Prodeje aut v Evropě zůstávají nejhorší za 35 let, dál se daří jedinému typu vozů před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Mnozí čekali, že letošní rok přinese kýžené oživení, které po loňském jarním fiasku snad ani nemohlo nepřijít. A ano, prodeje rostou, ovšem jen na úroveň roku 1986.

Co jste dělali v roce 1986? A nestyďte se říci, že nic, protože mnozí z vás tou dobou ani nemuseli existovat, musí vám být nejméně 34 let, aby tomu bylo jinak. Dnes úspěšné automobilky ale z valné většiny existovaly a taková Škoda nabízela pár derivátů stodvacítky. BMW mělo v prodeji řady 3, 5, 6 a 7, VW neprodával o mnoho víc než Golf, Passat a Scirocco a Renault se svými tehdy hlavně číselně označenými modely nedopracoval ani k devatenáctce. To je automobilový dávnověk, přesto tahle nabídka, která je torzem možností nabízených na dnešním trhu, stačila k oslovení stejného množství kupců jako dnes.

To není vtip, bohužel, ale krutá realita, kterou konstatuje analýza letošního evropského trhu s auty, za kterou stojí společnost JATO Dynamics. Ta uvádí, že prodeje aut v letošním roce sice rosou a v březnu se zvýšily meziročně o 67 %. To zní skvěle, ale ony se takto zvýšily z loňských tragických hodnot a když se podíváme na čísla za celý letošní kvartál, řeč je meziročně o 1% růstu. Od předpandemických hodnot jsou pak prodeje vzdáleny tak moc, že stejně nízké číslo za první kvartál svítí naposledy u roku 1986. To je bez přehánění fascinující.

Hlavní analytik JATO Felipe Munoz sice říká, že vlády se snaží stimulovat poptávku na straně elektrických a hybridních aut, přirozený zájem o ně je ale malý, a tak ani jejich rostoucí prodeje zdaleka nestačí vyrovnat prodejní propad vozů s konvenčními pohony. Z hlediska tržního podílu navíc růst prodeje elektromobilů není nijak zvlášť ohromující - místo loňských 10 mají letos v březnu na triku 16 procent, a to je třeba dodat, že výsledky zkreslují dodávky Tesly tradičně koncentrované do posledního měsíce každého čtvrtletí.

Její Model 3 tak vidíme mezi čtyřmi nejprodávanějšími vozy kontinentu s vysokým růstem, ani Tesla se ale nemá moc z čeho radovat. Právě klíčový Model 3 už loni prodejně klesal (86 tisíc prodaných místo 95 tisíc) a na evropském trhu má z delší časové perspektivy podíl jen 7 promile.

Za jediného vítěze aktuálního vývoje tak lze označit SUV, která prodejně nadále vytrvale rostou, i když na rozdíl od elektrických a jinak dobíjecích aut nejsou nijak zvýhodňována, ale naopak penalizována skrze svou přirozeně vyšší spotřebu čehokoli. Jejich tržní podíl v březnu tak vystoupal až na neskutečných 44,8 procenta a i když v absolutních číslech pamatují lepší časy, ještě v roce 2015 měla na trhu podíl jen 21 %, méně než polovinu současného stavu. To je znovu fascinující.

Více vám poví přiložená grafika, obecně vzato ale dobře není. A dokud budou peníze pumpovány hlavně do podpory prodeje aut, po kterých podstatná část zákazníků netouží, která neřeší jejich problémy, pak tomu stěží bude jinak.

Přes meziroční březnový růst prodejů o 67 procent zůstává celkový odbyt nových aut za první kvartál na úrovni roku 1986. Podíl elektrifikovaných aut pak stoupá, ale nijak dramaticky, výsledek Tesly je spíše nárazový. Co je naopak dlouhodobým trendem, je růst obliby SUV. Grafika: JATO Dynamics

Zdroj: JATO Dynamics

