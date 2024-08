Prodeje vlajkových lodí Mercedesu se dál propadají bez ohledu na pohon, polovina jejich výroby se zastaví před 3 hodinami | Petr Miler

Mercedes doplácí přesně na to, před čím jsme ho roky varovali. Takhle to zkrátka dopadá, když vrhnete veškeré úsilí do vývoje a prodeje produktu, který lidé nechtějí, a začnete zanedbávat ten, po kterém je přirozená sháňka - ve výsledku nemáte v ruce jedinou silnou kartu.

Stuttgartská automobilka si roky malovala, že už na začátku roku 2030 nebude prodávat nic než elektřinou poháněné modely. Na základě čeho k takovému přesvědčení přišla, nemáme tušení - roky nám to přes opakované naléhání nikdo z firmy smysluplně nevysvětlil. Bylo něco jako náboženství, elektrická víra, ze které se postupně (a nutno dodat zcela nepřekvapivě) začala stávat jen na peníze díra.

Mercedes tak už letos v únoru tento plán zrušil a zavázal se dál investovat do aut poháněných trhem favorizovanými způsoby. Důvody tohoto rozhodnutí byly postupem času stále patrnější - zamýšlené elektrické náhrady stávajících modelů jako EQS se staly prodejními propadáky a zejména bohatí kupci začali automobilce jasně dávat najevo, co chtějí. Pro některé to byl konec příběhu a začátek něčeho nového, ale jak by asi řekla skupina Kabát: „Omyl, to není konec!”

Jak jsme naposledy probírali včera, sázka na elektrická auta neprobíhá izolovaně. Není to tak, že automobilky začaly nabízet také elektromobily. Je to jinak, začaly se zaměřovat hlavně na elektromobily a spalovací auta dělat spíš tak do počtu - stanovily konec jejich existence ve vlastních nabídkách a mělo-li jít o roky jako 2030, co asi lze očekávat za investice jejich směrem? Nikdo nebude sypat miliardy euro do něčeho, o čem si myslí, že za 5 let úplně skončí, byla to už jen taková „udržovací léčba”, z nouze ctnost, druhá kolej.

I když se některé automobilky snaží víc a jiné méně, jinak to ve výsledku nešlo a nejde. Je to jako když začnete být nevěrní vlastní manželce a vlastní rodině - nemusíte nutně chtít hned odejít, nemusíte nutně nikoho nemít rádi, ale čas máte jen jeden a lásky také nelze rozdávat donekonečna. Ve výsledku se to pozná, někoho začnete zanedbávat. V případě dvoukolejného vývoje aut je to to samé a někdo musel skončit na koleji číslo dvě.

Tady to byla spalovací auta, což si právě vybírá svou daň. Stejně jako VW stále doufá, že bude v roce 2035 dělat skvělý byznys s morálně 23 let starým Golfem, Mercedes doufal, že bude v poněkud náročnějším segmentu dělat nyní skvělý byznys s vývojově i jinak ošizenými spalovacími modely, kterým už podepsal rozsudek smrti. Jak to skončí s VW, ukáže až čas, pro Mercedes to ale dobře nedopadá už teď.

Automobilka se totiž dál potýká se slabými prodeji, a to nikoli pouze elektrických modelů. Zejména vrcholná třída S, která byla donedávna skoro zárukou úspěchu, si v poslední době hledá zákazníky s obtížemi. Nejsem zrovna typickým klientem tohoto typu aut a nebudu se tvářit, že rozumím tomu, co je pro jejich kupce důležité, okolo sebe ale mám lidi, kteří přímo třídu S dekády kupují. A někteří ji častují frázemi typu: „Nová třída S je zklamání, je nekvalitní a na hony vzdálená úrovni dřívějších generací.” A to jsou nadšenci svého druhu, „sérioví kupci”, to už něco znamená.

Na prodejích je to znát, a tak nyní firma vytahuje zástrčku z výroby jak tohoto modelu, tak elektrického EQS v „továrně snů” v Sindelfingenu. Dosud šlo pouze o spekulaci, nyní ale přímo Mercedes německému Handelsblattu potvrdil, že zmíněný závod přejde od října ze dvou směn na jednosměnný provoz, což znamená faktické snížení výroby o polovinu. Masivní omezení si vyžádal výrazný pokles prodejů spalovací třídy S v letošním roce (podle dat JATO Dynamics jde jen v Evropě o 32 procent za první pololetí) a konstantní snižování zájmu o elektrický model EQS (podle stejného zdroje letos -47 %).

Automobilka tento krok potvrdila a z nastalé situace obviňuje všechny kromě sebe. Omezení vztahuje k „geopolitickému, mikro- a makroekonomickému vývoji” a v souladu s tím „plánuje úpravy výroby vozů v některých oblastech závodu v Sindelfingenu”. Primárně proto, aby zastavila klesající zisky, do kterých se propisují klesající prodeje, se kterými nejdou v ruce stabilně vysoké náklady.

Co k tomu dodat? Je to jen připomenutí toho, jak ošidná sázka na cokoli krom zákaznických preferencí je. Mělo by to být varováním pro všechny ostatní - takhle to dopadá, když kvůli sázce na špatného koně žádaný produkt trpí nezájmem výrobce o něj (ve všech ohledech, však se podívejte, co dnes automobilky primárně propagují) a ten nežádaný přináší akorát náklady navíc, protože ho stejně většině lidí nevnutil. Mercedes chtěl víc a nemá nic - místo populární třídy S má nepopulární třídu S a nepopulárního „nástupce” v podobě elektrického EQS. Gratulujeme.

Továrna Mercedesu v Sindelfingenu omezí svou produkci na polovinu. A není to jen kvůli elektrickým autům, zájem se propadá i o ta upozaďovaná spalovací. Foto: Mercedes-Benz

