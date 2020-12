Příznivce elektromobilů zklamal cíl EU pro počet elektroaut v provozu v roce 2030 před hodinou | Petr Miler

Brusel v těchto ohledech nadšence podobného typu obvykle nezklame, tentokrát se to ale stalo. Bud prozřel, nebo se omylem do záměrů dostalo realistické číslo, které ještě bude změněno.

Pokud by si člověk chvíli dělal představu o podobě automobilového světa jen z prohlášení, která se mihají médii, nabude patrně dojmu, že elektřinou poháněné vozy vládnou prodejům a za pár let v provozu jiné ani neuvidíme. Realita je ale odlišná - čistě elektrické vozy jsou v Evropě, natož pak kdekoli jinde, stále velmi okrajovou záležitostí a o jejich jakkoli vyšší celkový tržní podíl se starají pouze dva faktory.

Prvním je házení čehokoli s jakýmkoli elektromotorem do jednoho pytle, což je pochopitelně nesmysl. Zejména mild-hybridy a hybridy nejsou elektrická auta a vliv elektřiny na jejich reálnou celkovou provozní efektivitu je zanedbatelný. I prodeje ryze elektrických aut pak sice stoupají, v rámci celé Evropy se o ně ale starají téměř bezvýhradně země masivně dotující jejich prodej - Německo, Norsko, Nizozemsko, Francie...

Pokud se podíváme na trhy, kde takové dotace nejsou a elektromobily musí alespoň trochu (skutečně jen trochu, neboť masivně dotovány jsou už na straně výroby přes všemožné eko-instrumenty a ne všechny podpory mají podobu přímé dotace, viz třeba používání dálnic nebo parkování zdarma u nás) bojovat s konvenčními řešeními naopak zatěžovanými dalšími poplatky (pokuty za CO2 od EU, daně spojené s emisemi CO2 apod.), téměř si neškrtnou. V České republice se letos prodalo do listopadu 2 103 elektromobilů, tj. 1,1 % všech nových vozů. A to je jejich nejlepší rok v historii.

EU i jednotlivé členské země ale chtějí elektrická auta fakticky nařídit, ať už přímo nebo nepřímo. Z řady míst dokonce slýcháme o podle nás zcela absurdních přímých zákazech toho či onoho technického řešení, a tak je otázkou, co je vlastně tím konečným cílem. Elektrický ráj do 5 let? Ne tak docela.

Agentuře Reuters se podařilo zjistit, kolik elektrických aut má být pod Bruselu na silnicích EU za 10 let, kdy chtějí některé země jiná řešení zakazovat. A tento cíl není vůbec tak ambiciózní, jak by si mnozí mohli myslet. Jde o 30 milionů vozů.

Toto číslo nemusí lidem mimo obor mnoho říci, je tedy třeba dodat, že v tuto chvíli je podle asociace výrobců ACEA v EU v provozu registrováno 312,7 milionu automobilů. Jinými slovy - EU si ani za 10 let nepředstavuje, že na silnicích Unie bude (pakliže celkový počet provozovaných aut nevzroste) jezdit jen 9,6 % aut na elektřinu. 90,4 % by mělo dál spalovací motor.

To se v kontextu letošního dění může zdát jako skromný cíl a příznivci elektrické mobility už pro Bloomberg vyjádřili své zklamání - podle nich by Brusel měl být mnohem více ambiciózní.

Podle nás je buď výjimečně realistický, neboť bude ekonomicky, technicky i z hlediska praktické využitelnosti těchto vozů opravdu složité dostat do elektrických aut podstatně vyšší množství lidí. A nebo to navzdory alespoň nějaké smysluplnosti takového čísla označí za „omyl” a začne uvádět číslo vyšší. Protože proč ne - když mají auta od letoška jezdit s emisemi CO2 ve výši 95 g/km, což budou mít na většině míst problém dosáhnout i elektromobily, proč by elektrických aut nemělo být za deset let 100 a ne 30 milionů? Nařídit se přece dá cokoli.

