Prodeje elektromobilů v Německu se v srpnu zhroutily skoro o 70 procent, propad překonal i ta nejhorší očekávání před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Bylo téměř jisté, že to nebude dobrý měsíc, i při veškeré naší skepsi jsme ale očekávali meziroční propad prodejů těchto aut okolo 50 procent. Kolaps skoro o tři čtvrtiny je studená sprcha a znamená pokles nejen meziroční, ale i meziměsíční.

Píseň „Another Day in Paradise” od Phila Collinse si dnes v Německu pouští s nadšením asi málokdo. A rozhodně to nejsou ti, kteří mají něco do činění s prodeji elektrických aut. Prakticky celý letošní rok ukazuje, jak stačí z celé mozaiky dotací, která žene vodu na prodejní mlýn těchto vozů od vývoje přes výrobu až po provoz vyndat jediný střípek, aby se iluze jejich prodejnosti aspoň pár desítkám procent kupců nových aut dokonale zhroutila.

Sledujeme vývoj u našich západních sousedů od začátku roku, kdy začalo být patrné zrušení pouze umělého snižování kupních cen pro koncové soukromé zákazníky (dnes asi třetina trhu, tyto dotace pro firemní kupce byly dotace zrušené už dříve), situace ale začala gradovat až minulý měsíc, který přinesl pokles prodejů elektrických aut v Německu skoro o 37 procent. Bylo téměř jisté, že srpen přinese ještě větší meziroční pokles, neboť osmý měsíc loňského roku byl tím posledním, kdy mohla dotace na kupní cenu čerpat i firmy. Nikdo ale nečekal, jak velký bude.

I my jsme se klonili od předpokladu, že se prodeje těchto aut meziročně propadnou asi o polovinu, neboť zmíněný protiproud je vyvažován slevovými akcemi a dalšími projevy snahy výrobců prodat to, co tak jako tak vyrábí. Další mohutný pokles ale nic nezastavilo, což je patrně dáno i tím, že masivně dolů šel po měsících stagnace celý trh.

Abychom byli konkrétní, v srpnu bylo podle dat KBA prodáno u našich západních sousedů jen 27 024 elektrických aut, což oproti 86 649 elektromobilům prodaným loni znamená pokles o 68,8 procenta. To je ohromný kolaps, který je možné částečně omluvit vysokou statistickou základnou z loňska danou výše popsaným, ještě varovnější ale je, že jde o víc jak 12procentní pokles z měsíce na měsíc. V období, kdy se automobilky snažily prodat tato auta horem dolem, aby meziroční pokles zmírnily, tak došlo k dalšímu poklesu i za jinak nezměněných podmínek.

Lidově řečeno v háji se ovšem zdá být celý trh, třeba žádný jiný typ aut není bitý tak moc. Celkové prodeje nových aut v Německu v srpnu poklesly o 27,8 procenta meziročně, prodalo se pouze 197 322 vozů. Dole jsou tedy i hybridy všeho druhu (byť jen o -1,5 %), víc ale utrpěly ty dobíjecí (-6,8 %), benziny ztratily 7,4 % a diesely přišly o 24,4 % kupců. Ostatní typy pohonu nestojí za řeč.

Mezi významnými značkami je to také bída s nouzí - ty německé značky jsou dole do jedné, když Audi padlo o 37 procent, BMW o 23 procent, VW též o 23 procent, Porsche o 18 procent, Opel o 17 procent, Mercedes o 16 procent. Nejhůř jsou na tom ale Smart (-78 %), nepřekvapivě Tesla (-66 %), Fiat (-52 %, hlavně kvůli efektu elektrické 500), Mini (-45 %), Kia (-39 %) a Dacia (-38 %). Ani u Rumunů ale není tak špatně, jak se může zdát, neboť loňský konec dotací jí kvůli prodejům „levného” elektrického Springu poškodil víc než jiné firmy.

Z výsledků je tak zřejmé to, co každý technicky a ekonomicky vzdělaný člověk s jistou životní zkušeností vidí od samého začátku - že elektromobily jsou auta natolik „dokonalá”, že je nelze prodávat bez masivních dotací ze všech stran. A to je neudržitelné z podstaty. Tak že by se konečně někdo chytl za nos a zejména EU konečně přizpůsobila své nereálné cíle spojené s extrémními pokutami realitě? Na to zapomeňte, politici budou zjevně do poslední chvíle zasypávat tato auta penězi všech, kteří je nechtějí, dokud se celý domeček z karet nezhroutí tak, že už ho nepůjde postavit.

Situaci trefně komentuje kolega a známý Sebastian Viehmann z Focusu, který připomíná, že Němci i v reakci na tyto propady připravily dáreček pro firemní kupce drahých elektrických aut v podobě nových daňových výhod, které mají poslat směrem k těmto vozům - nad rámec všech ostatních zvýhodnění - dalších 540 milionů Eur, tedy 13,5 miliardy Kč.

Neuvažujeme socialisticky v žádném smyslu těchto slov, hodnotit to ale jinak než že „si bohatí zelení rozdávají nové elektromobily za peníze všech Němců”, je opravdu těžké. Navíc si troufneme říci, že jde o beztak peníze vyhozené do kanálu, neboť ani nové výhody zdaleka nevykompenzují extrémní ztráty hodnoty právě těchto aut. Přesto to jistě pomůže odbytu modelů jako Porsche Taycan a Macan EV, Mercedesu EQS a dalších drahých elektrických typů. Potřebují zrovna jejich kupci peníze od obyčejných lidí? Posuďte sami.

Sluší se také připomenout poznámku kolegů u Auto Bildu, s novými nepřímými dotacemi připomínají, jak byly zneužívány ty minulé. Německo doslova živilo evropský trh s elektrickými auty, a to nejen svou velikostí. Ze elektromobilů prodaných v loňském roce v Německu jich totiž značný počet zmizel v zahraničí, zvlášť u některých značek to bylo patrné.

V roce 2023 bylo hned po půlroční době povinného vlastnictví elektromobilu koupeného s pomocí dotací prodáno do zahraničí se ziskem přibližně 138 tisíc (!) aut a z prodejních dat některých automobilek to doslova čiší. Například Polestar v roce 2023 v Německu prodal 6 288 nových aut, ale na konci roku 2023 bylo z nich bylo v zemi registrováno už jen 4 139 vozů. U Tesly to bylo podobné a do zahraničí po půl roce zmizelo asi 18 tisíc aut. Proto má také odebrání onoho jednoho dotačního střípku z celé mozaiky dopad na celoevropské prodeje elektromobilů.

Jaké další argumenty má smysl předkládat, aby každý soudný člověk viděl, jak nerealizovatelný přechod jen na elektrická auta bez krutých ekonomických dopadů na celou společnost je? Bohužel asi žádné. Elektrickou víru racionálními argumenty nezměníte a ti, kteří o celé věci rozumně uvažují, už dávno žádné další slyšet nepotřebují, takhle smutně se to dnes jeví.

Ani krásné a úspěšné elektromobily VW v Německu v srpnu nebodovaly, to už je co říct... Také s jejich dotacemi se „legálně podvádělo”, na prodejích značky to ale není tak patrné jako na datech Polestaru nebo Tesly. Foto: Volkswagen

Zdroje: KBA, Focus, Auto Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.