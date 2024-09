Přechod Jaguaru na elektrická auta je podle šéfa „ohromně frustrující”. „Pokud za ně lidi nebudou chtít dát 3,5 milionu, nebudeme je dělat,” říká včera | Petr Prokopec

Snaha Britů posunout se o úroveň výš by nutně nemusela dopadnout zle, pokud by u toho byla žádaná technika. Jenže oni sází na techniku s parametry, které nejsou dostačující už nyní. A přitom první sériové auto z „nové vlny” má dorazit až za dva roky po roce „ničeho”.

Z mého úhlu pohledu je Jaguar XK120 jedním z nejkrásnějších aut historie. Líbí se mi dokonce ještě víc než E-Type, pročež nadále doufám, že se mi povede nějaký kousek pořídit. Ideálně pak ve spíše zbědovaném stavu, abych se na stará kolena nenudil. A kdybych měl více štěstí než rozumu, ideálně by jej v garáži ještě doprovodil zmíněný E-Type, XJ220 a F-Type. Tedy jinými slovy, Jaguar je zcela definitivně mým šálkem kávy, který jsem ochoten si vychutnávat každý den.

O to více mě ovšem mrzí, že Britové již hezkých pár let pracují na svém pohřbu. Automobilka totiž svou budoucnost spojuje pouze s elektromobilitou. Navíc poté, co se svými spalovacími vozy nezvládla konkurovat značkám jako Audi, BMW či Mercedes-Benz, hodlá nově zamířit o pár pater vzhůru a postavit se ikonám jako Bentley či Porsche. Jakkoli ale zrovna to by nemusel být úplně hloupý nápad, celkově daná strategie působí jako výlet do minového pole, kam si nevezmete detektor kovu.

Na úroveň Bentley a spol. totiž Jaguar klidně mohl postoupit i se spalovacími vozy. Kdyby si navíc od Cosworthu nechal vyvinout dvanáctiválcový motor, kterým by doplnil své osmiválce a šestiválce, v podstatě jen stačilo, aby přišel s dalšími ikonami typu XK120. V té chvíli by mu bohatá klientela doslova zobala z ruky. A neměla by ani problém zaplatit pokuty za nadlimitní emise, pokud by produkce značky narostla natolik, že by se na ni nevztahovaly výjimky EU.

Jenže Jaguar nadále věří tomu, že nejlepší směr vedoucí ke světlým zítřkům je skrze bateriový pohon. Automobilka tak letos bez náhrady zařízne prakticky celé své portfolio, načež na některých trzích nebude mít co prodávat po rok i déle. Její novodobá elektrická spása se totiž jako koncept představí teprve letos okolo Vánoc, přičemž jako sériový vůz dorazí až v roce 2026. Problémem ovšem je, že jeho parametry jsou nedostačující již nyní, za dva roky pak půjde o úplné fiasko.

Je totiž sice hezké, že chystané čtyřdveřové GT má být tím nejvýkonnějším Jaguarem historie, jenže v době, kdy běžné elektrické sedany od Tesly či Lucidu snadno překonávají metu 1 000 koní, by zapotřebí bylo opravdu šílené číslo, aby se klientele podlomila kolena. Něco takového by si nicméně vyžádalo obrovský paket baterií, s nímž by tak byla spojena neskutečná hmotnost. Reálně by tedy takové auto mělo problém již při zpáteční cestě z Prahy do Brna.

Jaguar dnes předpokládá, že s novou platformou JEA bude spojen elektrický dojezd až 700 km. Jenže k této úrovni se třeba BMW i7 přibližuje již nyní. Pořídit jej navíc můžete od 2 925 000 Kč, zatímco Britové se nehodlají podívat pod třímilionovou laťku. Elektrická strategie tak nepovede ke světlým zítřkům, spíše lze budoucnost spojit s temnými mračny a krupobitím, které může Jaguar semlít natolik, že již do něj mateřský koncern Tata Motors nebude chtít investovat.

„S každým rozhodnutím, které uděláme, si pokládáme otázku, zda lidé budou o Jaguaru smýšlet tak, jak bychom chtěli. A pokud je takový produkt nedonutí zaplatit 3,5 milionu korun, pak ho nebudeme vyrábět,“ říká šéf automobilky Rawdon Glover v rozhovoru pro Top Gear. A dodává, že je třeba se vrátit do éry, „kdy jsme vyráběli překrásná a žádoucí auta, ovšem nikoli ve velkém množství a příliš květnaté nebylo ani naše portfolio“.

S něčím takovým rozhodně souhlasit lze. Jenže bude takovým Jaguarem ono elektrické GT? S ohledem na limity technologií to vlastně ani není možné. Přitom v podstatě stačilo, co naznačují výše - tedy nesnažit se jít s davem, zvláště když si Britové chtějí účtovat vyšší ceny, nýbrž z něj vyčuhovat. A něco takového dnes dokážete hlavně s objemnými spalovacími motory. Těch se ale Jaguar vzdává.

Sám Glover přitom přiznává, že nejen zvolená cesta, ale i způsob provedení ze strany automobilky má daleko k optimálnímu. „Bylo to velmi frustrující - říct, že sázíme všechno na elektromobily, a pak 'nic',” protože „nic” je přesně to, co Jaguar za posledních několik let představil. A také to, co bude po nejméně jeden dlouhý rok v průběhu celého procesu prodávat. Pokud tohle dopadne jakkoli jinak než špatně, budeme skutečně překvapeni - sice mile, ale překvapeni. Že by to tak mohlo skončit, je ale vážně nepravděpodobné, ostatně už dosavadní trápení značky s realizací celého zmíněného plánu překvapením skutečně nejsou.

Pokud by se takový Vision Gran Turismo stal realitou, navíc v kombinaci s motorem od Cosworthu, klientela by nejspíše Britům utrhala ruce. A zaplatila by cokoli, co by si automobilka řekla, klidně i pokuty za nadlimitní emise. Jenže při volbě elektrického pohonu dá spíš ruce pryč, ostatně už fiasko modelu I-Pace mohla být pro automobilku poučením. Foto: Jaguar

