První automobilka začala vyvážet levné modely z Indie na vyspělé trhy, výsledkem je kouzelná nabídka

Kolikrát už jsme psali o zajímavých novinkách třeba i Škody pro Indii, které za pakatel nabízí téměř vše, co by bylo třeba k úspěchu „na západě”, a přesto je nikdo nevyváží? Suzuki to nyní změnilo s modelem Fronx a vypadá to, že bude mít žně.

Na založení indické automobilky Maruti sice došlo již v 70. letech minulého století, za její skutečný počátek lze ovšem považovat až rok 1982. Tehdy indická vláda začala jednat s japonským Suzuki o spolupráci. Obě strany si nakonec plácly, jakkoli Indové požadovali, aby Japonci ve společném podniku vlastnili 40 procent, zatímco Suzuki kvůli nedostatku kapitálu a s ohledem na nemalý risk požadovalo jen 26procentní podíl. Nakonec jej ale postupně navyšovalo, až nakonec nad Maruti převzalo plnou kontrolu.

Nebylo to nicméně až tak překvapivé, neboť nová automobilka sklidila velký úspěch. Její prvotina, Maruti 800 postavená na bázi Suzuki Alto, totiž dle původních předpokladů měla v prvním roce po odhalení oslovit 20 tisíc lidí a ve druhém 40 tisíc. Jenže Indové během několika málo měsíců obdrželi 120 tisíc objednávek. V devadesátkách pak sice země čelila velké ekonomické krizi, ovšem Maruti Suzuki i nadále rostlo a momentálně ovládá takřka polovinu indického trhu s osobními vozy.

Jednou z posledních lokálních novinek je SUV Fronx, které bylo představeno v lednu loňského roku a prakticky ihned se stalo hitem. Z velké části za tím stojí jeho délka 3 995 milimetrů, díky které je vůz zatížen nižšími daněmi. Automobilka se navíc rozhodla, že využije maximum existujících komponentů z modelu Baleno, a to včetně platformy. Díky tomu ji vývoj přišel jen na 9 miliard rupií, tedy na zhruba 2,5 miliardy korun. Obecně přitom výrobci za vývoj nových modelů utrácí násobně víc.

Fronx se tedy stal zlatonosnou slepicí, po které navíc můžete chodit vybírat kurník několikrát denně. To konečně pochopilo i ústředí Suzuki v Japonsku, které se na rozdíl od svých konkurentů rozhodlo, že indický Fronx nabídne i jinde než přímo v Indii či v okolí. Začalo jej tedy dovážet také do země vycházejícího slunce, kde ceny startují na 2 514 000 yenů (cca 388 000 Kč). Není to samozřejmě tak málo jako v Indii (tam stojí v přepočtu asi mezi 210 a 360 tisíci Kč), ale pořád je to vynikající hodnota za peníze. Však považte, co za 388 tisíc koupíte u nás...

Na poměry Suzuki to až taková láce není, obecně je ale cena čtyřmetrového SUV velmi nízká a samotný vyvoz z Indie ukazuje, že to je cesta, kterou by se automobilky v době nedostupnosti skutečně levných nových aut v Evropě mohli vydat. Navíc je třeba probrat, co za zmíněné peníze s Fonxem dostáváte. Automobilka verzi pro japonský trh osadila 1,5litrovým mild-hybridním čtyřválcem, jenž produkuje 103 koní. O jejich přenos se na přední kola se pak stará šestistupňová automatická převodovka, za příplatek 225 000 JPY (asi 35 000 Kč) je ale nabízen i pohon všech čtyř kol, který je taktéž výlučně japonskou záležitostí.

Uvnitř je pak možné počítat s multimediálním systémem, jenž disponuje funkcemi Android Auto a Apple CarPlay, stejně jako 9palcovou obrazovkou. Po stránce bezpečnostní pak lze kromě plejády airbagů zmínit i adaptivní tempomat, monitoring jízdy ve zvoleném pruhu či asistent rozjezdu do kopce. Fronx je tedy vlastně něco jako sen, jak pro automobilku, které může dát pořádně vydělat, tak pro zákazníky, jimž za málo nabídne mnoho.

V průběhu vývoje se uvažovalo, že Fronx dostane takřka kolmou záď, aby byl navýšen objem v zavazadelníku. Nakonec to však vyhrál styl a došlo ke zkosení těchto partií. Foto: Suzuki

