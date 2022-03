Prodeje nových aut jsou takový propadák, že hůř ještě nebylo, ruská Lada ale popírá trendy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Tušili snad lidé, že už si novou Ladu možná nikdy nebudou moci koupit? Při pohledu na prodejní výsledky v Evropě za minulý měsíc to tak skoro vypadá. Jediná Lada zamířila strmě vzhůru, jde ale pořád jen o pár aut.

Osud automobilové branže je momentálně značně nejistý. Stojí za tím pochopitelně válka na Ukrajině, která navázala na dvouleté koronavirové období a s tím související nedostatek čipů i dalších komponentů. Nákaza se navíc skrze nové mutace možná začíná vracet, ruská invaze pak ještě dále narušila dodavatelské řetězce. K tomu přihoďte rekordní tempo inflace, které na trhu způsobuje další chaos, a rázem před sebou máte vyhlídky leda na prázdné showroomy. To přitom platí jak nejen v případě zákazníků, ale vlastně i samotných aut, neboť odstávky výroby jsou na denním pořádku.

My si nyní posvítíme na únorové prodeje v Evropě, které výše zmíněnou realitu ještě ani zdaleka nevykreslují tak přesně, jako tomu bude u březnového či dubnového reportu. Jakkoliv napětí viselo ve vzduchu již od počátku měsíce, ke vpádu ruských vojsk na Ukrajinu došlo až 24. února. Po většinu času tedy Evropa mohla fungovat normálním způsobem, jakkoliv někdejší standardy začaly velmi výrazně narušovat zvyšující se ceny energií a pohonných hmot. Přesto nakonec bylo prodáno nejméně aut pro dané období od chvíle, kdy asociace výrobců ACEA začala vést záznamy.

Zaregistrovaných 719 465 aut představuje meziroční 6,7procentní propad, za kterým stojí zejména Itálie (-22,6 %) a Francie (-13 %). Španělsko (+6,6 %) a Německo (+3,2 %) pak sice kráčely opačným směrem, jejich růst ale nebyl dostatečnou kompenzací. Zvláště když dolů zamířily také další velké trhy jako Polsko (-11,2 %) či Švédsko (-7,4 %). Suma sumárum tu tak máme skutečnou mizérii, která se promítla i do průběžných výsledků. Ostatně historicky nejhorší byl i letošní leden, po dvou měsících jsou tak prodeje nižší o 6,4 procenta oproti ne zrovna oslnivému roku 2021.

Pokud jste přitom našimi pravidelnými čtenáři, nejspíše jste zaznamenali, že některé automobilky byly na základě předchozích špatných zkušeností a následných chytrých rozhodnutí na krizi vyplývající z nedostatku čipů připraveny lépe než ostatní. Jde především o Kiu a Hyundai, na které jako kdyby problémy ani nedolehly. Tržní podíl první zmíněné totiž vzrostl na 4,8 procenta, druhé pak na 4,5 procenta. Znamená to, že Korejci za sebou nechali Fiat, Opel, Citroën nebo Ford. Něco takového bylo dříve nemyslitelné, kvůli krizi jde však o stále četnější jev.

Nejlépe se ale vedlo Ladě, která meziročně vzrostla o 47,9 %. Šlo především o individuálně dovezená auta, oficiálně už tu ruská značka nepůsobí, o to zajímavější to ale je. Dříve postupně mizela z dohledu, nyní se vyšvihla nahoru. Že by její zákazníci tušili, k čemu se schyluje, a raději nakupovali, dokud to jde? Skoro to tak vypadá, je ovšem třeba dodat, že jde pořád o 142 aut prodaných napříč kontinentem.

Dobře se nicméně vedlo také DS (+11,9 %), Dacii (+13,8 %), Toyotě (+3,2 %) nebo Mini (+20 %), za další skokana měsíce pak můžeme označit Hondu (+41,3 %). I v jejím případě je nicméně třeba dodat, že necelých čtyři tisíce prodaných aut rozhodně není výsledkem, jakým by se evropské zastoupení značky mohlo chlubit. Třeba v únoru 2016 byly totiž její registrace třikrát vyšší a v březnu téhož roku dokonce takřka sedminásobně. Pád kdysi úspěšné automobilky na evropských trzích je tak nezpochybnitelný, a je otázkou, zda se ho povedlo zadržet.

Zastavit se pak ještě musíme u koncernu Stellantis, zvláště u dvou italských značek. Lancia totiž má na kontě 3 902 registrací, a to vesměs pouze díky jedinému zastaralému modelu Ypsilon, který nabízí jen na italském trhu. Alfa Romeo má ovšem širší portfolio aut i zemí, kde má oficiální zastoupení. Přesto tato značka prodala jen 1 380 aut, meziročně se tak propadla o 22,6 procenta. Děje se tak i navzdory pohlednému zevnějšku a výkonným motorům, načež je otázkou, jak chce Stellantis do budoucna s Alfou Romeo bodovat u publika s elektromobilitou.

Za dalšími výsledky vás odkážeme na níže přiložené tabulky, k tématu prodejních výsledků se pak navrátíme v řádu několika dnů, kdy podrobnější data odhalí společnost JATO Dynamics. Sami jsme nicméně zvědavi hlavně na březnové a následné prodeje, neboť na nich již válečný konflikt bude nejspíše patrný. Jak totiž přiznal třeba koncern VW Group, kabelové svazky pro své evropské modely mimo jiné odebírá z 11 továren na Ukrajině. Devět jich ovšem nyní jede na sníženou kapacitu. A je více než jisté, že u ostatních automobilek to nebude výrazně jiné.

Prodeje jsou na nejnižší úrovni od začátku měření již druhý měsíc v řadě, a to hlavně kvůli nedostatku čipů. Válka na Ukrajině pak krizi jimi způsobenou jistě jen umocní, registrace v následujících měsících tak nejspíše půjdou dále dolů. Foto: ACEA



Ne všichni se ale propadali, Lada se skoro ze záhrobí vyšvihla téměř o 50 procent nahoru. Možná se její zákazníci se šestým smyslem zásobili, dokud mohli. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.