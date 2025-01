Prodeje Fiatu se propadají stále víc, přesto je u Stellantisu jedničkou. Bank rozbíjí jen s levným spalovacím autem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Italská automobilka loni znovu strádala, její šéf ale bere výsledky jako pozitivní signál a už se těší na letošek, kdy mají dorazit nové elektromobily a hybridy. Publikum ale dalo jasně najevo, že touží po něčem úplně jiné.

V roce 2019 prodal Fiat na celém starém kontinentu, tedy nejen v zemích Evropské unie, do kterých tehdy spadala i Velká Británie, 659 622 nových aut. To představovalo meziroční 7,2procentní propad, který však Italy nikterak nevytrhl ze silvestrovských a novoročních oslav. Místo toho se dokonce v oficiálním komuniké chlubili, jak skvěle se jim vedlo hlavně v prosinci, kdy se značka pochlubila 25,4procentním růstem. Ten byl vyšší než u konkurence, což nejspíše vedlo k otevření další lahve šampaňského.

Jsme o půldekádu dál, během níž Italové zřejmě rovnou přešli na otevřený alkoholismus. Jejich prodeje totiž v Evropě soustavně klesají, a zatímco v roce 2023 šlo o 382 174 registrací, loni k zákazníkům zamířilo už jen 304 066 aut. Fiat je tak na tom dokonce hůře než Tesla, která v Evropě dosáhla na 327 034 prodaných nových aut. Celosvětově se pak Tesla zastavila na 1,8milionové laťce, která je pro italskou automobilku znovu nasazena až příliš vysoko.

Fiat totiž na všech trzích, na kterých je přítomen, loni dokázal udat pouze 1,2 milionu nových aut, tedy o 11 procent míň než předloni. Přitom třeba ve Spojených státech si polepšil o 154 procent. Jenže to znamená, že dealeři v zámoří prodali 1 528 aut místo předchozích 605. Znovu tak nevydělali ani na tisk katalogů. Šéf značky Olivier Francois přesto mluví o loňském roce nadmíru pozitivně, k čemuž jej vedou hlavně jihoamerické registrace a fakt, že ze značek mateřského Stellantisu beztak žádná úspěšnější nebyla.

Brazílie je totiž pro Fiat trhem číslo jedna, loni tam prodal 521 tisíc nových aut, tedy dokonce o 9,5 procenta víc než předloni. V této zemi tedy končí hned 43 procent produkce celé značky, což vede k 20,9procentnímu tržnímu podílu. Králem registrací je pick-up Strada, který již čtvrtý rok drží titul nejlépe prodávaného vozu v zemi. Loni dosáhl na 144 tisíc prodaných aut, což je mimochodem pro druhou generaci od roku 2020 absolutní rekord.

Jeden vůz má tedy v jedné zemi na kontě polovinu veškerých prodejů, jakých značka s celým svým portfoliem dosáhla v Evropě. Na starém kontinentu její showroomy brali útokem nejčastěji Italové, kteří zakoupili 190 tisíc aut. Nicméně ve 102 tisících případů šlo o stárnoucí Pandu, která lákala především nízkými cenami. Až příliš drahý elektrický Fiat 500e oproti tomu ve své domovině dosáhl na pouhé dva tisíce prodaných exemplářů.

„Nyní se soustředíme na rok 2025, který bude pro Fiat v Evropě zásadní, neboť startovat bude nová Grande Panda, jak v elektrické, tak v hybridní verzi, a na jeho konci dorazí také nový 500 Hybrid. Do budoucna se proto díváme s velkým optimismem,“ uvedl Francois. Vzhledem k tomu, že ony hybridy jsou v podstatě normální spalovací auta s jen mild-hybridním pohonem, by to mohlo fungovat. Přesto bychom s ním optimismem byli opatrní...

Italové loni prodali 1,2 milionu nových aut, z čehož 144 tisíc registrací připadlo na pick-up Strada, který se neprodává jinde než v Jižní Americe. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.