Prodeje elektromobilů v Německu se v prosinci zhroutily o 39 procent po předloňském pádu o 48 procent, to už je vážné před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Elektrických aut se u našich západních sousedů prodává stále méně. Prodejně už je znovu výrazně zastiňují odepisované a v řadě tříd zcela nedostupné diesely. A jen dotacemi to není, ty už způsobily podstatnou část pádu prodejů v prosinci 2023, přesto přišel další sešup.

Kdyby šly v Německu věci tak, jak si tamní politici představovali, jde dnes o zemi, která je dávno plná elektrických aut. Ale dávno. Už v roce 2013 bylo stanoveno, že v roce 2020 bude po silnicích jezdit 1 milion elektromobilů a vývoj bude dál pokračovat v souladu s nejlepšími plány sportovců: „Od začátku pojedeme naplno a pak budeme postupně přidávat.”

I když tedy milion takových vozů nejezdil u našich západních sousedů ani o několik let později, přišly nové, lepší a smělejší cíle: Co milion, 15 milionů elektromobilů! Akorát tedy v roce 2030. Znělo to jako odhodlání zaběhnout maraton pod dvě hodiny v době, kdy jste prvních 20 kilometrů zdolali za 1 hodinu a 50 minut, ale co už, rok 2030 byl tou dobou pořád daleko. Dnes je docela blízko je naprosto jasné, že ani tento cíl splněn nebude.

Hroutit se začal už před dvěma roky navzdory mohutné lokální podpoře ze všech stran, další ránu pak dostal v prosinci 2023, kdy byly náhle zrušeny veškeré dotace na nákupy elektromobilů. Dnes se píše leden 2025, elektromobilů jezdí po Německu asi 1,6 milionu, takže splněn byl leda záměr spojený s rokem 2020. A ten spojený s rokem 2030 je zřetelně nesplnitelný, zvlášť za současného vývoje.

Od konce oněch prodejních dotací - navzdory zachování nespočtu jiných lokálních podpor a zavedení několika nových - totiž prodeje dokonce klesají. Už prosinec 2023 přinesl okamžitě sešup o 48 procent a celý rok 2024 se nesl v podobném duchu. I když tedy po mizerném prosinci 2023 nebylo v prosinci 2024 už moc kam klesat, statistická základna byla relativně nízká, přišel další výrazný sešup.

Informuje o tom tradičně německá KBA, podle níž v Německu loni utrpěly prodeje aut jako takové. Za prosinec 2024 bylo v zemi prodáno 224 721 nových aut všech typů, což představuje meziroční pokles o 7,1 procenta. Za celý rok 2024 pak Němci koupili 2 817 331 aut, o rovné jedno procento méně než o rok dřív.

Není to nic krásného, ale není to ani žádná tragédie. Ta je spojena až s elektrickými auty, která v prosinci 2024 zaznamenala navzdory výše popsanému prodejní pád o dalších 38,6 procenta. Ani tradičně silný poslední měsíc roku (výrobci se obvykle snaží zlepšit své „emisní bilance”, zbavit se aut vyrobených ve stejném roce, firmy jsou ochotné víc nakupovat kvůli nákladům apod.) pro ně tedy silný nebyl. Jen 33 561 prodejů znamená podíl na trhu 14,9 procenta - takto se dominance a 15milionové zastoupení na celkové flotile opravdu nebuduje.

Vlastně ještě horší je situace pro tento typ pohonu optikou celého roku. Sešup jako takový není až tak velký, třebaže je pořád ohromný (-27,4 % na 380 609 prodejů), optikou podílu na trhu je ale pro elektromobily situace ještě horší (13,5 %). Stalo se tak něco, co by si před pár léty s Německem spojil snad jen někdo, kdo by byl okamžitě dehonestován jako šiřitel „nesprávných narativů” - elektromobily prodejně dalece zastínily i diesely s odbytem 483 261 vozů za rok a podílem na trhu 17,2 %. A teď si uvědomte, jak moc jsou naftové motory po léta upozaďovány, do kolika aut už je vůbec nejde koupit apod. Není to samo o sobě výmluvné?

S ohledem na zmíněné je zřejmé, že za vývoj v Německu nemůže jen konec dotací, problémem jej v prvé řadě přirozený omezený zájem a značná saturace té části trhu, která elektrická auta chce, popř. jí nevadí. Ale nebojte, socialisté už mají skvělý plán, jak to všechno spravit. A tamní automobilky? Ty už to spravily dávno. Vyrábí rekordní počet elektromobilů, i když jejich odbyt klesá nejen v Německu, ale zvlášť po tomto výsledku bude loňský vývoj jejich prodejů velmi pravděpodobně negativní napříč Evropou. Něco nám říká, že se od nich brzy dočkáme po ohlášení prvních kvartálních ztrát po mnoha letech „stejskalovského” prohlášení typu: „Co nedělali, jak nedělali, my dělali, to oni nedělali, co jsme měli dělat?” Pár odpovědí bychom našli...

Detailní výsledky za jednotlivé modely KBA teprve uvolní, něco nám ale říká, že ani z elektrického VW ID.3 se loni v Německu hit nestal. Kdo to jen mohl čekat? Foto: Volkswagen

Zdroj: KBA

