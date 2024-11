Přes 200 tisíc korejských elektromobilů musí do servisů. Trápí je pořád stejný problém, rýsuje se z toho velká patálie včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Elektrická auta Hyundai, Kie i Genesisu za jízdy náhle ztrácí výkon a automobilka zjevně neví, co si s tím počít. Totéž se totiž u stejných aut letos už jednou řešilo, zjevně bez úspěchu.

Svolávací akce nejsou v automobilové branži nic nového, dochází pravidelně téměř už všech aut bez ohledu na jejich značku, typ nebo cenu. S elektromobily jsou spojené poměrně často, jde sice o velmi starou technologii, kterou ale automobilky dosud v tak širokém měřítku nikdy nenasadily, což provází řada porodních bolístek. Jejich odstranění je pak pro výrobce enormně nákladné, i když často míří do servisů relativně malé množství aut. Ještě horší je však pro dotčené automobilky ztráta reputace.

V tomto ohledu si jen stačí uvědomit, jak moc člověka vytočí třeba špatně naservírovaný pokrm nebo „podmírák“ piva. Pokud na něco takového dojde opakovaně, je prakticky jisté, že daná restaurace šidí své klienty, což stěží budete dál tolerovat. Přitom se jedná o útraty v řádu stokorun, maximálně pak tisícovek, jedná-li se o podnik ozdobený několika michelinskými hvězdami. Za elektromobil se však v lepším případě platí vysoké statisíce, v horším i miliony korun.

Také v těchto případech lze jistě počítat s jistou velkorysostí majitelů, kteří si při prvním pochybení nejspíš řeknou, že chybička se vloudí. Jenže co když je třeba stejný problém řešit znovu? V té chvíli začne velkému množství lidí v hlavě hlodat šedou kůru mozkovou červík nejistoty. A mnozí mohou časem zlomit hůl na výrobcem, zvoleným technickým řešením, zkrátka nad čímkoli, co jim dle jejich názoru zkomplikovalo život navzdory vysokým utraceným sumám.

Přesně do této fáze má namířeno Hyundai a s ním spřízněné automobilky. Korejci skrze americkou agenturu NHTSA oznámili, že do servisů musí víc než 208 tisíc jejich elektrických aut, a to kvůli opakujícím se případům náhlém ztráty výkonu za jízdy. Na vině mý být jednotka ICCU, která je zodpovědná za dobíjení palubní 12voltové baterie. Vozům modelových let 2023, 2024 a 2025 však hrozí její poškození, v důsledku čehož se ona baterie může vybít, a to i při jízdě.

Dle zveřejněných informací se problémy týkají modelů Hyundai Ioniq 5 a 6, Kie EV6 a vozů luxusní značky Genesis (GV60, GV70 Electrified a G80). Ve všech případech musí majitelé do servisů, kde jim technici prověří kontrolní jednotku a na ni navazující systémy, přičemž vymění veškeré vadné komponenty. Souběžně s tím pak dojde i na modernizaci softwaru. Nic z toho klientela, která bude informována v půlce ledna skrze email, pochopitelně nemusí platit.

Na celé věci je ale nakonec podstatné hlavně to, že naprosto stejnou svolávací akci u stejných aut řešili Korejci letos na jaře. Tehdy do servisů muselo 98 878 vozů, přičemž sesterská Kia zpět k technikům povolala také elektrický model EV6 ve 48 232 kusech. V případě starší akce k technikům musely modelové roky 2022 až 2024, změny tak zjevně nezabraly. Či je problém širšího rázu, než se prvně předpokládalo.

Tak jako tak je to pro Korejce rána, která se navíc netýká jen USA. Stejné problémy s těmito vozy mají i čeští majitelé, se kterými jsme v kontaktu a připravujeme pro vás navazující informace. Rýsuje se z toho velká patálie, neboť podle doposud získaných informací v některých případech nepomáhají ani opakované opravy a auta bývají vyřazena z provozu i na dlouhé měsíce. Více si povíme v následujících dnech.

Ioniq 5 a Ioniq 6 se sice staly Světovými auty roku 2022 a 2023, oba vozy však nyní musí zpátky do servisů. Identickou svolávací akci přitom Korejci již jednou letos řešili. Vypadá to, že auta trápí stále stejný, v některých případech pro Hyundai, Kiu a Genesis dokonce neřešitelný problém. Foto: Hyundai

Zdroje: NHTSA, Hyundai, Kia

Petr Prokopec

