Pouť kdysi nadějné nové značky elektrických aut končí krachem, dluhy v řádu desítek miliard už není s to splácet včera | Petr Prokopec

Již v půlce prosince se zdálo, že stojí na hraně bankrotové propasti. A záhy udělala velký krok kupředu. Vnitřní audit a žaloby od dodavatelů dokonaly dílo zkázy, situace Jiyue se stala dál neúnosnou.

Pokud se chystáte do Číny, zejména pak do Pekingu, rozhodně byste si neměli nechat ujít návštěvu obchodního centra Hopson One. To patří k nejmodernějším a nejčistším v celé Říši středu, přičemž potěší hlavně milovníky aut. Zasvěceno je jim celé patro, přičemž vystavené vozy jsou navíc obklopeny jídelními kouty. Můžete si tedy objednat třeba rýžové nudle a u toho přemýšlet, do jakého elektromobilu byste naskočili. Na spalovací vozy tam nenarazíte.

A vůbec bychom se nedivili, kdyby jedním z aut, která vás okouzlí, byl sedan Jiyue 07. Nicméně to byste museli do Pekingu nejpozději loni v první půlce prosince. Automobilka spadající pod Geely, které přistoupilo ke spolupráci s technologickým gigantem Baidu, totiž již nějakou chvíli strádá. Před Vánoci se tak začalo mluvit o jejím konci, jakkoli všichni zodpovědní manažeři tvrdili, že šance na záchranu stále existuje.

Jenže s koncem loňského roku došlo na uzavření showroomu Jiyue ve zmiňovaném Hopson One, aktuálně tu pak máme potvrzení o krachu firmy. Baidu totiž mělo ještě v prosinci vyslat do automobilky auditory, kteří však shledali, že dluhy ve výši 7 miliard yuanů (cca 23,46 miliardy korun) již společnost není s to dál splácet. K tomu se na začátku letošního roku přidaly žaloby dodavatelů za neuhrazené zboží.

Jiyue tak definitivně zavírá krám, čínská automobilka si totiž měla ponechat pouze 50 zaměstnanců, kteří mají být nápomocni lidem, kteří si vozy jako sedan 07 zakoupili. Těch ve finále není až tak málo, v loňském roce totiž registrace (zahrnující i SUV 01) vyšplhaly na 14 tisíc kusů. Něco takového na přežití automobilky pochopitelně nestačilo, pro oněch pět desítek zaměstnanců ale budou představovat slušný „záhul“.

Ke stížnostem na nedostatek náhradních dílů totiž docházelo už v uplynulých týdnech. Vrchní technik konkurenční značky HiPhi Yanq Yueqing tak správně již loni naznačoval, že lidé by se SUV 01 či sedanu 07 měli zbavit co nejrychleji. Ovšem v souvislosti s tím, že již nebudou moci počítat s podporou, bez které je palubní systém funkční jen zčásti. Ty největší těžkosti tedy nejspíše na majitele Jiyue ještě čekají.

Jak dodávají kolegové z Dromu, loni se začalo mluvit o expanzi čínské automobilky do Evropy, primárně do Ruska. Na něco takového ale již nedojde, Jiyue tak končí po pouhých čtyřech letech. Kromě oněch majitelů existujících vozů to ale asi nikomu vadit nebude, ostatně jen za letošek v Číně vznikne hned několik stovek nových automobilových start-upů. Zda pak některý obsadí uvolněný showroom v Hopson One, je ve hvězdách.

Sedan 07 lze označit za pohledný a tudíž i lákavý, značka Jiyue vzbuzovala velké naděje. Jenže k úspěchu to nestačilo.

