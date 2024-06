Prodeje Tesly Model Y v Evropě zkolabovaly. Z loňské jedničky je najednou číslo 18, skoro půlka kupců je pryč dnes | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Už záplavy neprodaných skladových aut a masivní slevy dávaly najevo, že s odbytem prodejní jedničky Tesly v Evropě není něco v pořádku. A první data o prodejích jednotlivých modelů aut za minulý měsíc to jen potvrzují.

„Když něco vypadá jako kachna, plave to jako kachna a kváká to jako kachna, bude to nejspíš kachna,” říká se. A řeč není ani tak o „novinářské kachně”, ale spíš o tom, že když situace nese všechny znaky určitého dění, nejspíš budeme právě takového dění svědky.

Tato slova se nyní člověku kradou na mysl při vzpomínce na postřehy z uplynulých týdnů a měsíců, které víc než naznačovaly, že Tesla má v Evropě stále vážnější problémy s odbytem svých aut, jmenovitě hlavně Modelu Y. Měsíční prodejní data bývala v jejím případě zavádějící v momentě, kdy všechny vozy dovážela jednou za čas na lodích a téměř všechny hned prodala. Ale když tu teď právě Modely Y vyrábí a dodat umí prakticky cokoli v řádu týdnů, proč by „ohýbala” měsíční statistiky?

A i kdyby to dělala, byly tu také jasnější signály. Lány snad tisíců neprodaných skladových aut odstavených na letišti a obrovské slevy právě na skladová auta v Německu naznačovaly, že Tesla má problém s jedinou věcí - odbytem. Teď tu máme předběžné celoevropské statistiky prodejů jednotlivých modelů z dílny Dataforce za květen 2024 a jsou pro Teslu snad ještě tristnější, než se dalo čekat.

Čísla ukazují, že evropské prodeje Modelu Y meziročně zkolabovaly o 48,9 % na pouze 10 852 aut. To znamená, že nejžádanější Tesla klesl z prvního místa v loňském květnovém pořadí až na 18. místo. Výrazně jej tedy porazila nejen široce oblíbená auta jako VW Golf, Dacia Sandero nebo Škoda Octavia, ale dotáhly jej i prémiové modely jako Audi A3 a nedaleko v závěsu za ní je také čínské MG ZS. To vše v momentě, kdy jsou prodeje elektrických aut nadále masivně subvencovány na úrovni EU skrze flotilové emise CO2, kdy v platnosti zůstává naprostá většina lokálních dotací v jednotlivých zemích, umělé zdražování spalovacích aut či daňová schémata dál manipulující s trhem.

Na prvních dvou místech jsou tedy ryze konvenční VW, přičemž Dataforce dodává, že předběžně první T-Roc ještě může být překonán Golfem, až budou započítána úplně všechna čísla z jednotlivých trhů. Třetí je Dacia Sandero, Octavia je šestá a prvním neevropským modelem v pořadí je 11. Kia Sportage. Přehled 20 nejúspěšnějších vozů následuje.

Nejprodávanější modely aut v Evropě v květnu 2024 podle Dataforce

(pořadí, model • počet prodaných aut • meziroční změna)

1. VW T-Roc • 19 748 • +12,4%

2. VW Golf • 19 333 • +27,9%

3. Dacia Sandero • 18 676 • -10,3%

4. Renault Clio • 17 978 • +10,5%

5. VW Tiguan • 15 728 • +6,3%

6. Škoda Octavia • 15 085 • +5,9%

7. Peugeot 2008 • 14 901 • +8,3%

8. Citroën C3 • 14 871 • +67,7%

9. Peugeot 208 • 14 670 • -15,2%

10. Opel Corsa • 14 622 • -7,9%

11. Kia Sportage • 14 604 • +12,1%

12. Toyota Yaris • 13 474 • -10,8%

13. Toyota Yaris Cross • 13 261 • -0,9%

14. Dacia Duster • 12 990 • +5,6%

15. Ford Puma • 12 520 • -10,6%

16. Hyundai Tucson • 12 324 • -7,5%

17. Renault Captur • 12 111 • -3,7%

18. Tesla Model Y • 10 852 • -48,9%

19. Audi A3 • 10 686 • -5,5%

20. VW Polo • 10 272 • +5,3%

Tesla Model Y v Evropě skutečně zachází na úbytě, to už je teď zjevné. Meziroční propad prodejů skoro o polovinu je enormní a jinými dříve tak žádanými vozy neopakovaný. Foto: Tesla

Zdroj: Dataforce

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.