Poslední malá spalovací Porsche zažila těsně před svým koncem ohromné prodejní vzepětí. Není z toho jasné, o co lidé stojí?

/ Foto: Porsche

Tahle dvě auta v nabídce značky už jen dožívají, ve smutné křeči to ale opravdu není. Naopak šla prodejně nahoru v USA i po celém světě, navzdory tomu, že v Evropě se půl roku může prodávat už jen hrstka vrcholných verzí. Jak to asi číst?

V loňském roce Porsche prodalo 310 718 nových aut oproti 320 221 vozům předloni. Za tím stojí hlavně 28procentní propad odbytu v Číně, který ostatní trhy nezvládly vykompenzovat. Kromě toho je ovšem zcela evidentní, že značce z Zuffenhausenu se nedaří na poli elektrickém. I proto už loni v létě odpískala plán, dle kterého mělo mít 80 procent všech prodaných aut v roce 2030 právě bateriový pohon. Momentálně je totiž značka na nějakých 12 procentech, což jí ostatně letos může na starém kontinentu vynést nemalou pokutu od Evropské unie.

My si dnes trochu víc rozpitváme americké registrace, které přinesly jedno velké překvapení. A ne, Taycan v zámoří opravdu nezabodoval natolik, aby z toho Elon Musk měl velmi neklidné spaní. Právě naopak došlo také v USA k razantnímu propadu, neboť zatímco v roce 2023 měl elektromobil na kontě 7 570 registrací, loni už šlo jen o 4 747 prodaných aut. To je druhé nejnižší číslo v rámci celého portfolia, hůře už je na tom pouze Panamera s 3 982 „zářezy“ na kontě.

S jakým vozem je tedy spojeno ono překvapení? Jde o rodinu modelů 718, tedy o Boxster a Cayman. Tato dvojice totiž loni dosáhla na 5 698 registrací, což představuje 25,9procentní růst. Spojitost to jistě má s oznámením, že spalovací generace má v brzké době skončit a být nahrazena elektrickou. Což je ale nejspíše mezník, který značka bude jistě odsouvat až do chvíle, kdy nebude jiná volba, jinak by vskutku začala pohřbívat sama sebe.

Boxster a Cayman navíc okouzlují i na globální úrovni, neboť na kontě mají 23 670 registrací. To je o 15 procent více než v roce předloňském. Automobilka přitom v červenci 2024 razantně zredukovala dostupnost obou modelů v Evropě, a to pouze na dvě vrcholné verze. Zbytek však musel z kola ven, a to kvůli absurdním novým regulacím EU z jiného ranku. Evropa je přitom pro Porsche pořád jeho největší trh, o to pozoruhodnější tedy výsledek řady 718 je.

Zas a znovu je tak třeba vzkázat do Zuffenhausenu, že většina lidí nemá o ideologii zájem a chce své peníze utratit jen za takové auto, po kterém skutečně touží. Což v případě Porsche znamená vůz se spalovacím pohonem, neboť k čemu je vám sporťák, který nikam nedojede? A nejde tu vlastně jen o jízdu, při které by se majitelé měli pobavit, ale i o praktičnost, jak dokládá Cayenne, tedy firemní bestseller. V USA si jej totiž koupilo 22 432 lidí (+9,6 %), celosvětově pak 102 889 (+18 %).

I velké SUV přitom stejně jako Macan mělo být nahrazeno elektromobilem, jeho příchod byl ale odložen. A jakkoli automobilka uvedla, že menší SUV první generace by z mimoevropské nabídky mělo vypadnout v roce 2026, dané rozhodnutí možná značka po sečtení letošních registrací upraví. Koneckonců si jen stačí uvědomit, že předloni měl originál na kontě 87 355 registrací, zatímco loni se spalovací a elektrická verze postaraly o 82 795 prodejů (-5 %).

Boxster a Cayman se spalovacím ústrojím lákají stále více, i proto je automobilka nezabije tak brzo, jak původně plánovala. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

