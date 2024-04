První dobíjecí Lamborghini je další hybridní nesmysl, fiktivní úsporu paliva mění za 300kilovou nadváhu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pokud si někdo myslí, že těžkému autu s motorem V8 přidá ještě elektromotor, učiní jej o dalších 300 kg těším a něčemu tím pomůže, asi nedával pozor ve škole. Tohle auto je zoufalá úlitba normám, nic víc.

Je až neskutečné, jak se z boje s klimatickými změnami stalo nové náboženství. Snad nejvíce je to patrné v automobilové branži, kde se absence výfuku či alespoň přítomnost hybridního ústrojí stala politiky akceptovaným odpustkem. Ve finále je tak jedno, že kvůli danému vozu musely být vytěženy stovky tun všemožných hornin, aby mohl dostat své baterie. Je jedno, že kvůli jejich rafinaci a přepravě unikly do ovzduší skutečně jedovaté zplodiny. Z pohledu zákonodárců vše převažují výsledky z laboratoří, kde jsou elektromobilům a hybridům přisuzovány nulové či velmi nízké emise.

Je komické, že ani papírové emise kvůli o tomu neklesají, natož pak ty skutečné. Důvodem je mimo jiné to, že s příchodem baterií roste také hmotnost elektrifikovaných aut a jejich výkony. I když lze tedy souhlasit s tím, že jejich spalovací ústrojí si čas od času může oddechnout, zároveň je třeba poukázat na to, že ve zbytku času musí rozpohybovat vyšší hmotnost, než by tomu bez akumulátorového paketu bylo. Je tedy třeba najet velkou porci kilometrů a spotřebovávat pouze skutečně čistou elektřinu, aby byla kompenzována jak ekologická zátěž z výroby, tak ta faktická v podobně nadbytečných kil.

Zrovna o obrovském nájezdu si však drahá luxusní či sportovní auta mohou nechat pouze zdát. Jejich majitelé totiž povětšinu mají k dispozici celý vozový park, a tak je využívají spíše jen sporadicky. Zelené nálepky na čelním okně, v technickém průkazu nebo kdekoli jinde je pak uklidňují, že pro přírodu udělali maximum. Jenže reálně by pro životní prostředí udělali víc, kdyby zůstali třeba u dieselového SUV, které si koupili někdy před 10 lety. Protože ale o skutečný svět tu vážně nejde, jsou pravidla nastavena opravdu naprosto nesmyslně.

Důkazem politické zvrácenosti je bezesporu nové Lamborghini Urus SE. Tedy vůbec nejvýkonnější verze italského SUV, jež stejně jako základní model počítá s dvakrát přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem. Zatímco však v jeho případě míří na všechna čtyři kola 650 koní, u novinky byl výkon stažen na 620 koní. Značka však spalovací jednotku doplnila osmistupňovým automatem s integrovaným elektromotorem, jenž dodává dalších 192 koní. Celkově jich tedy Urus SE nabízí 800, načež zrychlení z klidu na stovku kleslo o desetinu na 3,4 sekundy.

Spíše než dynamikou se ovšem Lamborghini chlubí 80procentním snížením spotřeby paliva resp. emisí CO2. Jak, proboha? Vyšším výkonem a hmotností? K tomuto číslu se Italové stejně jako jiní pochopitelně dobrali jen díky tomu, že novinka dostala do vínku baterie o kapacitě 25,9 kWh, s nimiž zvládá ujet na elektřinu 60 km. Taková jízda probíhá optikou norem na vzduch, odtud ono snížení spotřeby a emisí. Reálně ale nelze přehlédnout, že Urus SE váží o podstatných 300 kilogramů více než spalovací verze. Jakmile se baterie vybijí, což se v mrazivých dnech stane po pár kilometrech, rázem tu máte 2 540 kg vážícího osmiválcového mastodonta.

I kdyby nicméně novinka nakonec v provozu skutečně něco ušetřila, půjde maximálně o jednotky gramů CO2. Přitom jen těžbou a zpracováním materiálů potřebných na výrobu baterií se v průměru vyprodukuje 70 kg emisí na jednu kilowatthodinu. Energeticky ještě náročnější je pak výroba paketů. Urus SE je tak stejně jako všechny ostatní hybridy a elektromobily zatížen obrovským balíkem zplodin ještě předtím, než vůbec nový majitel převezme klíčky.

Nic z toho ale zákonodárci není bráno v potaz, přičemž výrobci ochotně na tuto rétoriku najeli rovněž. Urus SE tedy máme brát jako výrazný milník vedoucí k dekarbonizaci značky. Že je přitom nejvýkonnější verzí v nabídce, by nejspíše mělo být třešinkou na dortu. Stejně jako skutečnost, že zvládá maximálku 312 km/h. Rozhodně však nejde o nejlépe akcelerující provedení, tím je Urus Performante schopný pokořit stovku za 3,3 sekundy. To navíc váží jen 2 150 kg, pro přírodu tedy snadno může dělat více. Ovšem „pouze“ ve skutečném světě.

Vzhledově se Urus SE od zbytku portfolia prakticky neliší. Nicméně hybridní ústrojí nezvedlo pouze výkon, ale také hmotnost. Reálný dopad na životní prostředí tedy ani v nejmenším nebude tak příznivý, jak Italové naznačují. Foto: Lamborghini

