Překrásně „oholená" Dacia Duster nemá v základu nic, ani rádio, natož palubní systém. U nás ji bohužel dál nekoupíte

Nadpis je i není sarkastický, základní provedení zejména moderních aut mají své kouzlo. V případě Dacie navíc „oholenost” nevypadá tak nepatřičně a pořád přináší lidovou cenu. Na tu českou bohužel dál čekáme.

Lidskému pokolení dal někdo nebo něco přirozenou touhu chtít maximum. Na jednu stranu je to někdy trochu sebezničující, na tu druhou je to ale to jediné, co je zárukou evoluce. Kdyby tomu tak nebylo, asi jsme se spokojili s tím, že si do jeskyní taháme čerstvě zabité bizony, skřeky se domluvíme s partnerkami na večerním programu a za pár let vypustíme do přírody potomstvo ve stylu lvice Elsa.

I v případě koupě auta tedy máme ve zvyku chtít to nejlepší. Každý by chtěl Bugatti - někteří to přiznají a jiní lžou. Když už není na Bugatti, chtěli bychom tedy aspoň Ferrari, Bentley, Audi, no tak tedy škodovku. Anebo aspoň novou Dacii? Cílem je vždy maximum možného. A když už to není nic opravdu prestižního, výkonného či luxusního, ať je to aspoň nejlepší možná verze. Hlavně Češi jsou tím posedlí - Němec nebo Nizozemec si klidně koupí Octavii 1,0 TSI Active nebo BMW 316i na kolech jako z trakaře, Češi ale chtějí skoro vždy výkonné a vybavené verze.

Rozumím tomu, chci je také, na druhou stranu ale člověk s těmito touhami přichází o poznání kouzla základu. To neznamená jen ostudné plasty, zadek odírající čalounění, chybějící komfortní prvky a výkon, se kterým vás budou místy předjíždět cyklisté. Je to také poznání nadvlády „sekundární techniky” nad výkonem, jednoduchost, spolehlivost... Pár základních verzí jsem za život poznal a musím říci, že mě vždy svým způsobem fascinovaly.

I kolega, který dříve měl Audi RS4, S4 a A4 3,0 TDI, se nakonec rozplývá nad verzí 2,0 TDI proto, že to je první A4, která s nadhledem podvozkově zvládá rychlost, odhlučněním aerodynamický svist, brzdami výkon a podobné věci. Proč? Protože i když různé verze téhož auta samozřejmě mají různě řešené dílčí prvky, výchozí koncepce je neměnná a s rostoucími nároky se postupně se blíží jejím limitům. Ta RS4 měla karbon-keramické brzdy, se 450 koňmi a 1 803 kg ale stejně šla při větší zátěži do kolen. To se vám u A4 2,0 TDI se 190 koňmi a 1 500 kg nestane, i když brzdy jsou vedle těch karbon-keramických „hovad” skoro k smíchu. A tak je to se vším, základ přirozeně těží z horních limitů koncepce, která počítá s tím, že pod přední kapotou skončí i motor 2,9 V6 biturbo.

To se projevuje také tím, že jednodušší verze vydrží mnohem víc, neboť většina věcí je dimenzovaná stejně, odlišné výkony, hmotnosti i způsob (možného) zacházení jim ale dá zabrat docela jinak. A přeneseně to platí také o výbavě - elektronika je dnes z hlediska spolehlivosti nejslabším článkem moderních aut, ale když máte na palubě jen pár nezbytných prvků, co se z nich pokazí? Připojení Android Auto? A přes co, přes USB nabíječce v zapalovači? Proto říkám - bez dvojsmyslů -, že moderní auta umí být „oholená” docela krásně. A k některým to i sedí.

To, co vidíte níže, je základní Dacia Duster 2024, tedy verze Essential 1,0. Tohle auto už při premiéře vzbudilo obrovské nadšení pro svůj moderní design, atraktivní pojetí interiéru i dostupnou techniku, to vše za pořád nízkou cenu. Prezentační materiály ale pochopitelně hýří jen fotkami těch nejlepších verzí, takže pokud chcete nejlevnější provedení, musíte si počkat na trochu jiné pohledy.

Auto už se chvíli prodává, a tak si inspirováni kolegy z Motor1 můžeme právě ony jiné pohledy dopřát. Je zvláštní, že v Česku auto bohužel dál nekoupíte, v Německu je ale v této podobě k mání od 18 950 Eur, tedy asi 477 tisíc Kč. Všechny libůstky jsou pochopitelně pryč, ocelová kola bez krytů jsou dnes skoro extrém, ale podívejte se na ten interiér. V tom není jedním slovem nic - ovládání ventilace, ovladače na volantu, malý displej na přístrojové desce a „sfarsit facut”, jak by řekli Rumuni, hotovo konec. Na jednu stranu je to bizarní, na tu druhou - co se na tomhle autě může pokazit? Dekl od přihrádky, kterou dostanete místo rádia? A motor 1,0 na plyn bude dost možná jezdit věčně, dražší hybrid 1,4... Kdo ví?

Podívejte se na to níže, je to úsměvné. Ale v případě Dacie nikoli nepatřičné. Osobně bych neměl problém takové auto přijmout za své, je to sympatické antidotum na hromadu nesmyslů, kterou moderní auta mají často přesto, že o ně často nikdo nestojí.

No není nový Duster v základu svým způsobem fešák? Posuďte sami... Foto: Dacia

