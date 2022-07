Prodeje Fordu v Evropě dál padají ke dnu, pokus o záchranu americkým hitem vypadá na další propadák před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Auto je to nepochybně sympatické a bodovat by dokázalo také u nás, to by ale Ford nesměl dělat vše pro to, aby k tomu nedošlo. Omezené specifikace spolu s omezenou dostupností a zásadně vyšší cenou se postarají leda o další zklamání.

SUV sice nejsou až tak úplně náš šálek kávy, přesto si v pomyslné vysněné garáži pár aut se zvýšeným podvozkem dokážeme představit. Mezi ně by se snadno mohl zařadit aktuální Ford Bronco, který nás okouzlil již během svého příchodu. Modrý ovál totiž stvořil nadmíru schopného soupeře Jeepu Wrangler, jemuž rovněž můžete odejmout dveře a střechu a jít při jízdě v terénu takříkajíc na dřeň. Ceny přitom aktuálně startují na 30 800 dolarech (cca 730 tisíc korun), za což mimo jiné dostáváte 300 koní pod kapotou. To rozhodně nezní jako šptný obchod.

Ve výsledku tedy opravdu není překvapivé, že Ford dosáhl s návratem svého ikonického off-roadu velkého úspěchu. Ve Státech se letos prodává v průměru 10 tisíc exemplářů tohoto modelu měsíčně, a to prý prodeje limitují výrobní kapacity. Bronco tak lze brát jako nesporný hit, což si evidentně uvědomilo i vedení značky, kterému zároveň i došlo, že tak výraznou ikonu potřebuje rovněž v Evropě, kde sláva Fordu dramaticky upadá. Tady modrý ovál dále a dále klesá - loni tu zákazníkům dodal jen 569 534 vozů, o neskutečný milion méně než ve svých zlatých časech. A nejméně v historii statistiky JATO Dynamics. Loni je na tom navíc ještě hůř, klesá o dalších 17,3 procenta.

Automobilka proto oficiálně oznámila, že populární SUV na starý kontinent skutečně zamíří. Počkat si nicméně budeme muset až do příštího roku, což má pochopitelně souvislost s oněmi výrobními kapacitami - pokud totiž Ford nezvládá obsloužit zákazníky na jednom trhu, nedává jakákoliv další expanze velký smysl. Je pak otázkou, jak tomu bude s nedostatkovými komponenty za pár měsíců, při pohledu na detaily je ovšem jisté, že Bronco podobné šílenství jako ve své domovině v Evropě nezpůsobí.

Zatímco ve Státech stojí SUV ve středu nabídky, na starém kontinentu z něj Ford hodlá udělat jednu ze svých vlajkových lodí, která bude k dispozici jen v „omezeném množství“ a pouze na některých trzích. Mezi ně rozhodně nebude patřit Velká Británie, neboť značka nechystá konverzi na pravostranné řízení. Z toho důvodu se Bronco nepodívá ani do Austrálie či Japonska. Tyto země pak mají smůlu i v případě levostranných provedení, která v nich rovněž nebudou nabízena.

Omezení tím nekončí, neboť přes Atlantik má zamířit pouze čtyřdveřová verze. Ta pak již standardně nabídne třeba 12palcový centrální displej, sadu kamer monitorujících celé okolí vozu či prémiovou audio aparaturu Bang & Olufsen. Chybět dále nebude uzamykatelný zadní diferenciál, za přední ovšem již bude třeba připrlácet. Podobné to bude také v případě rozsáhlého příslušenství, jenž zahrnuje střešní stany, střešní boxy či třeba držáky na lyže a jízdní kola.

Z tohoto výčtu je patrné, že pod milionem korun nebude nové Bronco v Evropě startovat ani náhodou. Reálnější je spíše dvojnásobek, už dle pohledu na Ford Explorer. Ten je ve Státech k dispozici od 34 010 USD (asi 806 tisíc Kč), v Evropě si nicméně bez dvou milionů korun neškrtnete. Je tu sice rozdíl v motorizaci i výbavě, to však pro nás v tuto chvíli není podstatné. Podobné to totiž bude i v případě modelu Bronco, byť prostor pod kapotou zůstává tajemstvím.

Jelikož starý kontinent výrazně tlačí na snížení emisí, SUV k nám nejspíše dorazí jen se základním 2,3litrovým čtyřválcem EcoBoost. Ten sice nabídne oněch 330 koní, nicméně se dva-sedmou a třílitrem jsou spojené ještě vyšší výkony. Ovšem také emise, což ostatně platí i o manuální převodovce. Evropanům tak nejspíše kromě jediného agregátu bude k dispozici pouze jediná převodovka, a sice desetistupňový automat.

Na odhalení podrobností má Ford ještě dostatek času, Bronco by totiž mělo být na vybraných trzích starého kontinentu k mání až do konce příštího roku. Do té doby se může odehrát cokoli, na pozitivní překvapení jsme si ale v posledních letech nezvykli. A ani v tomto případě je neočekáváme.

Ford Bronco dorazí do Evropy jako jedna z vlajkových lodí značky. Kvůli tomu se jeho cena bude pohybovat spíše okolo 2 milionů korun, než aby startovala pod 1 milionem jako ve Státech. To z potenciálního hitu dělá předem spíše propadák. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.