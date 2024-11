Porsche potvrdilo návrat ke spalovacím motorům i u chystaných elektrických aut. Otázkou už je jen, kdo dostane Černého Petra dnes | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Je to fascinující veletoč, který jen potvrzuje naše léta opakované přesvědčení, že technická a ekonomická realita vždy zvítězí nad pokusy poroučet větru a dešti. Porsche ale zašlo už moc daleko na to, aby rychle napravilo všechno, co napravit musí.

Popravdě neznáme způsob využití elektrického pohonu aut, při kterém by optikou současných i jakkoli brzce budoucích technických a ekonomických limitů tohoto řešení obstál ve srovnání s tím spalovacím. Prostě neexistuje - je úplně jedno, jestli si vezmete malé městské auto typu Fiat 500, rodinného univerzála typu Škoda Octavia, sportovně-cestovní stroje typu BMW M3 nebo nějaký luxusní model jako Mercedes třídy S, se spalovacím pohonem vždy dostanete dramaticky lépe využitelné auto za podstatně menší peníze, zvlášť pokud bychom vyškrtli všechna umělá zvýhodnění elektrických a umělá znevýhodnění spalovacích vozů. A to ani nemluvíme o životnosti a s ní související ztrátou hodnoty. Čistě racionálně se vůbec není o čem bavit

Jistě, kolik lidí tolik chutí a stejně jako si někteří koupí bez ohledu na cenu a užitek auto nějak červené nebo hranaté, protože se jim líbí, pořídí si jiní auto elektrické třeba proto, že jim vyhovuje, jak je tiché. To je v pořádku, každému dle jeho gusta, ale tato volba jako jediné řešení pro všechny? Nesmysl. Platí to obecně, pokud ale jsou v některých případech podobné úvahy obzvlášť naivní, pak je to u aut s vyššími energetickými nároky - modelů výkonných, těžkých, velkých... Natož pak všechno tohle dohromady. Taková auta za jízdy spotřebovávají spoustu energie, kterou můžete dnes rychle doplnit a vůbec „uvézt” v principu jen jedním způsobem, nedávno jsme si to názorně ukazovali.

Byli jsme tedy velmi překvapeni, když se dominantě elektrickým směrem chtělo vydat i Porsche. Nešlo do elektřiny „all in”, ale i plán prodávat v roce 2030 plných 80 procent aut s elektrickým pohonem zněl docela pošetile. Však co tahle firma nabízí za auta? Sporťáky, které naplno ujedou na jedno nabití jen pár desítek kilometrů, nebo velká výkonná SUV a luxusní sedany či kombíky, které na tom budou jen o málo líp už při rychlé cestovní jízdě. Téměř nic z jeho portfolia se současnými bateriemi na elektřinu rozumně fungovat nebude.

Není tedy divu, že zákazníci řekli po krátkém vzepětí prodejů jasné „ne” a Porsche letos v létě celý nesmyslný plán zrušilo. Někteří níže postavení manažeři sice dál žijí své sny, sám finanční šéf firmy Lutz Meschke ale slíbil vrátit spalovací motory i pouze elektrickým modelům. Řekl to ale poněkud nekonkrétně při představení kvartálních výsledků společnosti, a tak se jej nyní kolegové z Auto News doptali, zda to může potvrdit či jak to vlastně myslel. A jeho slova jsou velmi jasná.

Meschke řekl, že automobilka nově plánuje na tržní realitu „reagovat v rámci produktového cyklu”, tedy nečekat s technickými změnami na další generace. Cílem tedy je zajistit kontinuitu nabídky spalovacích motorů u maxima modelů. A to i skutečně i u těch, které byly dosud zamýšleny jen jako elektrické.

„V současné době prověřujeme možnost vybavit původně plánovaná čistě elektrická vozidla hybridním nebo spalovacím pohonem. Momentálně jsme uprostřed koncepčního rozhodování. Je ale jasné, že u spalovacích motorů zůstaneme mnohem déle,” řekl doslova CFO Porsche. U Cayenne a Panamery není co řešit, včetně případných nástupců, ty budou spalovací. Ikonická 911 měla slíbený spalovací pohon tak jako tak, ale co Macan? A nástupce 718? Tady už je třeba se ptát, kdo dostane pomyslného Černého Petra.

Nové generace obou verzí 718 ještě nejdou venku, do konce roku 2025 ale měly přijít jen elektrické náhrady. Vývoj musí být ve finále, co tedy Porsche udělá? Spalovací pohon nakonec nabídne, nebo to riskne jen s elektřinou? Tady je možná hra ještě otevřená. V případě Macanu je to složitější, neboť elektrický nástupce je venku. Najde tedy Porsche způsob, jak autu dát i spalovací pohon? Nebo bude dál prodlužovat život původnímu provedení? Anebo přijde s jeho separátní novou generací? Všechno je možné, obchodní okolnosti jej mohou přinutit snadno - jde o jeho nejprodávanější vůz poslední dekády.

Zcela jasno tedy pořád nemáme, snaha Porsche vrátit motory s vnitřním spalováním maximum modelů co nejdřív je ale zjevná. Samozřejmě to vítáme, ale bylo skutečně nutné doběhnout až hlavou ke zdi, než toto rozhodnutí padlo? Však nikdy neexistoval jediný technický a ekonomický důvod myslet si, že by se situace mohla vyvíjet jinak.

Spalovací motory Porsche to zdaleka nemají spočítané, a to prakticky v žádném modelu. To je dnes zřejmé, otázkou přesto zůstává, kdy a jak přesně automobilka dokoná nápravu svého předchozího špatného rozhodnutí. Foto: Porsche

Petr Miler

