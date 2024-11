Povinné prodeje elektromobilů nejde splnit, lidé je nechtějí, říká Toyota. I v Kalifornii se jejich podíl přes všechno ohýbání marně sápe k 25 % včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Musela to být znovu japonská automobilka, která otevřeně řekla to, co každý soudný člověk dávno vidí. Ani nejbohatší stát Ameriky se po letech snah vnutit elektrická auta všem nedostal do situace, kdy by mohl realisticky pomýšlet na brzký zákaz všech ostatních typů automobilů.

Znovuzvolení Donalda Trumpa do Bílého domu a vítězství Republikánů ve volbách do amerického senátu a pravděpodobně i tamní obdoby naší poslanecké sněmovny automobilkám zkomplikovalo už tak komplikované rozhodování o dalším směřování. Zatímco dosluhující americký prezident Joe Biden „kopal“ za elektromobilitu, jak jen mohl, někdejší realitní magnát je z jiného těsta. Jeho snahou je, aby Amerika byla znovu ekonomicky silná, čehož lze stěží dosáhnout umělý protežováním méně efektivních řešení, jako jsou elektrická auta. Proti těmto vozům jako takovým nic mít nemusí, proč by také měl, ale sypat do nich peníze všech navzdory tomu, že je kupuje pár procent lidí? To v duchu výše zmíněného nedává smysl.

Ve snaze deregulovat americké tržní prostředí ale bude mít v cestě jednu velkou překážku, a to Kalifornii. Tam si jedou svou a dokonce si odsouhlasili, že do roku 2035 bude možné v tomto státě prodávat už jen auta s elektrickým pohonem. A to ovlivňuje celonárodní strategie automobilek - jednak je Kalifornie sama o sobě velmi významným trhem, jednak její specifická pravidla automaticky přejímá několik dalších států USA.

V tuto chvíli platí, že se Kalifornie ke svému cíli chce s pomocí kvót nikoli nepodobným těm, které známe z EU nebo z Velké Británie. Naplno začínají platit již příštím rokem a jsou spojena s vozy modelového roku 2026. V jejich případě totiž podíl elektromobilů a plug-in hybridů na celkovým prodejích musí být 35procentní. Na sklonku dekády pak již má jít o 68 procent, přičemž šrouby se logicky bude utahovat dál a dál. Něco takového ale nezavání ani pozitivy, ani sociálními jistotami. Reálnější spíše je, že automobilky budou muset již od příštího roku prodeje ve svém největším americkém odbytišti uměle omezovat, jak k tomu už teď přistupují v Evropě.

Když se totiž s pomocí kolegů z Carscoops podíváme na registrace z letošních prvních devíti měsíců, zjistíme, že během této doby bylo prodáno 293 109 elektromobilů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde ale jen o drobný posun z pořád nedostačujících čísel. Bateriový pohon tak na celkových prodejích nemá 21,5procentní, nýbrž 22,2procentní podíl. Můžete říci, že to je hodně, ale když uvážíme, co všechno Kalifornie pro maximalizaci prodejů těchto aut s pomocí různých cukrů i bičů dělá, je to velmi málo. A především to není dost optikou oněch požadovaných hodnot.

V podobných mezích se navíc elektromobilita pohybovala posledních pět kvartálů, znovu přes veškerá zvýhodnění a omezení. V případě plug-in hybridů je situace ještě horší, jejich podíl je stabilně 3,4procentní (a kusově ale kvůli lehčímu propadu celého trhu dokonce klesá). Nepřímo nařizované vozy tedy momentálně mají na celkových prodejích zhruba 25procentní podíl, během několika málo měsíců by však mělo dojít k růstu na požadovaných 35 procent.

Není tedy divu, že provozní ředitel americké divize Toyoty Jack Hollis pro CNBC řekl, že něco takového považuje za „nemožné“, protože lidé tolik elektrických aut prostě nejdou ochotni koupit ani s federálními a státními dotacemi, které umí takovou Teslu Model 3 učinit jedním z nejlevnějších aut vůbec. Preference lidí jsou ale jinde. „Ještě jsem neviděl prognózu od kohokoli, od vlády či lidí z byznysu, že by takové číslo bylo dosažitelné,“ dodal Hollis.

Trump se tak jistě bude (opět) snažit, aby Kalifornie ztratila právo určovat si své standardy sama, jen čas ale ukáže, zda to bude reálné, očekávat se dá lítý boj obou stran v souvisejících soudních sporech. Politicky to až tak zabité být nemusí, proti nařizování elektromobilů se totiž začínají vyhraňovat i demokraté jako třeba senátorka z Michiganu Elissa Slotkin, která zastává názor, že „je jen vaší věcí, čím jezdíte, nikoho jiného“. Dost možná ale soudy ani politici nebudou muset nic podniknout a snahy Kalifornie dojedou samy na svou neproveditelnost tak, jak naznčuje Toyota.

Japonci si v Americe nehřejí zrovna žhavou elektrickou polívčičku, SUV bZ4X totiž prodejně těžce zaostává. Mimo Kalifornii a pár spřízněných států je to ale momentálně trápit nemusí. Foto: Toyota

Zdroje: CNBC, Carscoops

Petr Prokopec

