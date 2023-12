Prodeje Škody v Číně se propadly na úplné dno, víc jak třetinu z nich tvoří nejlevnější model před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Tragédie v přímém přenosu, tou je postupný rozklad prodejů škodovky na jejím po léta největším trhu světa. Dnes tam za celý rok prodá tolik aut, kolik v Česku pošle k zákazníkům za pouhé dva měsíce.

Největší česká automobilka na tom letos možná není nejhůř, ale jen ve srovnání s předchozím rokem. Uvážíme-li, že ještě před pár lety plánovala v roce 2025 prodat 2 miliony aut na celém světě, je její aktuální bilance opravdu tristní. Jen 642 200 vozů prodaných za tři letošní kvartály víc než naznačuje, že se v roce 2023 nedostane ani na polovinu někdejšího plánu pro přespříští rok. A že by svůj odbyt do té doby nakopla víc než dvojnásobně, se zdá absolutně nemožné.

Promluvila do toho také situace v Rusku, to jistě, problém je ale hlavně v tom, že vyklízí pole v Číně, a to bez jakýchkoli sankcí či podobných omezení. Prostě se jí tam nedaří. A nejde o žádný drobný náhlý výkyv, však loni prodala za velkou zdí jen 44 062 aut. V roce 2021 šlo o 57 505 aut, což znamenalo meziroční pokles o 62 % oproti už tak mizernému roku 2020 a o skoro 80 % proti roku 2019. A to se pořád nebavíme o srovnání se zlatými časy, to se roční prodeje jen v Číně blížily 350tícové hranici.

Co letos? Podržte si svůj žejdlík s pivem, neboť výsledek Škody za 11 letošních měsíců je naprosto tragický. Značka zatím prodala v Číně pouhých 13 033 vozů a zdá se, že v prodejních tabulkách postupně padne až na úplné dno. Však aktuální roční prodeje škodovky v Číně překoná i její český odbyt za dva měsíce, to je tristní.

Důvod není jen jeden, ztráta části konkurenceschopnosti ve srovnání s domácími výrobci stále lepších a přitom stále levných aut je ale tím podstatným z nich. Škoda nemá image BMW nebo Mercedesu, nemá ani tradici Volkswagenu, dělá prostě dobrá auta za dobré peníze. Nebo spíše dělala - teď nabízí jiné firmy dobrá auta za menší peníze a že jsou čínské, už Číňanům nevadí, dnes už spíše naopak. V podstatě jediný model, který na Číňany ještě jakž takž funguje, je tamní Kamiq níže vyobrazený ve stylovém provedení GT. Ten letos oslovil 5 468 zákazníků a je mezi modely jasnou jedničkou. Někdejší prodejní superstar značky, tedy Octavie, je s 1 662 prodeji meziročním poklesem o 87 procent dvěma slovy v háji.

Asi už nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem, zlaté časy Škody v Číně skončily a je zřejmě jen otázkou času, než se naplní některá ze spekulací o úplném konci české značky za velkou zdí. Bude to smutné, škodovka si za to ale může v prvé řadě sama - pro dnešní Čínu je vzhledem k její reálné pozici na trhu příliš sebevědomá.

Škoda v Číně spadla až ke dnu, neprodává tam skoro nic. Necelých 6 tisíc Kamiqů (zde ve verzi GT) za rok a to je pomalu vše, ostatní modely jen paběrkují. Smutné. Foto: Škoda Auto

Zdroje: CAAM, Škoda Auto

Petr Miler

