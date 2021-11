Prodeje čínských aut v Evropě raketově rostou, i když všichni ostatní třou bídu s nouzí před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Už to není tak, že by místo 5 aut bylo prodáno 12 a výsledkem byl ohromný procentní růst bez hmatatelných dopadů v absolutní rovině. V Rusku vylétli Číňané nahoru o 109 % a mají poprvé tři auta mezi nejžádanějšími modely.

Letos v březnu jsme psali o tom, že průlom čínských aut na západní trhy asi právě nastal, neboť se hned několik značek začalo výrazně prosazovat v už náročné Austrálii. A jakkoli jedna vlaštovka nutně jaro nedělá, s odstupem dalších osmi měsíců je jasné, že nešlo o výkyv vymykající se celkovému vývoji.

Důkazem budiž stále větší úspěch čínských aut na trhu nám teritoriálně podstatně bližším, v Rusku, které je z hlediska převažujícího místa prodejů nových aut hlavně evropskou zemí. Také tam Číňané díky benevolentnějším pravidlům pro homologaci svá auta prodávají, některé tradičnější značky tak už činí léta. Dosud se to ale obešlo bez výraznějších úspěchů, třebaže ani loni automobilky jako Haval, Geely nebo Chery ignorovat nešlo. Teď ale najednou vystrkují růžky s takovou razancí, že do prodejních statistik dělají díry. Teď už spíš krátery.

V pondělí vás informovali o tom, že i ruský trh jako takový padá skoro pětinu a jeho pokles táhne česká Škoda padají k zemi o polovinu. Téměř všechny významné značky ale klesají v řádu desítek procent, co Číňané? Jejich celkový odbyt v říjnu vyletěl o neskutečných 109 %, tedy více jak dvojnásobně. Bavíme se zde už o 13 717 prodaných autech a skoro 10% podílu na trhu. Nevíme, jak se čínsky řekne „wow”, ale podobný výkřik by zde byl na místě.

Ruský Avtostat dále informuje, že Haval už se posunul do pomyslné top 10 značek a Chery na 11. místě klepe na její dveře. První zmíněná značka prodala v Rusku 4 803 aut a roste dokonce skoro trojnásobně, Chery je s 4 098 vozy nahoře o 175 %. Nahoru jdou ale v podstatě všichni - Geely, Changan nebo Exeed prodávají stovky až tisíce aut s nárůsty nejméně v řádu desítek procent. To jsou obrovský posun nahoru v situaci, kdy celý trh klesá. Co teprve, až si lidé budou zase jistější v kramflecích?

Zdá se být skutečně jasné, že zlom je za námi a nyní je jen otázkou, kam až se mohou Číňané propracovat. Se stále atraktivnějšími auty, stále nízkými cenami a nekonečným sebevědomím si to snad ani netroufáme odhadovat. Současná dynamika nárůstů odbytu ale naznačuje, že strop je ještě hodně, hodně daleko.

Jedním z úspěšných čínských modelů v zahraničí je SUV-kupé F7x. Velký model, který lze označit za stylovější Škodu Kodiaq, je při ceně začínající kolem půl milionu korun zajímavou nabídkou. Foto: Haval

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

