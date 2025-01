Pokus Hertzu nakopnout půjčování elektromobilů vzácnými Fordy totálně selhal, po roce a půl je skoro nejeté nesvede ani prodat včera | Petr Miler

Tak ani tohle nevyšlo. Teorie za pokusem nabídnout v elektrické podobě jednu z legend Hertzu byla možná zajímavá, v praxi ale pouhé elektrické připodobnění toho, čím bývaly Mustangy z programu Rent-A-Racer, na lidi zjevně nezafungovalo a dál nefunguje.

Máme rádi lidskou nezdolnost a ochotu prát se s nepřízní osudu způsobem, který je většině lidí cizí. Jinak bychom se ostatně za současné atmosféry panující v Evropě vůbec nebyli schopni dál věnovat novinařině, je to každodenní boj s něčím, co se někdy jeví jako větrné mlýny. Současně ale musíte vědět, kdy přestat, neboť jinak v určitou chvíli ze sebe budete dělat už jen hlupáky. My jsme do této fáze v rámci snah o jakousi osvětu zatím nedospěli, Hertz v rámci snah „naučit” lidi půjčovat si auta, která nechtějí, ale ano. Než ovšem kapituloval, udělal vážně první poslední, aby uspěl.

Bylo to pro asi nejznámější autopůjčovnu světa drahé a bolestivé poučení, kterému jsme se obšírně věnovali nejednou. Dnes už je po všem, z nesmyslného původního záměru půjčovat téměř jen elektrická auta, a to celosvětově, už firmy ustoupila a dříve nakoupené vozy s obrovskými ztrátami složitě prodává. Jde tu o desítky miliard spláchnuté do toalety kvartál co kvartál, informace kolem této patálie ale obvykle spojujeme jen s Teslami, kterých firma nakoupila daleko nejvíc, navíc nejviditelnějším způsobem. Jen u nich nakonec nezůstala, fiasko spojené s ostatními modely obdobného ražení ale bylo podobné.

Zřejmě poslední velký pokus nakopnout půjčování elektromobilů proběhlo z pomoci Fordu. S tím Hertz dlouhodobě spolupracoval, ostatně přímo automobilce půjčovna dlouho patřila - ovládala ji od roku 1987 až do roku 2005. Jejich kooperace je ale ještě starší a velmi viditelně se poprvé projevila už v roce 1966, kdy Hertz zahájil program Rent-A-Racer, tedy Půjč si závoďák, kdy si lidé mohli pronajímat speciálně vyladěný Ford Mustang GT350-H. Obchodní úspěch to přímo nebyl, z marketingového hlediska ale spolupráce fungovala skvěle.

Celá kooperace tak vlastně nikdy úplně neskončila a na její stopy v oblasti spalovacích aut narazíme i v této dekádě. Naposledy Hertz lidem nabídl 912koňovou silniční raketu s přeplňovaným osmiválcem, pochopitelně znovu jako upravený klasický Mustang. Jistě to opět fungovalo, a tak někoho ve firmě napadla skvělá věc - nastrojit stejným způsobem i elektrické Mustangy Mach-E, přimět tak lidi půjčovat si je a udělat dobré jméno i běžným Mach-E v nabídce, popř. elektrickým modelům osobně. Za tenhle nápad někdo musel sklidit na setkání manažerů firmy otevřený potlesk.

Zní to zajímavě, ale bylo to celé úplně k ničemu.

Hertz skutečně nakoupil další elektrické Mustangy Mach-E a ve stovce provedení jim dam něco, co jsme označili za přestrojení za spalovací legendu. Jak jste pochopili už z výše zmíněného, dřívější skutečné Mustangy H se pyšnily nejen černo-zlatým hávem, ale také specifickou technikou, zdaleka ne jen vyšším výkonem. Byly to opravdu rychlé vozy schopné jezdit i po okruhu, Mustang Mach-E GT-H, jak si stroj říkal, měl dál stejných 487 koní, lišil se pouze vzhledem, mimořádně trapným falešným výfukem a dál... Dál nic, vzácný už byl leda omezením na 100 vyrobených kusů. To zas člověk jednou musí kroutit hlavou: Proč by tohle mělo někoho ohromovat?

Také to v podstatě nikoho neohromilo, jak ukazuje i probíhající výprodej těchto aut, o kterém informují kolegové z Carscoops. Hertz poslal téměř všechna, ne-li úplně všechna tato auta do prodeje v listopadu 2024, tedy asi po roce a půl, a doteď z nich neprodal skoro nic - v nabídce jich zůstávají vysoké desítky ze stokusové edice. Žádný navíc není pořádně ojetý (aktuálně nejvíc 15 153 mil, tedy něco málo přes 24 tisíc km) a naprostá většiny z nich byla za uplynulé dva měsíce zlevněna z 65 na 60 tisíc USD, tedy asi o 123 tisíc Kč na 1,48 milionu Kč.

Čas si to shrnout: Ford nakoupil „falešné” elektrické Mustangy Mach-E GT-H, lidé se mu leda vysmáli, nepůjčil si je skoro nikdo, pak se jich nanejvýš po roce a půl zkusil zbavit, nesvedl to skoro vůbec, a tak vysoké desítky z nich se marně pokouší prodat o dva měsíce později s vysokými slevami? Tomu se říká geniální obchodní tah, víc k tomu nelze dodat. Díky bohu, že je půjčovna z této absurdní mánie už venku.

Nečekali jsme zázraky, z Mustangu Mach-E GT-H se ale stalo ještě větší fiasko, než kdo mohl předpokládat. Foto: Hertz, tiskové materiály



Nakonec ale karikatura Mustangů upravených až na víc než 900 koní, které Hertz v minulosti opakovaně nabízel k půjčení v různých generacích, skončila tak, jak musela. Foto: Hertz, tiskové materiály

