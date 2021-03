Průlom čínských aut na západní trhy asi právě nastal, už poráží renomované značky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Není to už jen jeden náhodný výkyv jediné značky, ale měsíce trvající situace týkající se hned několika z nich. Číňané jsou na koni a zdá se, že už je nic nezastaví, ukazují data z Austrálie.

Světově významné automobilky byly zprvopočátku evropskou záležitostí, Amerika se ale přidala záhy. Trvalo posléze ještě několik dekád, než na automobilové mapě světa začali být vidět Japonci a rozmach Korejců je vlastně velmi čerstvou záležitostí - ještě v 90. letech jejich auta za moc nestála a i kolem roku 2000 neslo loga Hyundai a Kie několik modelů, na které by dnes Korejci nebyli hrdí.

V Číně začali s auty se vší vážností až tou dobou a mnoho obdivu též nesklidili. S ohledem na veškerý předchozí vývoj a význam Číny jako takové ale nešlo dost dobře počítat s tím, že by tomu tak zůstalo.. Ze velkou zdí následují příkladu svých asijských předchůdců, akorát to stylem sobě vlastním dělají ještě o trochu rychleji. Na začátku roku 2021 se tak při pohledu na nabídku čínských automobilek a jejich exportní ambice musíme ptát, kdy přijde moment, kdy lidé zapomenou na předsudky, které dříve měli třeba i vůči Korejcům a začnou jejich auta kupovat ve velkém, protože prostě představují dobrou hodnotu za peníze - značka neznačka. A nyní se zdá, že máme i odpověď: Teď.

Číňané už delší čas bodují na o trochu méně náročných trzích, jako je Rusko a okolní země nebo Jižní a Střední Amerika. Nic proti Mexiku nebo Kazachstánu, tamní normy a očekávání zákazníků jsou ale trochu jiné než v Evropské unii, USA, Japonsku nebo třeba Austrálii, není to pořád „ten západ”, kde musíte mít na palubě asi milion airbagů, dva miliony elektronických asistentů a pokud váš nejnovější infotainment nepracuje s 5G, lidé se obracejí na podpatku. Zmíněná Austrálie ale už náročným trhem je a právě tam Číňané začínají pořádat žně.

Už loni se zdálo, že čínské značky začínají jasně vystrkovat růžky, neboť i na celkově klesajícím trhu rostly o oproti roku 2019 o 70 procent. V lednu už ale přišlo meziroční navýšení o 156 % a v únoru o 152,4 %. To jsou obrovské nárůsty a už to není tak, že někdo prodá 50 aut místo 30, první čínská značka už se propracovala do australské top 10 dle prodejnosti - MG spadající pod čínský koncern SAIC v únoru prodalo v Austrálii 3 017 vozů. A GWM (Great Wall Motors a Haval) je jen v těsném závěsu s podobně dramatickými meziročními nárůsty.

Čína jako země původu aut je tak nyní již na čtvrtém místě, přičemž vůbec poprvé předstihla Německo, Velkou Británii nebo USA. Většinu ostatních lokalit přitom postihl meziroční pokles, zatímco čínských více jak 5 tisíc aut prodaných za jediný kalendářní měsíc znamená onen obrovský vzestup. Korejci jsou na tom už jen 2,4krát lépe. Je tohle ten průlom? S jistotou to říci nelze, ale rozhodně to tak vypadá - taková vlna zájmu už nejspíše není průzkumem odvážných prvních kupců, ale projevem masové poptávky reagující i na pozitivní přijetí ze strany dřívějších kupců.

Dodejme, že jak MG, tak Haval jsou jsou aktivní i v Evropě, byť každá jen v některých zemích. MG známe mj. z Británie a Nizozemska, Haval třeba z Ruska. I na těchto trzích bodují a je zřejmě jen otázkou času, než budou znamenat ještě víc i zde. Když to jde v Austrálii, půjde to zřejmě už kdekoli.

Nejprodávanější auta na australském trhu dle země původu, únor 2021

1. Japonsko - 29 438 kusů (+20,1 procenta oproti únoru 2020)

= 2. Thajsko - 17 458 kusů (-7,9 %)

3. Jižní Korea - 12 305 kusů (+11,5 %)

4. Čína - 5 014 kusů (+152,4 %)

5. Německo - 3 370 kusů (-41,9 %)

6. Velká Británie - 2 247 kusů (-3,6 %)

Dnes čínské MG začíná vystrkovat drápky ve velkém jak v Evropě, tak i v Austrálii, tam už mezi 10 nejprodávanějšími značkami. Foto: MG Motor



U protinožců boduje ale i Haval, o kterém u nás bývá řeč vcelku pravidelně, jako třeba v případě modelu F7x. Foto: Haval

Zdroj: Car Advice

