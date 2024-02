Prodeje elektromobilů Fordu po loňském fiasku dál klesají, ze snu o miliónových ročních prodejích zbývají jen trosky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Výsledky Fordu na tomto poli za loňský rok jsou tak mizerné a tak dalece zaostávají za původními plány, že by si leckdo mohl myslet, že už z jejich úrovně není kam klesat. Omyl, je.

Ještě loni touto dobou Ford věřil svým dlouhodobým plánům, co se prodejů elektrických aut týče. V únoru 2023 ostatně ještě bylo veselo a elektrickou budoucnost si šlo malovat v růžových barvách. Ford tak plánoval, že za loňský rok prodá 600 tisíc elektrických aut, v roce 2026 jich měly být prodané už 2 miliony. Roky jsme to označovali za naprosto absurdní plán, který nemohl dojít naplnění. A také jej nedošel.

Modrý ovál už v půlce loňského roku zjistil, že ničeho takového nemá ani zdaleka šanci dosáhnout, a tak v červenci oba plány zrušil. Nyní můžeme pohlédnout do tváře realitě. Ford už dříve ohlásil své americké prodeje elektrických aut za celý rok 2023, které se zastavily na pouhých 72 608 vozech. To sice představuje meziroční nárůst skoro o pětinu, od dříve plánovaných čísel je ale tato hodnota na hony vzdálena. Navíc je třeba se ptát, kolik těchto vozů bylo reálně předáno zákazníkům, neboť dealeři značky mají na skladech desítky tisíc neprodaných vozů.

Jsou to mizerná čísla, ale jak praví klasik, nikdy nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Ford se nově pochlubil svými americkými prodejními čísly za letošní leden, která globálně vzato nejsou špatná - prodal 152 617 vozů, což je 4,3 % víc než ve stejném měsíci roku 2023. Jenže kolik jich bylo elektrických? Jde o 4 674 aut. Je to obecně velmi málo, navíc je to o 10,9 procent méně než loni v lednu. Nejvíce se dařilo spalovacím autům (136 786 prodaných vozů) a lépe na tom byly i hybridy (11 157 vozů), které si navíc připsaly největší meziroční růst prodejů (+42,7 %).

Ford tak nestřílel od boku, když nedávno zrušil dvě třetiny výroby svého klíčového elektromobilu, už dobře věděl, že prodat by jej nebylo komu. Zrovna F-150 Lightning si ale aspoň co do trendu nevedl špatně (pokles prodejů o 0,3 % z roku na rok), problémem je hlavně už zmiňovaný Mustang Mach-E (-50,7 %). Při tomto vývoji zůstávají z původního snu o miliónových ročních prodejích takových vozů předem jen trosky.

Je to další projev zřetelně váznoucích prodejů elektrických aut prakticky na všech významných trzích. Uvážíme-li, jaké technické, marketingové i obchodní pozornosti se tyto vozy dočkávají, je jejich prodejní bilance neuvěřitelně tristní. Ukazuje se, že většina lidí o elektromobily prostě nestojí, neboť jim kvůli svým technickým limitům nevyhovují, navíc jsou drahé. Říkali to v různých anketách dávno, jen je nikdo neposlouchal. Proč?

Mustang Mach-E platí za jeden z elektrických propadáků Fordu, jeho loňský odbyt byl nepřesvědčivý, i když u dealerů zůstává záplava aut. Přesto zrovna jeho letošní prodeje klesají o víc než polovinu, celkový odbyt elektrických Fordů z minimálních čísel dále klesl o skoro 11 procent. Foto: Ford

Petr Miler

