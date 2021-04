Pokus Japonců o návrat ikony je takový průšvih, že se někde prodala jen 1 za 5 let před 5 hodinami | Petr Miler

Nejsou zase tak dávno časy, kdy se Japonci dokázali zarýt pod kůži nadšencům řadou zajímavých aut, v posledních letech jako by ale ztratili recept. I Honda NSX je toho smutným důkazem.

Pokud jste prožili zejména 90. léta „při automobilovém vědomí”, musíte si pamatovat nespočet diskuzí mezi příznivci japonských aut a příznivci čehokoli jiného. Dnes to zažijete stěží. Ti první jsou v posledních letech druhem na vymření, protože automobilky ze země vycházejícího slunce jim nenabízí skoro nic. A když se o něco pokusí, má to obvykle tolik „ale”, že to entuziasty dostane do varu leda tím, že je to naštve.

Příkladů z poslední doby bychom našli dost. Už Toyota BRZ a Subaru BRZ se v Evropě s velkým nadšením nesetkaly, nová Toyota Supra se na starém kontinentu vyloženě trápí. Odbyt je minimální, a to velká část údajně prodaných vozů skončila u dealerů, kde jsou vesměs bez zájmu publika k dispozici se statisícovými slevami. I její mizérie je ale ničím vedle trápení jiného pokusu o návrat japonské ikony, Hondy NSX.

Dostala slavné jméno, které tomuto autu udělala jeho první generace vyladěná ještě Ayrtonem Sennou. Svého času mohla konkurovat dobovým Ferrari za zlomek ceny, ve svém novém provedení ale marně obhajuje svou další existenci. I když nevypadá zle, první recenze ji chválily a někteří opravdu dobře situovaní klienti ji opět srovnávali s Ferrari, její prodeje jsou prakticky nulové.

Ono se stačí prodávat na celkové evropské prodeje v posledních letech - loni 8 aut, předloni 36, v roce 2018 to bylo 45, takto obchodní úspěch definovat nelze. Ještě tragikomičtěji ale vyznívá pohled na bilanci vozu na některých konkrétních trzích. Například z Nizozemska se nyní dozvídáme, že se v tamním registru objevilo první prodané auto! Po pěti letech od chvíle, kdy se tam začalo nabízet.

Není to žert, za celých pět let v prodeji si vůz koupila 0 lidí, až letos v únoru někdo na žluté značky dostal první exemplář v černé barvě. Je navíc třeba dodat, že ani není nový, neznámý majitel koupil ojetinu z roku 2019 s pořizovací cenou 210 786 euro, tedy skoro 5,5 milionu korun. Na jednu stranu klobouk dolů, výjimečnější auto si v Nizozemsku nelze ani představit, i jakéhokoli moderního Bugatti je tam registrováno více. Na tu druhou jsme zvědavi, kdo si od dotyčného jednou toto auto koupí.

Ať už to ale bude jakkoli, Honda v tomto případě podobně jako Toyota naráží na to, že stejné jméno dala charakterově docela jinému vozu. NSX byl relativně jednoduchý sporťák s výkonným motorem uprostřed, pyšnil se vysokou spolehlivostí a příznivou cenou. Dnes jde o drahý, benzin-elektrický hybrid s partou motorů, jehož dlouhodobá použitelnost může být problematická už proto. A třebaže dynamika definovaná akcelerací na stovku za 2,7 sekund a maximálkou 307 km/h je i dnes velmi zajímavá, kupce NSX zkrátka nebere.

Neřekli bychom, že nová Honda NSX je nezajímavé auto, to vůbec ne. Prodejně se ji ale ani trochu nedaří a na nizozemském trhu se roky drželo s bilancí 0 prodaných kusů. Teď je po pěti letech na jedničce. Ilustrační foto: Honda

