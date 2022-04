Němci investovali dalších 1,7 miliardy do nového řešení pohonu aut, snadno může být čistší než elektřina před 6 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky dnes povětšinou berou jako jedinou budoucnost aut elektrický pohon, ten ale podle nás není všespásný, inteligentní řešení vyžaduje poněkud více pestrosti. Přesně touto cestou jde Porsche a přitápí pod kotlem docela jiné alternativy.

Ještě donedávna se zdálo, že budoucnost aut je knihou, ve které lze číst s neochvějnou jistotou o tom, co se skutečně stane. Evropská unie totiž v rámci plnění závazků plynoucích Pařížské klimatické dohody přišla se strategií Green Deal, která měla vést k úplné elektrifikaci automobilové dopravy. Sama o sobě nám přišla utopická, nicméně vidle do těchto plánů hodil až konflikt na Ukrajině. Podle nás je nyní tuplem nereálné, aby ambiciózní záměry byly realizovány bez neospravedlnitelné devastace ekonomiky, nikde ale není psáno, že od reality odtržení politici dál nepojedou svou.

Bez ohledu na to se ale více mluví také o jiných způsobech, s nimiž by starý kontinent mohl automobilovou dopravu ozelenit. Jedním z nich jsou syntetická paliva, kterým se věnuje zejména Porsche. Tato automobilka nově dokonce investovala dodatečných 75 milionů dolarů (cca 1,7 miliardy Kč) do společnosti HIF Global LLC, která se zabývá nejen vývojem e-paliva, ale rovněž pod ni spadá i továrna Haru Oni v chilském Punta Arenas, kde má ještě letos začít pilotní výroba.

Porsche se přitom syntetickými palivy již nějakou dobu zabývá, přičemž jej úspěšně otestovalo nejen v laboratořích, ale také na závodních drahách. Právě v motorsportu pak s jeho využitím počítá v prvé fázi, zatímco v té druhé již bude e-palivo nasazeno také v továrnách při vývoji a testech. Stejně tak jím budou poháněny i všechny vozy začleněné do programu Porsche Experience. Pokud tedy s zuffenhausenskými vozy budete řádit třeba na Polárním kruhu, budou poháněna právě e-palivy. Emise CO2 má toto řešení snížit o 80 až 90 procent.

Zní to slibně, na svět ale nehledíme růžovými brýlemi, a tak syntetická paliva vnímáme se všemi jejich klady i zápory. Stejně jako v případě všech dalších nefosilních médií (elektřina, vodík atp.) nejde o primární energetický zdroj - ani syntetická paliva nerostou na stromě. Musí se vyrobit, vyžadují tedy jiný energetický vstup, v případě řešení podporovaného Porsche jde o větrné elektrárny v Chile.

Je ale třeba dodat, že jde o pořád lepší prostředek než vodík (protože ten se musí vyrobit stejně, pak je energeticky náročné jej skladovat a vytvářet z něj zpět elektřinu palivovými články je též neefektivní - e-paliva odnesete v kanystru a účinnost spalovacího motoru může palivový článek i překonat) i bateriové elektromobily, neboť pro ně musíte vyrobit elektřinu tak jako tak. A i když ji dokáží proměnit v pohyb efektivněji, musíte pro ně budovat rozvodnou síť, nabíječky a především vyvíjet a vyrábět samotná nová auta, která pracují s velmi neekologicky vyráběnými akumulátory se značně omezenou životností. Vedle toho rázem e-paliva nevypadají jako takový nesmysl, optikou celého životního cyklu automobilu může jít snadno o nejčistší řešení, zvlášť pak pro některá využití.

„E-paliva jsou důležitým příspěvkem ve snaze o ochranu klimatu a doplňují náš elektrický program. Tím, že Porsche investovalo do průmyslové výroby syntetických paliv, jen dokázalo, že skutečně klade důraz na udržitelnou mobilitu. Celkově přitom naše investice již přesáhly 100 milionů dolarů,“ uvedla k tématu Barbara Frenkel, která je u automobilky zodpovědná za zásobování.

My pak už jen dodáme, že Chile bylo zvoleno hlavně kvůli čisté větrné energii. Ta bude napájet elektrolyzéry, jenž oddělí vodík od kyslíku. První zmíněný prvek pak bude sloužen s přefiltrovaným CO2, čímž vznikne syntetický metanol jakožto základ e-paliva. A právě s jeho pomocí by Porsche chtělo udržet při životě spalovací jednotky ještě po mnohá desetiletí.

Porsche se podílí na výstavbě továrny Haru Oni v Chile, stejně jako na vývoji syntetických paliv. S jejich pomocí chce udržet při životě spalovací motory co nejdéle. Foto: Porsche

