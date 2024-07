Prodeje Tesly se propadají v Evropě, v Číně i v USA, dokonce i v „domácí” Kalifornii. A situace je stále horší před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Tesla neprožívá svůj nejlepší rok, z povrchního pohledu na věc ale nemusí být jasné, jak špatný je. Značce se nedaří v podstatě nikde a problémem je také to, že klíčové výsledky jsou měsíc od měsíce a kvartál od kvartálu horší.

Na úvod tohoto článku chceme poznamenat, že nikomu nepřejeme nic špatného, naopak každému přejeme úspěch. Podle nás je to nezbytná součást smýšlení inteligentního člověka - máme na určité záležitosti své názory, jsme věcně kritičtí, dopouštíme se opodstatněných skeptických vizí, nikdy ale nebudeme mít radost z toho, že se někomu něco nepovedlo jen proto, že nám to dává zapravdu - „prasečí radost” se tomu neříká náhodou. Naopak nemáme absolutně žádný problém si přiznat, že jsme se mýlili my, někdo jiný měl pravdu a sklidil zasloužený úspěch.

I tohle dnes bohužel dělí společnost na dva tábory. Už roky kritizujeme podle nás nesmyslné vnucování elektrických aut s očekáváním jistého budoucího vývoje, který se s menšími časovými odchylkami v podstatě do puntíku naplňuje. Reakce „kazatelů elektrické pravdy”? Absolutně nulová reflexe, jen zintenzivnění už tak intenzivních snah o očerňování, nálepkování, prohloubení snah o umělé upozadění šíření jim nepohodlných informací a názorů a další protlačování jejich vizí za jakoukoli cenu.

Přitom my takto dogmatičtí nejsme a nikdy nebudeme - pokud třeba Tesla prokáže, že elektromobily jsou tak široce použitelné řešení, jak si sama myslí, prosadí se s nimi po celém světě, s desítkami milionů prodaných aut za rok se stane největší světovou automobilkou, jak si sama plánovala, a realita jejího fungování konečně dohoní její tržní kapitalizaci na akciové burze, zatleskáme, poblahopřejeme a půjdeme dál. Rozhodně nebudeme nikoho neopodstatněně očerňovat a usilovat o to, abychom přece jen měli pravdu.

V tuto chvíli ale můžeme konstatovat, že realita k tomu nesměřuje. Data JATO Dynamics prvně zpracovaná kolegy z Motor1 totiž ukazují, že Tesla letos prodejně mohutně ztrácí prakticky všude, kde působí. Jejími klíčovými trhy jsou USA, Čína a Evropa, přičemž i doma letos prodeje americké automobilky klesají o 8 procent (na 299 200 aut). Ještě hůř je na tom Evropa s 13procentním meziročním propadem (na 161 300 aut) a Čína je na tom ještě relativně nejlépe.

Motor1 data JATO týkající se největšího trhu světa konkrétně neuvádí, ale my je máme. Maloobchodní čínské prodeje automobilky klesly o 5 procent na 278 317 aut, podstatně horší je to s těmi velkoobchodními (tj. včetně exportů do okolních zemí i do Evropy, které jsou) dole o 10 procent a činí 426 623 aut. Agentura Reuters navíc zdůrazňuje i propad registrací v Kalifornii, která je největším americkým odbytištěm značky a jejím bývalým dlouholetým domovem (dnes je to Texas). Tam klesají prodeje značky už třetí kvartál v řadě a za ten druhý letošní jsou dole o masivních 24 %.

Právě dynamika poklesu je pro Teslu nutně dalším zdrojem obav. Za celé pololetí jsou dole o 17 %, takže pokles je stále rychlejší, to samé platí i v celých USA, v Evropě a nejznatelněji v Číně. Zatímco meziroční pokles velkoobchodních prodejů Tesly je 10%, za poslední evidovaný měsíc (červen) činí už 24,2 % meziročně. To je znovu masivní sešup.

Uvážíme-li, že tyto výsledky přichází v době, kdy Tesla nabízí bezprecedentní slevy, navíc před obdobím, kdy minimálně část jejích evropských prodejů stihnou nová cla na dovoz z Říše středu, ani pohled do budoucna není optimistický. A je třeba říci, že pokud se nedaří Tesle, která se dosud obvykle dokázala povznést nad výkyvy na trhu s elektrickými auty a ukazovala, že je pro zákazníky něčím víc než jen elektromobilem, budou to mít ostatní jen těžší. Pravda, některým značkám se relativně daří, paradoxně třeba BMW, které na nich až tak nebazíruje, ale jsou to spíše výjimky potvrzující docela jiné pravidlo.

Možná pro Teslu není úplně dobré, ze své prodeje dál staví hlavně na dvou třech stárnoucích, jen dílčími způsoby modernizovaných autech, ale to je jen náš názor. Foto: Tesla

Zdroje: JATO Dynamics, Motor1, Reuters

Petr Miler

