První fotka inovovaného provedení nejprodávanější Tesly budí velké pozdvižení

Tohle SUV je pro americkou automobilku klíčové, přes obecný propad zájmu zůstává jejím jasně nejprodávanějším vozem. Už proto Model Y budí pozdvižení. Důvodem je ale i to, že Elon Musk popřel, že by v inovované verzi měl v dohledné době dorazit, přesto je zjevně na cestě.

Před necelým měsícem Elon Musk přišel s poměrně překvapivým oznámením. Přestože většina lidí očekávala, že modernizovaný Model Y dorazí ještě letos, dle šéfa Tesly se tak rozhodně nestane. Jakkoli se jednalo o zklamání, tento krok dával smysl. Je totiž třeba si uvědomit, že americká automobilka má aktuálně sklady narvané k prasknutí. A i když se Model Y loni stal jedním z nejlépe prodávaných aut světa, letošní zájem ochabnul a zůstává mizerný navzdory obřím slevám.

Pokud by tedy nyní přišel facelift, zájem o skladové vozy by dál poklesl a jejich hodnota s tím. Navíc je otázkou, jak moc poptávku rozdmýchá modernizované provedení, neboť Modelu 3 sice pomohl, superhit z něj ale znovu neudělal, na to přináší příliš málo novinek.

Odložení faceliftu na pozdější dobu by tedy pro Teslu mohlo být výhodné, ale je to také dvousečná zbraň. Po druhém letošním kvartálu začíná být jasné, že lidé se pro elektrická auta v houfech sami od sebe neženou. A je třeba jim nahazovat nová lákadla, mezi která se inovovaný Model Y může řadit.

Proto také přiložená fotka maskovaného prototypu faceliftovaného Modelu Y, který je znám pod přezdívkou Juniper, vyvolala ve veřejném prostoru tolik pozdvižení. Jednak se vůbec nečekalo, že bude k vidění, jednak je to samozřejmě zajímavá novinka sama o sobě.

Vůz se povedlo nafotit poblíž stadionu Rose Bowl v kalifornské Pasadeně, přičemž stejně jako dříve Model 3 má zakryté čelní a zadní partie. Designové změny tedy čekejme právě v těchto oblastech, tak jako u sedanu ale budou minimální - kvůli co nejnižšímu odporu vzduchu je designérská svoboda u elektromobilů omezena ještě víc než u jiných aut.

Co se však odehraje pod povrchem, je v tuto chvíli otázkou. Nejjednodušší a nejlevnější cestou pro Teslu by pochopitelně bylo převzetí techniky, s jakou dorazil modernizovaný Model 3, se kterým je menší SUV v blízkém příbuzenském vztahu. Jenže právě pokles zájmu o elektromobilitu, stejně jako stále větší konkurence na trhu, měly dle spekulací vést automobilku k tomu, aby pořádně naložila pod kotel inovací. Dost možná tak dojde na adopci některé techniky z pick-upu Cybertruck.

Zda Model Y vyfasuje 800voltovou architekturu, je v tuto chvíli ve hvězdách. Stejně jako se můžeme ptát, kdy se facelift ukáže. Nicméně pokud Musk nepopožene vývoj a nerozmyslí si svá slova o zamítnutí letošní premiéry, lze debut očekávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Zda se setká s takovým zájmem, jakého se dočkal Model Y jako takový, ukáže až čas.

A Model Y prototype has been spotted recently, including similar front and rear covers as seen with the newly upgraded Model 3.



Tesla has previously communicated that no upgrades are planned this year for the Model Y, so major updates are still a ways out, but exciting to see! https://t.co/EFewxMORRL