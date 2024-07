Poslední osmiválcový diesel v osobním autě skončil, lidé si teď už jen rozeberou dříve objednaná auta včera | Petr Prokopec

A jak asi tušíte z již řečeného, pro nezájem to rozhodně není. Naopak, po stále vyráběné dieselové V8 byla taková poptávka, že prodej musel skončit skoro rok a půl před faktickým koncem dodávek jím osazených Toyot.

I když někteří soustavně zastávají názor, že nafta patří do kamen, u některých typů aut je diesel tím nejvhodnějším motorem, a to zejména díky kombinaci svého charakteru a vysoké provozní efektivity. Zejména velká SUV, pick-upy či jiná velká a těžká auta nejlépe spolupracují s motorem, který nabízí hodně výkonu od nízkých otáček a na svůj pohyb spotřebovávají velké množství energie. Pokud tedy s takovým vozem chcete někam dojet a neprodělat na tom kalhoty, diesel je pomalu dokonalou volbou. Tedy alespoň mezi těmi, které se reálně nabízí - benzinový, hybridní i elektrický pohon v takových autech neodvádí dobrou službu.

Světu ale bohužel vládnou lidé, kteří kontakt s reálným světem zažili naposledy tehdy, když jako batolata upadli na zem. Nelze se tak divit, že přicházejí s regulacemi, nad nimiž zůstává rozum stát. V posledních letech se rozhodli dívat na dieselová auta s co nejvíce zakaboněným čelem, aby od nich odradili co nejvíc lidí. A pokud to někomu nestačilo, přišli rovnou i s pravidly, před kterými nelze s naftovými motory rozumně obstát.

Narazit tedy v některých obchodních třídách na diesel je dnes už nemožné. A pokud byste takovou jednotku chtěli s větším počtem válců a vyšším než dvoulitrovým objemem, bude na vás řada prodejců pohlížet jako na blázna, který žil posledních deset let v jeskyni. Přitom minimálně jedna taková jednotka existuje. Poněkud paradoxně pak za ní stojí automobilka, která po propuknutí dieselového skandálu koncernu Volkswagen prohlašovala, že s těmito jednotkami už nechce mít nic společného.

I když ale i Toyota občas sklouzne k prohlášením, která lze brát jako populistická, stále jde o značku, která se drží nohama na zemi a chápe, že pro ony pick-upy či SUV lepší pohon neexistuje. Jenže i ona musí plnit stále přísnější normy, a tak ubírá alespoň s objemnými nafťáky. Přesto se stala poslední značkou, která do osobních aut dosud nabízela osmiválcový diesel - nový Land Cruiser ve verzích 300 a 250 už jím neosadila, tento agregát byl ale dál nabízen pod kapotou modernizovaného Land Cruiseru 70, tedy verze, která se poprvé začala prodávat již v 80. letech minulého století.

Toto provedení nicméně nebylo k dispozici na všech světových trzích, šanci jste měli na jihu Afriky, v Austrálii a na Novém Zélandu. Ovšem i v těchto zemích osmiválcový diesel v nabídce končí, jak informuje Drive a další lokální média. Pikantní přitom je, že na některých trzích nebyl reálně dostupný už nějaký čas, ovšem nikoli kvůli nezájmu, ale přesně z opačných důvodů - až moc velká poptávka nedovolovala Toyotě tuto verzi dál volně nabíuet.

Nyní se světlo tohoto motoru potkává s tím věčným, ale bude to postupný proces. Jakkoliv osmiválcový diesel už nepůjde objednávat, jeho výroba hned tak neskončí. Pro Land Cruiser Single a Double Cab ve verzi GX jej totiž Toyota bude produkovat až do září, v případě luxusní varianty GXL má z montážních linek sjet poslední kus až v závěru příštího roku. A je evidentní, že pokud by nedošlo na „nucený výsek”, výroba by nejspíš neskončila nikdy. Prodej každopádně skončil a teď už si lidé jen rozeberou dříve objednaná auta.

V reakci na to se automobilka proto rozhodla, že 2,8litrový čtyřválcový turbodiesel, který v nabídce zůstává, už nebude párovat pouze s šestistupňovým automatem. Mimo to bude možné jednotku spojit také s pětistupňovým manuálem, který byl vyhrazen dieselové jednotce V8. Došlo však na jeho úpravu, kdy první tři stupně byly zkráceny kvůli lepší akceleraci, zatímco poslední byl pro změnu prodloužen, aby se navýšila efektivita a ticho při vyšším tempu. To ale jistě bude slabá náplast na bolístku konce vpravdě mimořádného agregátu - kdo poznal výkon, efektivitu a svéráznou noblesu naftových V8, moc dobře ví, o čem mluvíme.

Toyota Land Cruiser 70 se na některých trzích dál prodává v modernizovaném provedení, k mání byla navíc s osmiválcovým turbodieselem. S tím je nyní konec. A veškerá budoucí produkce je rozebraná. Foto: Toyota

Zdroj: Drive, Car Expert

