Prodeje ojetých aut v ČR a na Slovensku ukazují, jak moc smýšlíme jinak oproti západním zemím před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

I dění na trhu s ojetými auty naznačuje, že řídit všechny evropské země pomocí jedněch nařízení dost dobře není možné. Zatímco na západě se lidé dávno odvrátili od naftových aut, Češi je i dnes preferují. A Slováci ještě víc.

Prodej nových aut na českém trhu loni sice vzrostl, ovšem pouze mírně a navíc jen ve srovnání s rokem 2020. Ve srovnání s léty 2015 až 2019 jsme nicméně stále v minusu, ve srovnání s rekordním rokem 2017 dokonce o 65 tisíc aut. To vážně není zanedbatelné množství, přičemž je otázkou, jak se na zájmu publika projevily soustavně se zvyšující ceny. Jisté nicméně je, že razantní pád jde na úkor koronaviru a na něj navazující krizi způsobenou nedostatkem čipů. V showroomech tak chyběla auta, takže není zrovna zarážející, že koupěchtivá klientela zamířila na trh s ojetými vozy.

V této kategorii naopak můžeme mluvit o vzestupu, loni se dle tiskových materiálů firmy Cebia prodalo 738 tisíc aut, tedy o 4,4 procenta více než předloni. Pokud si přitom uvědomíme, že v Česku bylo k Silvestrovské půlnoci registrováno zhruba 6,5 milionu vozů, pak majitele změnil každý devátý. Nejde ovšem jen o domácí „přeprodeje”, které tento trh učinily tak velkým.

Ze zahraničí bylo dovezeno 185 663 ojetých vozů, což je největší počet od roku 2008. Oproti předloňskému období je pak dané číslo vyšší o 23,2 procenta. Klesl navíc průměrný věk ojetin z dovozu, a to z 10,7 na 10,4 roku, věk domácích ojetin se přesto zvýšil, neboť řada lidí si kvůli nedostatku těch nových svůj vůz ponechala déle, a to v průměru na 7,7 roku z 7,1 roku. Průměrné stáří všech prodávaných ojetin se tak posunula na 9,5 roku. Nejčastěji se přitom dovážely ojetiny ze sousedního Německa, na které připadl 26,2procentní podíl místo předloňského 21,7procentního.

V souladu s nedostatkem aut se pochopitelně zvýšila průměrná cena, a to o 13 procent neboli 30 tisíc korun na 259 000 Kč. Průměrná doba prodeje se pak snížila o 29 dní na 71. Jak dodává společnost Cebia, u vozů ověnčených jejím reportem prokazujícím nejen stáří, ale rovněž nájezd, šlo prý jen o 58 dní. Zájem zákazníků o transparentní historii je nicméně pochopitelný, neboť zhruba každé třetí prodávaného vozidlo mělo stočený tachometr. Mimo to mezi tradiční nešvary prodejců patří zatajení havárie, často klidně i té totální.

Pokud nicméně budeme hodnoty na tachometrech brát jako stěžejní, pak se meziročně průměrný nájezd loni snížil ze 162 tisíc na 156 tisíc kilometrů. Nejoblíbenější ojetinou zůstala Škoda Octavia, ovšem jelikož právě u tohoto modelu došlo na pokles nových aut, začíná se do popředí zájmu drát Fabia. Třetí příčka patří Škodě Superb, čtvrtá Volkswagenu Golf. Passat je pátý a BMW řady 3 šesté. Mnichovský vůz se posunul o čtyři příčky výš, a tak překonal i Ford Focus. V případě Mondea pak dokonce došlo na pád mimo nejlepší desítku - je to další projev postupného úpadku Fordu.

Co je ale nakonec nejvíce fascinující, Češi i skoro 7 let po vypuknutí kauzy Dieselgate, po níž se prodeje naftových aut na západě posouvají ke stále nižším číslům, stále preferují dieselové vozy. Jejich podíl sice klesl z 54,9 na 52,5 procenta, pořád jsou ale dominujícím typem pohonu, což je vzhledem k neustále se umenšující nabídce nových aut s naftovými motory pozoruhodné. Ještě větší část trhu si pak diesel ukusují na Slovensku, které Cebia též monitoruje, tam v případě ojetin ovládají dokonce 63,77 % trhu. I na tom je vidět, jak Češi a Slováci smýšlí jinak a jak pomýlené je myslet si, že jim za 6 nebo 8 let bude někdo s úspěchem nabízet elektrická auta. Diesely jsou takto vysoko 7 let po Dieselgate, jejich podíl klesá jen velmi, velmi pozvolna, více či méně úplná eliminace bude zjevně procesem na dekády.

Zůstaneme-li dále jen v ČR, tady se zvýšil podíl benzinových aut, a to z 42,5 na 44,4 procenta - další typy pohonu paběrkují, plynová auta ale dají dohromady aspoň skoro 2 procenta odbytu. Z hlediska barev pak kralovala s 20,1 procenty šedá před černou (18,6 %) a bílou (17,7 %), to ale u ojetin obvykle jen reflektuje dění na trhu s novými vozy, ojeté auto si primárně podle barvy vybírá málokdo.

Loňské dění na trhu s ojetými auty v Česku obrazem. Nejpozoruhodnější je přetrvávající dominance dieselů, která je ještě markantnější na Slovensku. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Cebia

