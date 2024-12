Prodeje elektromobilů v Německu se dál propadají. Jsou dole meziročně i meziměsíčně, za dva roky přišly o 40 % zákazníků před 9 hodinami | Petr Miler

Vzpomenete si, co se říkalo o budoucím vývoji prodeji elektromobilů před dvěma třemi léty, když na německém trhu přesáhly pětinový tržní podíl? V současnosti měly být dominující silou a představovat dvě třetiny všech prodejů. Reálně jsou na tom skoro o polovinu hůř než dva roky zpět.

Snad ani na prstech všech končetin našich čtenářů bychom nespočítali, kolikrát jsme za poslední roky vyjádřili pochybnosti nad predikcemi budoucího vývoje prodejů elektrických aut na tom či onom trhu. Byly to z prstu vycucané, technickou i ekonomickou realitu ignorující předpovědi, které se spoléhaly v podstatě jen na to, že když někdo něco takového přímo či nepřímo nařídí, prostě se to stane. Oporu jsme našli v málokom. A když už se někdo takový našel, třeba šéf Toyoty, dočkal se od „kazatelů elektrické pravdy” stejného výsměchu jako my.

Netoužíme nyní po uznání, omluvách, ničem takovém, je nám to jedno. Spokojili bychom se s tím, kdyby někdo konečně akceptoval realitu, přijal fakt, že skutečnost je úplně jiná, než si maloval, a začal v souladu s tím jednat. Nic takového se ale neděje, virtuální realita v myslích mnohých jede dál. Přitom současný stav je od původních očekávání tak daleko, jak jen za existujících přerozdělovacích mechanismů může být.

Vzpomeňme například, co v Německu predikovala tzv. Národní platforma budoucnosti mobility fungující pod tamním federálním ministerstvem dopravy v roce 2021. Zaznamenal to třeba Handelsblatt - ve stínu tehdejších prodejů elektrických aut a cílů německé vlády se v roce 2025, tedy už příští rok, mělo u našich západních sousedů prodat okolo 2 milionů elektromobilů, které by představovaly dvě třetiny všech prodaných nových vozů na trhu.

Realita konce roku 2024? Tu vám v rychlosti nejlépe předestře tamní KBA, podle jejíchž dat se v listopadu prodalo v zemi 35 167 elektrických vozů, za celý dosavadní průběh letošního roku je jich pak 347 048. Kde jsou ty miliony? Nevidíme zdaleka ani jeden, nevidíme ho ani půl a co víc, nevidíme ani dramatický růst. Nevidíme žádný růst, nevidíme ani stagnaci, vidíme jen hrubý pokles. K oněm milionům prostě nic ani nesměřuje.

Zmíněné číslo je nižší oproti minulému měsíci, je meziročně o 21,8 níž a během dvou let kleslo téměř 40 procent. A není to žádný měsíční výkyv, naopak - loni do listopadu se prodalo v Německu 469 565 elektromobilů, pokles za dosavadní průběh roku je tak víc jak 26procentní. Jinými slovy - listopad byl vlastně ještě dobrý měsíc, který negativní vývoj za celý rok umenšil.

Je přitom třeba dodat, že v Německu dál platí nejen zmíněné extrémní přerozdělovací mechanismy EU, u našich západních sousedů stále funguje hromada místních zvýhodnění pořízení elektromobilů od daňových podpor, které byly nedávno dokonce rozšířeny, až po umělé zdražování alternativ (zejména skrze nové daně uvalené na fosilní paliva). A kolik od roku 2022 přišlo nových elektrických aut na trh? Nabídka bude několikanásobně vyšší, naopak nabídka čehokoli ostatního řídne. Přesto je výsledek takový. Nelze navíc už ani moc říkat, že jde také o efekt eliminace dotací - částečně ano, ty klíčové, firemní, ale skončily loni v září, takže listopadové výsledky by měly být spíš kladné. Fakt, že koncem roku Němci zrušili i soukromé dotace, už nebyl tak zásadní, většinu elektromobilů stejně vždy kupovaly firmy.

Trh jako takový s 244 544 prodanými vozy za letošní jedenáctý měsíc v Německu víceméně stagnuje (meziročně -0,5 %), takže dominance spalovacích aut se rozšiřuje a podíl elektrických modelů klesl už jen na 14,4 %. Nemá smysl dál řešit, jaké „mezitypy” jsou na vzestupu nebo ústupu, neboť Němci ve statistikách jednoznačně identifikují pouze dobíjecí hybridy (20 604 aut, +13,7 % meziročně), dál nic. Říci, že stoupá zájem o hybridy, když statistiky nerozlišují „skutečné” hybridy a tzv. mild-hybridy se startérem-generátorem, který dnes dostává kdejaké i dieselové auto, aniž by o tom zákazník vůbec tušil, je pomýlené, ač se o to někteří pokouší.

Poroučet větru dešti se prostě zas jednou nedaří. A pokud to někdo opravdu nevěděl předem, je čas, aby to přijal, vrátil se k racionálnímu uvažování a začal se řídit tím, co chtějí zákazníci. Kdo to neudělá, se zlou se potáže - spousta současných problémů automobilových firem vůbec nemusela existovat, kdyby se celý průmysl řídil rozumem a fakty, ne pocity a dojmy.

