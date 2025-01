Prodeje Fordu v Evropě se propadly na historicky nejnižší hodnoty, bezvýznamnými se zdají už i z pohledu Škody před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ford v Evropě poznává, co to je fiasko od počátku zcela absurdních plánů. Jeho loňský odbyt na starém kontinentu byl tak nízký, že nejsme schopni dohledat rok v historii, kdy by byl ještě nižší. Šance, že by se letos dál nepropadl, se navíc limitně blíží nule.

České zastoupení Fordu se před pár dny pochlubilo svými místními výsledky, neboť s 9 732 loni prodanými auty zaznamenalo meziroční nárůst odbytu o 18 %. Sice je z toho tržní podíl pořád jen 3,7 %, navíc se při 4 430 prodaných užitkových autech musíme ptát, čeho je dnes Ford primárně výrobcem, ale úspěch to pořád je. Místní filiálce gratulujeme, hned stejným dechem jsme si ale sami pro sebe museli říci, že by se musel stát nějaký vánoční zázrak, aby nešlo o pozitivní kapku v jinak tristním moři jednoho obrovského evropského fiaska.

A ten se nestal.

Jak ukazují čerstvá čísla asociace výrobců ACEA, Ford loni dostal na starém kontinentu od všech ostatních nabančeno tak, že sedláci od Chlumce mohou rázem slavit vítězství. Co ale mohl čekat, když před čtyřmi roky oznámil svůj pitomý plán přechodu jen na elektromobily (to jsou slova šéfa Fordu, ne naše), který v zatočil téměř se všemi dobře prodávanými modely a vsadil na předražené neoriginální nesmysly typu Capri? Pokud je tím dnes překvapen, je to jako se divit, že přijde povodeň, když vypustíte půl Lipna, některé akce zkrátka mají své nevyhnutelné dopady.

Pravdou sice je, že automobilka své někdejší plány formálně odpískala, ale nepřišla s ničím zásadně jiným. Obratem by bylo třeba zatroubit k návratu Focusu, který se i ve své předsmrtné křeči stará asi o desetinu všech českých prodejů. To se ale neděje a dá se čekat, že Ford bude i v Česku znovu padat - jeho nová žhavá elektrická želízka v ohni nekupuje téměř nikdo (Capri 6 aut, Explorer 49 aut, Mach-E 116 aut, Tourneo 2 auta - vše za celý rok!). A jinde v Evropě ani vesměs dožívající klasické modely nestačí k tomu, aby udržely modrý ovál aspoň na mizerné prodejní úrovni předchozích let.

Značka tak loni v Evropě prodala pouhých 426 307 aut, a to včetně zemí EFTA a Velké Británie, takže opravdu v téměř celé Evropě, nikoli jen v EU. Naprosto šílené číslo je tak nízké, že jen od roku 2019 představuje propad o 56 procent. Víc jak polovinu za 5 let. A to je pořád optimistický pohled na věc, ze stavu z přelomu milénia jde o propad o 76 %. Ford je ve volném pádu, což nejlépe dosvědčuje fakt, že jsme ani s pomocí našich tradičních dodavatelů prodejních dat od JATO Dynamics a Data Force nebyli schopni ani v historických údajích najít jediný rok, který by se svou mizérií blížil tomu loňskému.

Nevidíme historicky úplně vše, taková data zřejmě nemá nikdo k dispozici, s pomocí zmíněných zdrojů ale umíme zmapovat prodeje na starém kontinentu až do roku 1972. To je dnes 53 let zpátky, přesto nic takového nevidíme. Považte, že v roce 1975, kdy na trh dorazila tehdy nová generace Escortu, prodal modrý ovál v Evropě 312 200 kusů... jen tohoto modelu! Pouhý Escort stačil před 50 léty k tomu, aby téměř vyrovnal veškeré současné prodeje celé automobilky, to je opravdu až krutý fakt.

Výsledky Fordu jsou tak smutné, že už ho ani Škoda nemusí vnímat jako významného konkurenta. Ta loni na stejných trzích Evropy prodala 766 510 aut, pomalu dvakrát tolik vozů. A připsala si 5,9procentní tržní podíl. How the mighty have fallen, chce se dodat rodným jazykem americké automobilky...

Nový Ford Capri vystihuje současnou marnost americké automobilky v Evropě asi ze všeho nejlépe. Foto: Ford

Zdroje: ACEA, Ford, JATO Dynamics, Data Force

Petr Miler

