bude muset část výrobců čekat na další spoje, nebo místo 1. třídy přijmout nižší standard. Dáme-li si to do kontextu s očekáváními dalšího rychlého zlepšování použitelnosti elektrických aut a současně snižování jejich cen díky rostoucím úsporám z rozsahu, je to poněkud smutná a docela jiným směrem kráčející vize.

Tesla u základních verzí Modelů 3 a Y přechází na lithium-železito-fosfátové baterie (LFP). Ty nebude jen vyrábět, ale také nakupovat u čínské značky BYD. Dodávky nicméně mají odstartovat až ve druhém kvartálu příštího roku, což znovu jen potvrzuje skutečnost, že boj o bateriové pakety se jen přiostřuje. Foto: BYD

Petr Prokopec

