Prodeje ojetých aut se mohutně propadají všude, nedostačující nabídkou to opravdu není před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Prvotní zprávy o rychlém poklesu zájmu ojetá auta už mají i své číselné vyjádření. A zjevně se netýkají jen České republiky - jak rychle prodeje ojetin vystřelily nahoru, tak ještě rychleji nyní padají ke dnu.

Před pár dny Eurostat zveřejnil čerstvá data ohledně inflace v Evropě. Ta v červenci ve státech EU vzrostla na 8,9 procenta z červnových 8,6 procent, což na první pohled nevypadá až tak znepokojivě. Nicméně je třeba si uvědomit, že všechny země na tom nejsou stejně, třeba v Česku jde o 17,7 procenta. Jde tak sice o nižší míru, než s jakou původně počítala ČNB (18,8 %), přesto ceny spousty věcí rostou neskutečným tempem.

Lze pak sice dodat, že průměrná česká mzda vzrostla rovněž, nicméně na takřka 50 tisíc korun měsíčně ani v nejmenším nedosáhne každý. Většina lidí se musí smířit s nižšími sumami, za které toho pochopitelně pořídí mnohem méně než loni ve stejné době. Nejinak je tomu i ve Velké Británii, kde sice míra míra (9,1 %) koresponduje s průměrem starého kontinentu, na poměry ostrovního království je ale nebývale vysoká - jde o nový rekord za posledních 40 let.

Ceny všeho začaly dramaticky růst především ve druhém čtvrtletí. Každý rozumně smýšlející si navíc je vědom toho, že topná sezóna je za rohem a že starý kontinent i Británii zasáhla energetická krize. Zdražování tedy bude pokračovat, což již začalo ovlivňovat kupní sílu publika. V ostrovním království tak bylo tak bylo ve druhém kvartálu prodáno 1 759 684 ojetých aut, tedy o masivních 407 820 vozů méně než loni.

I data z Velké Británie tak potvrzují zprávy o masivním poklesu zájmu o ojetiny v Česku. Ve srovnání s rokem 2021 se jedná o 18,8procentní pokles, i oproti předpandemickému roku 2019 ale jde o 13,5procentní sešup. Není to tedy jen korekce předchozího výkyvu směrem nahoru, je to nebývale málo a propad se jen zintenzivňuje. Za první půlrok jde totiž o 8,3 procenta, v dubnu ale již o 16,8 procenta, v květnu o 20,9 procenta a v červnu o 18,6 procenta. Asociace britských výrobců a prodejců aut SMMT pak sice uvádí, že loňský druhý kvartál byl kvůli uvolnění restrikcí velmi rušným, to je ale slabé ospravedlnění, jak ukazují i zmíněná data. Zase tak rušno loni nebylo.

Je zkrátka třeba vzít jako fakt, že lidé mají na nová i ojetá auta stále méně peněz. V důsledku toho začíná klesat poptávka, načež již není takovým problémem nedostačující nabídka. Uspokojovat se nelze ani nárůstem zájmu o elektrické vozy - jednak je to dáno tím, že roste dříve téměř neexistující nabídka, jednak je vzhledem k jejich cenám kupují hlavně bohatší lidé, které přesnídávka za 35 korun zase tak netrápí.

Před podobným vývojem jsme již varovali ještě dříve, než došlo na letošní události - samy rostoucí ceny aut musí dříve nebo později z trhu podstatnou část kupujících vytlačit. A ty jsou dány hlavně politikou EU - čím dražší budou nová auta kvůli všemožným regulacím a tlakům na elektromobilitu, tím dražší budou ojetá auta všeho druhu, tím méně budou dostupná a tím hůře se prodávat. Není to žádná raketová věda, dění na Ukrajině a reakce části světa na něj vše jen urychlily a umocnily.

Za druhý letošní kvartál se ve Velké Británii prodalo o 18,8 procenta méně ojetin než loni ve stejném období, jde o pokles o více jak 400 tisíc aut. Vývoj v ostrovním království jen kopíruje to, co se děje u nás - auta jsou dražší, životní náklady dramaticky rostou, co to asi může mít za následek? Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: SMMT

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.