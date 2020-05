Poslední velký motor BMW definitivně končí, v Evropě zmizí z nabídky už letos před hodinou | Petr Prokopec

Mnichovská automobilka potřebuje plnit limity emisí i spotřeba a zároveň šetřit. Něco takového velkým motorům opravdu nepřeje, a tak se nelze divit ani zkáze bavorských dvanáctiválců.

V uplynulých měsících se lidé v mnoha zemích celého světa dočkali po mnoha letech blankytně modré oblohy. Stály za tím dopady koronaviru, který v podstatě vypnul většnu lidské činnosti. Evropská unie by nicméně daný stav zachovala na věky věků. Tedy samozřejmě ekonomický kolaps s tím související, řeč je o nebi bez mráčků. K tomu mají napomoci přísnější emisní limity, u kterých nakonec nedošlo ke zjemnění, jakkoliv s tím řada lidí v důsledku ulehčení života automobilkám počítala. To ovšem znamená, že definitivní je i exodus mnoha zajímavých motorů či celých modelů.

Jedním z nich se stane i BMW M760Li, tedy jediný dvanáctiválcový model v nabídce mnichovské automobilky a poslední opravdu velký motor v jejím portfoliu. Jak zjistil web Bimmer Today, jeho výroba letos na podzim skončí, byť se tak zprvu stane jen v případě evropského provedení. Produktový šéf řady 7 Christian Metzger totiž již před časem uvedl, že vrcholná varianta se prodává neskutečně dobře na Středním Východě a v Číně, a to i přesto, že je zatížena obrovskými daněmi. Z toho důvodu by motor měl v nabídce značky zůstat minimálně do roku 2023.

Přestože ovšem dvanáctiválec zůstane zachován v mezinárodní nabídce BMW, na dlouho se tak nestane. Značka totiž s objemným agregátem již nepočítá u nové generace řady 7, která by měla dorazit právě někdy v roce 2023. V případě mnichovské automobilky se tak uzavře jedna éra, která odstartovala v únoru 1987. Tehdy BMW ukončilo veškeré spekulace a oznámilo, že skutečně chystá model 750i, jenž bude osazen dvanáctiválcem. Pohonná jednotka tehdy z pětilitrového objemu produkovala 300 koní.

V případě současného agregátu již můžeme mluvit o 6,6litrech, dvou turbodmychadlech, 610 koních a 850 Nm točivého momentu. Limuzína osazená dále pohonem všech kol a osmistupňovým automatem s tímto motorem zvládá zrychlit z klidu na stovku již za 3,6 sekundy, zatímco její maximum leží na obligátních německých 250 km/h. Za příplatek ovšem můžete maximálku posunout až nad magickou třístovku, stejně jako lze pro změnu vypustit agresivněji působící bodykit.

Lze pak už jen dodat, že byť BMW jako značky s dvanáctiválci skončí definitivně, jako koncern ještě jeden ve výrobě zachová. Nejde však o jednotku určenou mnichovským vozům, nýbrž těm britským. Řeč je totiž o 6,75litrové jednotce, která pohání Phantom a Cullinan. Zároveň je určena i pro vylepšený Ghost, který se stejně jako řada 7 zbaví 6,6litrového agregátu. To by ovšem mohlo naznačovat, že do důchodu nakonec tento motor nezamíří jen v Evropě, ale po celém světě, a to dříve než v roce 2023.

Pokud toužíte po novém dvanáctiválcovém BMW M760Li, raději si pospěšte. Od podzimu letošního roku již v Evropě nebudete mít šanci

Zdroj: Bimmer Today

Petr Prokopec