Plány Mercedesu na konec spalovacích motorů se zhroutily. Teď do nich cpe víc peněz než dřív, věrné jim bude i BMW

Ještě počátkem roku platilo, že spalovacím Mercedesům odzvoní za necelých šest let, od té doby se ale situace dramaticky změnila. Nyní do nich automobilka dokonce investuje víc peněz, než bývalo běžné.

Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Slova poněkud roztržitého krále z pohádky Pyšná princezna nejspíš pochytili i ve světě aut, kde se jimi momentálně důsledně řídí skoro všichni. Minulostí jsou tak závazky, jenž se týkají brzkého konce spalovacích aut a jejich nahrazení elektromobily. Dotyčné značky si totiž uvědomily, že pokud by na této strategii lpěly, přišel by spíše než cokoli jiného jejich konec.

K zásadnímu obratu přistoupil především Mercedes-Benz, který předpokládal, že do konce dekády nebude prodávat nic, co nedisponuje bateriovým pohonem. Dnes to nicméně vypadá, že třícípá hvězda bude tou dobou prodávat ve velkém všechno možné, jen ne to. Prodeje jejích elektrických aut se mohutně propadají i z minimálních čísel, a tak se automobilka dušuje, že její budou disponovat spalovacím pohonem i dlouho po roce 2030, klidně i po roce 2035. A to rovněž v Evropě. Přičemž dost možná nepůjde pouze o benzinové jednotky, ale dokonce také ty dieselové.

Šéf německé automobilky Ola Källenius totiž v rozhovoru pro britský Autocar uvedl, že v případě faceliftu třídy S třícípá hvězda „investovala do modernizace spalovacího pohonu víc, než je u faceliftu běžné“. Mercedes kromě toho zapracoval na benzinových a dieselových jednotkách, aby bez problémů splnily i nadcházející emisní normu Euro 7. Cílem je, aby spalovací model byl co nejdéle konkurenceschopný, neboť do důchodu skutečně hned tak nezamíří.

Němci totiž dále nezamýšlí stávající třídu S nahradit elektrickým ekvivalentem. Místo toho má být stávající propadák zvaný EQS nahrazen zcela novým modelem, který dorazí na nové platformě. Tato dualita značku pochopitelně bude stát více peněz, ovšem Källenius dodal, že volba jedné architektury by Mercedes nutila ke kompromisům, které značka nebyla ochotna učinit. Pokud by totiž spalovací model používal architekturu elektromobilu a naopak, vedlo by to k omezení místa v kabině.

V tomto ohledu je třeba poukázat na BMW, které aktuálně zastává zcela opačný názor, neboť spalovací i elektrická auta této značky používají tutéž platformu CLAR. A jsou s tím násobně úspěšnější. Ostatně i proto máme s obdobným přístupem počítat také v případě příští generace M3. Šéf divize M Frank van Meel ostatně už pro Bimmer Today potvrdil, že nová M3 nebude jen elektrická, ale dorazí i ve spalovací verzi s šestiválcovým benzinem.

Z toho důvodu také BMW pracuje na tom, aby motor vyhovoval příštím přísnějším emisním normám. Dle van Meela si jej pak automobilka ponechá až do chvíle, kdy zájem zákazníků o něj opadne natolik, že již nebude dávat ekonomický smysl jej dále vyrábět. Což ve finále nemusí být nikdy. BMW proto nechce na klientelu tlačit, místo toho jí dá na výběr, po čem sáhne.

Obě automobilky tak vlastně nyní zastávají pomalu tutéž strategii, byť ta mnichovská jí razí od počátku, zatímco Stuttgart donutilo ke změně jeho prodejní elektrické fiasko. Otázkou nicméně je, zda BMW i Mercedes nakonec nebudou donuceny ke změně názoru. Oběma značkám se totiž přestává dařit v Číně, o to více musí spoléhat na Evropu a USA. Hlavně starý kontinent je přitom trhem, kde se na elektrifikaci tlačí šíleným způsobem.

I proto Källenius stejně jako šéf BMW Oliver Zipse tlačí na Evropskou unii, aby jim přestala klást do cesty překážku v podobě navýšených cel. Nikoli jen proto, že se třeba BMW iX vyrábí v Říši středu, a tak na něj umělé zdražení dopadá rovněž, ale hlavně kvůli čínské odvetě. Ta by dopadla hlavně na luxusní modely obou značek, které do firemních pokladen přinášejí nejvyšší marže. Čeká ovšem někdo, že svými námitkami uspějí?

