Prodejům nových aut v USA vládne už 42 let jedno a to samé auto, je to pořád úplně jiný svět včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

A nechce se změnit ani v dílčích ohledech, jak letos nejlépe poznává sám Ford. Ten se svou legendární F-Series letos překoná metu 700 tisíc prodejů, což oproti loňsku znamená značné zlepšení. Protežovaná elektrická verze se na tom ale nebude podílet ani třemi procenty.

Ford F-Series bude brzy 42 let v řadě nejprodávanějším vozem Ameriky, to už je na sklonku prosince roku 2023 jasné. Modrý ovál to ví, a tak s chlubením se tímto úspěchem nechce čekat až na silvestrovskou půlnoc. Za vítěze se tedy označil už nyní, přičemž dodal, že pro letošek je jeho koruna hned trojitá. Pick-up totiž nemá dominovat pouze celkovým prodejům a logicky i prodejům pick-upů, ale je také králem mezi vozy s hybridním či elektrickým ústrojím.

Prodejní šéf americké divize Robert Kaffl ve svém komentáři vyzdvihl hlavně úspěch bateriové verze F-150 Lightning, která je „zářivým příkladem našeho závazku směrem k mnohem udržitelnější budoucnosti, aniž by došlo ke kompromisům v rámci výkonu či schopností“. Něco takového lze ale vnímat jen jako úsměvné marketingové klišé, které nemá zrovna oporu v realitě. Opakovaně se ukazuje, jakým prodejním propadákem zrovna tahle verze je, a to navíc za situace, kdy asi 60 procent vyrobených aut leží u dealerů reálně neprodaná.

Z dosud publikovaných dat vyplývá, že Ford F-Series má za prvních devět měsíců letošního roku na kontě 573 370 registrací. To je jistě slušné číslo, přičemž dle Kaffla mají celkové registrace překonat metu 700 tisíc aut. Loňských 653 957 registrací tak bude stoprocentně překonáno, ve srovnání s rokem 2021, kdy došlo na prodej 726 004 aut, nicméně Ford možná bude zaostávat.

Když se nicméně zadíváme ještě o pár let dále do minulosti, bylo i citelně lépe - v roce 2016 se jednalo o 820 799 kusů, v roce 2017 o 896 764 kusů a v roce 2018 dokonce o 909 330 kusů. Zájem o pick-up tedy poslední dobou spíše upadá, přičemž elektrické provedení jej rozhodně nedokázalo rozdmýchat. Lightning měl do konce října na kontě jen 15 972 registrací. To ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 43 procent, na druhou stranu nebude tato varianta tvořit ani 3 procenta celkových prodejů. A jak už padlo, zhruba 60 procent vyrobených aut leží bez zájmu na skladech dealerů.

Ford doufá, že příští rok registrace elektrické verze vzrostou na 80 tisíc kusů. To je ovšem polovina oproti předchozím plánům, v souvislosti s aktuální situací jde ale i tak o značně pozitivní výhled. Však nezájem lidí o elektromobily vede k úprku dalších a dalších dealerů od prodeje těchto vozů, což jejich odbytu jistě neprospěje.

Ale zpět k F-Series jako takové, jejíž úspěch jen ukazuje, jak moc jiným světem USA jsou. Takový vůz by se u nás prodával v hrstce exemplářů, míří zcela mimo vkus masového evropského publika. A v Americe jde o nejlépe prodávaný pick-up po sedmačtyřicáté v řadě a nejlépe prodávaný vůz v USA obecně po dvaačtyřicáté v řadě. A pochybujeme, že příští rok přinese změnu.

Ford se pochlubil letošními prodeji své F-Series a má na to plné právo. Grafika: Ford



Velebení elektrické verze F-150 Lightning je ale mimo realitu, to je zjevný propadák. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.