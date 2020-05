Pravidla EU nás připraví o další výjimečné auto, zbytek světa ho bude mít dál před 5 hodinami | Petr Prokopec

Ostrov automobilové průměrnosti postupně vytváří z Evropy nová emisní pravidla EU. Výjimečné verze existujících modelů mizí z nabídky jedna za druhou, už oficiálně potvrzený konec má i BMW M2.

Není žádným tajemstvím, že Evropská unie požaduje po automobilkách plnění stále přísnějších emisních limitů a od příštího roku přistoupí i k drastickému vymáhání limitů spotřeby skrytých za emise CO2. Ty jsou tak nízké, že je není možné splnit prakticky s žádným konvenčním autem, a proto výrobci stále více počítají s prodejem elektrických modelů, jejichž emise CO2 jsou nesprávně započítávány jako nulové. Vzhledem k minimální poptávce po nich to ale samo o obě není řešením, ke splnění limitů bude nutné dostat z nabídek i modely s příliš vysokou spotřebou. A přesně to se nyní děje, zejména pak u prestižních německých automobilek Audi, BMW a Mercedes-Benz, které jsou výkonnějšími a tedy „užranějšími” modely proslulé.

Zrovna u BMW je už dnes obětí rozličných emisních pravidel EU celá řada a přibývají stále další. Před pár dny vyšlo najevo, že letos opustí starý kontinent dvanáctiválcová jednotka, která už se do nabídky nikdy nevrátí, ve zbytku světa ale aspoň po nějaký čas ještě k mání bude. Vrcholem zde tedy bude 4,4litrový osmiválec, nicméně i o ten bychom se měli strachovat. Pro značku totiž nebezpečí představuje i méně objemný motor s menším počtem válců. A právě proto z evropské nabídky letos zmizí i BMW M2.

Na rozdíl od vlajkové lodi je již tato informace oficiální, potvrdila je mluvčí divize BMW M Adrea Schwab. Ta uvedla, že „produkce současného BMW M2 pro evropský trh skončí na konci letošního roku. Pro ostatní trhy ale bude pokračovat.“ Řečeno je tak vlastně naprosto vše. Ve své domovině M2 od příštího roku již nebude k mání, zatímco všude mimo starý kontinent jej pořídíte. Po důvodech nemá smysl dlouze pátrat, jsou stále jedny a tytéž.

Současné kupé je poháněno třílitrovou šestiválcovou jednotkou S55, která sloužila i pod kapotou modelů M3 a M4. První jmenovaný model vypadl z nabídky kvůli nutné instalaci filtru pevných částic, M2 letos zmizí zřejmě jen kvůli spotřebě. V tomto případě by nemělo jít o úplný konec a M2 by se měla vrátit na trh v nové generaci v roce 2022, to ale mluvčí divize M odmítla potvrdit, takže stát se to nemusí. Z někdejšího sportovního kreditu mnichovské automobilky tedy může za pár let zůstat už jen odvar, přinejmenším v Evropě, kde zajímavých modelů rok od roku ubývá.

BMW M2 se nedávno ukázalo v provedení CS. Ta je tedy jakousi rozlučkou vozu se starým kontinentem, s koncem letošní roku M2 v Evropě končí

Zdroj: BimmerToday

Petr Prokopec