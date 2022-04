První automobilová značka nadobro opustila Rusko a propustila všechny lidi, jiná ale znovu rozjíždí výrobu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Může se zdát, že rozhodnutí jedné je morálně správné a druhé morálně vadné, pochybujeme ale, že tyto myšlenky hrály v jejich uvažování zásadní roli. Obě se nakonec zachovaly racionálně a předpokládáme, že podobný přístup k věci bude stále častější.

Když ruský prezident Vladimír Putin zavelel 24. února k útoku na Ukrajinu, zůstal celý svět v šoku, i když na možnost invaze upozorňoval kde kdo. Politici však situaci nijak neřešili a aktivní začali být až poté, kdy došlo na nejhorší. Zejména Evropská unie a Spojené státy tak přistoupily k sankcím, o kterých měly začít přemýšlet spíše v době, kdy se u ukrajinských hranic začaly soustředit ruské vojenské jednotky. Samy sankce ale konflikt evidentně neřeší a je otázkou, co vlastně řeší.

Největší zdroje ruských finančních příjmů záměrně míjejí, neboť odstřihnutí dodávek klíčových komodit si zejména EU nemůže dovolit. Stále častěji se pak hovoří o tom, že západem zakázané technologie do Ruska míjí jinými cestami, zejména pak přes Čínu, se kterou mohou Rusové snadno obchodovat i díky rozsáhlým rezervám v yuanech. Ekonomická válka je vždy ošidná a byť nepochybujeme, že tato Rusko výrazně zasáhne, zejména EU se sankcemi výrazně střílí do vlastních nohou. Neboť zákazem vývozu zboží odepsala řadě firem významný trh. A zdražení významných komodit dále nafoukne už tak dekády nevídanou inflaci, jejímž neblahým dopadům nemůže sebesilnější ekonomika utéci.

Ne všechna omezení aktivit v Rusku ale byla dána sankcemi, některé firmy v Rusku pozastavily svou činnost dobrovolně coby projev morálního odsouzení aktivit země na Ukrajině. Mezi takové patřil i německý Continental, ale už nepatří - včera, tedy 19. dubna znovu zahájil výrobu pneumatik ve svém ruském závodě v Kaluze. Firma k tomu uvedla, že tak musela učinit, neboť by jinak nedostála svým významným smluvním závazkům. A také chtěla podpořit své zaměstnance, kteří po měsíci a půl bez práce (byť s pouze sníženými platy) zřejmě přestávali ztrácet víru v další budoucnost.

Na toto rozhodnutí lze hledět různě, chápavě i odmítavě. Nicméně realitou je ta skutečnost, že pokud by Rusům pneumatiky nedodal Continental, dodal by je někdo jiný - v Číně je dnes vyrábí nespočet firem. Nepodnikáním v Rusku asi Rusům neublížíte, zase tak izolovaní nejsou. Tak či onak postup Continentalu připomíná, že krátkodobá gesta jsou jedna věc, dlouhodobé přehodnocení obchodních záměrů jiná.

Ne každý ale volí tento postup, jakkoli okolnosti jsou jiné. Se svou trochou do mlýna přišel také americký koncern General Motors, který se rozhodl ruský trh nadobro opustit a propustil veškeré své místní zaměstnance. Říká, že tak činí v reakci na sankce a zakázaný dovoz „luxusních aut“, ovšem ani v tomto případě není situace až tak jednoduchá. Pro GM byly sankce spíše poslední kapkou do kýble plného problémů.

GM totiž po několika desetiletích trápení na evropských trzích obvykle jen prodělával. Američané se tedy ze starého kontinentu postupně začali stahovat, přičemž prodali jak Opel, tak svůj podíl ve firmě založené společně s Ladou. Na Rusko se pak snažili cílit už jen s pomocí luxusních modelů Cadillacu a Chevroletu, ovšem za letošní první kvartál první zmíněná značka prodala jen 162 aut, což představuje 73procentní propad. Druhá pak sice dosáhla 209procentního růstu, ovšem registrace 266 vozů také nejsou moc zajímavé. Definitivní odchod je tak spíše řešením dlouhodobých problémů.

Jsme zvědavi, jak se situace bude dále vyvíjet, nevěříme ale příliš tomu, že by se emotivní postoje držely vlády dlouho. Nakonec zvítězí ekonomická racionalita, což je nakonec i případ obou těchto kroků - pro Continental (i z nějakého širšího hlediska, ne jen jeho vlastního) má smysl v Rusku podnikat dál, pokud může. A pro GM to smysl nemá bez ohledu na to, co zrovna může. Obě firmy se tak rozhodly jednat hlavně rozumně, ať už si o tom myslíme cokoli.

Takový Cadillac XT4 si Rusové už nekoupí... Foto: Cadillac



...ovšem s pneumatikami Continental mohou nově opět začít počítat. Foto: Continental

Zdroj: Reuters, Avtostat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.