Porsche odmítá stavět svá auta na platformě od VW, důvody jsou pikantní před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Šéf koncernu Herbert Diess by si přál, aby všechny vozy koncernu VW vznikaly na jediné architektuře. Porsche ale spustilo menší rebélii a touto cestou nepůjde, dle šéfa vývoje je SSP moc drahá.

Pro koncern VW Group je momentálně asi nejdůležitější modulární platforma MEB určená pro elektromobily. Využívá ji nejen Volkswagen ID.3, ale i Škoda Enyaq a určena je rovněž velkému množství dalších aut. Šéf koncernu Herbert Diess nicméně uvedl, že VW Group již pracuje na nové platformě SSP (Scalable Systems Platform), která vůbec dorazí na trh s elektromobily ještě v průběhu této dekády. „A od roku 2035 bude tvořit páteř celého koncernu,“ říká Diess.

Hlava skupiny tedy evidentně počítá s tím, že za čtrnáct let by veškerá koncernová auta od všech sdružených značek měla stejný základ. To na jedné straně není až takový nesmysl, jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť i současné platformy jsou tvořené variabilními moduly, díky kterým mohou podepírat malé hatchbacky i obří SUV. Pevně dané jsou totiž v jejich případě jen jisté body či vzdálenosti, vše ostatní si ale jednotlivé značky mohou s minimálními náklady upravit k obrazu svému.

Je nicméně třeba dodat, že jakkoliv jsou ony platformy univerzální, stále do jisté míry odpovídají určitému typu aut nebo konkrétním požadavkům té či oné značky. Pokud ale SSP má podepírat naprosto vše od VW Group, pak by se některé produkty od sebe nemohly lišit tak, jak by si některé značky přály. To se pochopitelně nelíbí každému, přičemž proti proudu hodlá jít Porsche. Vývojový šéf značky Michael Steiner totiž již uvedl, že SSP nechce a že Zuffenhausen raději zůstane u vlastního řešení.

Nejde navíc jen o to, že si dokáže postavit lepší platformu pro svá auta, uvádí ještě jeden pikantnější - SSP by prý byla moc drahá, a znamenala by tedy pravý opak toho, co si Diess přeje. Steiner praví, že pokud by jedna platforma měla umět dobře podepírat všechny vozy bez ohledu na jejich zaměření, byla by příliš komplikovaná a nákladná. A to by nebylo dobře pro žádnou ze značek, Porsche si tak prý lepší řešení zajistí levněji.

Značka totiž již nějaký ten pátek vyvíjí ve spolupráci s Audi platformu PPE, která je taktéž určena elektromobilům. Důraz je přitom kladen na akceleraci, dlouhý dojezd a krátké časy dobíjení. Což by pochopitelně mělo být prioritou i v případě SSP, nicméně tato architektura bude s ohledem na značky jako Škoda útočit na klientelu se zcela jinými příjmy. Je proto logické, že takoví zákazníci zkrátka nemohou zaplatit třeba ani 800voltový elektrický okruh, natož řadu jiných prvků - univerzální řešení by bylo příliš špatné nebo příliš drahé.

Prvním vozem postaveným na bázi PPE se stane nový Macan, který dorazí v příštím roce. Následovat ho bude Q6 e-tron, z čehož se dá soudit, že daná architektura bude prémiovým řešením a SPP mainstreamovým. Přesto se však zdá, že Diess by určitým způsobem mohl zabodovat. Součástí SPP totiž nebude jen hardware, ale také mnohem komplexnější software. A právě jeho část by Porsche mohlo použít.

Jak vše dopadne, se ještě nějakou chvíli nedozvíme, není ale ničím až tak neobvyklým, že si Porsche dělá uvnitř koncernu, co chce. Rodiny Porsche a Piëchů ovládají celý VW Group a ani Herbert Diess si tak nemůže dovolit jít proti vůli vedení této automobilky. Ať už vše dopadne jakkoli, nový Macan má dorazit za rok, ovšem SSP ještě hezkých pár let neuvidíme. Snadno se tak vlastně může stát, že SSP bude jakýmsi průsečíkem mezi stávající platformou MEB a chystanou PPE, kdy každá značka bude mít k dispozici specifické moduly odpovídající jejím standardům. To už ale spekulujeme.

Taycan je sice aktuálně možná nejschopnějším elektromobilem světa, stojí však na poupravené platformě MSB určené původně spalovacím vozům. Se specifickou architekturou PPE přijde značka až příští rok a chce si ji nechat, i když si šéf koncernu VW přeje široké nasazení univerzálního řešení. Foto: Porsche

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec