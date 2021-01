Prodejní šéf Lady poprvé ukázal sériovou novou Nivu, přidal další detaily před 8 hodinami | Petr Prokopec

Aby Lad Niva nebylo málo, dorazí další, ta skutečné nová. Dle Olivera Morneho si ale na takový moment počkáme, o něco dříve můžeme očekávat novou generaci levného kompaktu Granta.

Jednu stranu mince jsme si již prohlédli, nyní nastal čas na tu druhou. Po Dacii tedy přichází na řadu budoucnost Lady, jakkoliv mnohé již bylo nevyhnutelně zmíněno. Mateřský Renault totiž hodlá činnost obou těchto značek výrazně propojit, což povede ke kýžené úspoře nákladů. Do roku 2025 by pak ruská a rumunská strana měly společně představit hned sedm nových modelů, z nichž jedním bezesporu bude sériová verze konceptu Bigster. Co ale konkrétního čekat od Lady? O tom se blíže rozhovořil její prodejní a marketingový šéf Oliver Morne.

Než se ovšem dostaneme k budoucnosti, v rychlosti zrekapitulujeme minulost. Respektive tedy minulý rok, který byl pro AvtoVAZ navzdory pandemii poměrně dobrý. Prodeje automobilky sice klesly o pět procent na 343 512 vozů, klíčový ruský trh ovšem padl o procent devět. Díky tomu Lada navýšila svůj tržní podíl na devítileté maximum, tedy na 21,5 procenta. Lídrem se přitom stejně jako v předchozích letech stala Granta, která má na kontě 126 112 prodaných exemplářů, zatímco po modelu Vesta sáhlo 107 281 zákazníků.

Mimo to se nicméně Ladě loni povedlo také inovovat kombík Largus, stejně jako obě SUV pyšnící se názvem Niva. V tomto ohledu Rusové vyjasnili veškeré zmatky, neboť pětidveřové provedení, jenž před rokem zdobilo logo Chevroletu, bude nyní k dispozici jako Niva Travel. Více než čtyřicet let starý originál pak namísto dosavadního označení 4x4 bude k mání jako Niva Legend, ovšem pouze jako třídvířko. A jak jsme již naznačili před pár dny, Rusové takto nerozhodli jen proto, aby daný stav trval do konce letošního roku.

Morne tedy potvrdil, s čím se vlastně již všeobecně počítalo. Tedy že zcela nová Niva, která bude stejně jako výše zmíněná Dacia Bigster postavena na platformě CMF-B-LS, dorazí až v roce 2024. AvtoVAZ totiž v jejím případě cítí velkou zodpovědnost, což je pochopitelné, neboť jde o jeden z nejslavnějších vozů historie a bezesporu nejznámější ruské auto. Vývoj tedy Rusové nehodlají nikterak uspěchat, načež Nivu čeká takřka padesátiletý životní cyklus, neboť premiéra se odehrála již v roce 1977.

Jsme přitom více než zvědavi, s jakým vzhledem bude nová generace spojena. Až dosud se totiž zdálo, že Rusové radikálně přepřáhnou na zcela jinou kolej a půjdou stejným směrem, jakým se chystá Dacia se zmiňovaným konceptem. I proto nám Bigster opravdu výrazně připomenul Ladu Niva Vision představenou v roce 2018 na autosalonu v Moskvě. Nyní ovšem značka pustila do světa podobu sériové verze, v níž spatřujeme spíše originál vyvedený v moderním hávu.

Hotové auto ale ještě nějakou chvíli neuvidíme, proto vzhůru za dalšími novinkami, které taktéž čeká odklad. Morne totiž dodal, že letos nedorazí ani zcela nová Granta, jenž by dostala tutéž architekturu CMF-B-LS. V mezičase pak ještě má být inovována Vesta, která se navíc v roce 2025 dočká nástupce. Ten však bude o poznání větší, neboť v případě délky by měl odpovídat 4,6metrové Dacii Bigster. Koncepční Niva pak byla 4,2metrová, cestou do produkce se ale také natáhne.

Renault přitom doufá, že na platformě CMF-B-LS bude produkovat přes milion aut ročně. S růstem prodejů ovšem Rusové počítají již letos, přičemž zákazníky hodlají nahnat do showroomů hlavně za pomoci mnoha speciálních a limitovaných edic. Oč přesně však půjde, Morne neupřesnil. Místo toho uvedl, že s elektrifikací a hybridizací by zákazníci u Lady v nejbližší době neměli počítat. Ruský trh totiž na alternativní pohon ještě není připraven, a značka by tak jen prodělávala.

Tím nám novinky spojené s AvtoVAZem končí, jakkoliv ještě nesmíme opomenout rošádu ve vedení. Post firemního šéfdesignéra totiž v prosinci po devíti letech opustil Steve Mattin, který Ladám vdechl jejich současnou podobu. Na jeho místo pak nastoupil Jean-Philip Salard, který pro změnu stylizoval nové modely Dacie, stejně jako třeba Renault Arkana. Nová Niva, nová Granta a inovovaná Vesta tak již budou spadat do jeho kompetence, ačkoliv mnoho k dolaďování toho již nebude - podle prodejního šéfa jsou tato auta prakticky hotová.

Ladu čeká mnohem užší spolupráce s Dacií. Zároveň se Rusové pochlubili i novou vizualizací druhé generace Lady Niva, kterou lze zesvětlit až do výmluvné podoby. Ve srovnání s konceptem z roku 2018 zjevně došlo na diametrální změnu designu. Foto: AvtoVAZ



Prodejní šéf značky Oliver Morne navíc dodal, že vůz nedorazí letos, nýbrž až v roce 2024. Foto: AvtoVAZ



Vše má možná souvislost i s tím, že dosavadního šéfdesignéra Steva Mattina nahradil Jean-Philip Salard. Foto: AvtoVAZ

