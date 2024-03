Prodeje Tesly v Číně se propadají, sklady se plní i přes omezení výroby. Výsledkem jsou slevy a ceny, o kterých se nám ani nezdá před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Čínský trh je důležitý pro každou automobilku, pro Teslu je ale doslova kritický, neboť tam loni prodala přes 52 procent všech aut. Frčet tam tedy musí, to se jí ale zrovna nedaří. A slevy jsou mečem se dvěma ostřími.

Pokud podnikáte v oblasti obchodu či v na něj jakkoli navázaných odvětvích, nejspíš víte, že začátek roku nebývá obdobím vysokých výdělků. Lidé jsou obvykle vyčerpáni z Vánoc, pročež do obchodů míří jen ve chvíli, kdy mohou počítat s velkými slevami. Jinak si zkrátka vlezou na pec, kde je najdete i v březnu. To si uvědomil i Elon Musk, který aktuálně opět zavelel ke slevám. Model Y, tedy nejprodávanější model Tesly, je díky tomu ve Státech o 1 tisíc dolarů (cca 23 300 Kč) levnější než dřív. Šéf automobilky vyrábějící pouze elektromobily však zároveň dodal, že k 1. březnu dojde na opětovné zdražení, a to o tutéž sumu.

Spíše než na americký trh se ovšem nyní zaměříme na ten čínský, který se stará o většinu celosvětových prodejů americké automobilky. A zrovna ten nyní zlaté časy neprožívá. Odbyt Tesly tedy klesá, výroba byla snížena též (za první dva letošní měsíce klesla o 6 procent na 131 tisíc aut), skladových vozů je ale pořád moc. A tak se firma s pomocí slev rozhodla nakopnout prodeje i tam.

Číňané si tedy Model 3 i Model Y mohou nyní pořídit o 8 tisíc yuanů (asi 26 tisíc Kč) levněji, pročež první zmíněný startuje na 245 900 CNY (cca 796 tisíc Kč) a druhý na 250 900 CNY (asi 812 tisíc Kč). Kromě toho pak automobilka nabízí i slevu 10 tisíc yuanů (32 400 Kč) na některé barevné odstíny. Podmínkou nicméně je, aby zákazníci vybírali ze skladových aut, pochopitelně - jak už jsme uvedli, nabídka v Číně zřetelně převyšuje poptávku.

Podle analýzy Wall Street Journal jde také o reakci na nedávný krok značky BYD, která některé své vozy - i ty hybridní - začala prodávat s více než 10procentní slevou. To z nich udělalo nadmíru lákavé zboží i pro lidi, kteří se během Vánoc zcela vydali z peněz. Čínská automobilka pak pro změnu reagovala na cenovou válku, jíž odstartovala Tesla, která v lednu snížila cenu Modelu Y o 5,9 procenta, zatímco Model 3 zamířil dolů o 2,8 procenta.

Co bude dál, je otázkou. Americká automobilka nicméně ve srovnání s těmi čínskými tahá za kratší kus provazu. Politici z Říše středu jsou totiž nervózní z velkých skladových zásob domácích značek. A proto v mnohem větší míře tlačí na jejich vyprazdňování, což se má odehrát s pomocí oněch slev i expanze do zahraničí. Cenová válka se tedy bude nejspíš jen prohlubovat, přičemž ani Tesla si nemůže dovolit dolů doknekonečna.

Pokud ovšem Musk začne prohrávat na čínském trhu, bude mít Tesla opravdu značné problémy. A nedá se ani předpokládat, že by něco spravil facelift Modelu Y. Stejně jako v případě Modelu 3 totiž půjde spíše o dílčí modernizaci, která sedanu i mnohé vzala kvůli úspoře nákladů, což zákazníky pochopitelně netěší.

Pro Teslu je čínský trh důležitý, i proto tam soustavně přistupuje ke slevám svých klíčových modelů. Protože ale BYD míří ještě níž, nejsme si příliš jisti, že dosavadní opatření pomohou. Foto: Tesla

Zdroj: WSJ

