První SL od Maybachu je venku. Ke kolotoči pasuje jako nic jiného, děti s ním přesto musíte nechat doma před 11 hodinami | Petr Miler

Po stránce kýčovité opulence tohle auto nezklamalo ani v nejmenším, je to něco jako luxusní dort od pejska a kočičky. Pikantní ovšem je, že navzdory označení 680 nemá pod kapotou ani hybridní pohon, ale ryzí osmiválec, takže nakonec nebude až tak těžké. A není to jediná věc, ve které tato verze vrací SL tak trochu zpět v čase.

Obecně vzato nemůžeme hovořit o překvapení, neboť po úniku ze začátku týdne bylo jasné, že Němci v rámci Týdne aut v Monterey ukážou Mercedes SL ve verzi od Maybachu. To se skutečně stalo a chvíli jsme přemýšleli, jestli se o tomto svérázném autě vůbec znovu zmiňovat. Nakonec ale skýtá nejméně dva dílčí pozoruhodné aspekty, které si další článek zaslouží.

Rozhodně to není vzhled a vůbec stylizace vozu, která je nám prostě nekonečně cizí. Pokud se říká, že zejména luxusnější Mercedesy vychází svým pojetím vstříc poněkud „světským” lidem, pak marně tápeme, kdo by měl být cílovou skupinou tohoto auta. Kýč z něj - jako z většiny Maybachů posledních let - čiší tak moc, že bychom se do auta skoro báli sednout, aby z něj nezačal stříkat. A je celkem jedno, kam se podíváte, je ho všude fůra.

Máme prostě docela jinou představu o tom, jak by měl vypadat luxusní automobil vkusného člověka. Po úniku prvních fotek jsme hovořili o některých prvcích jako od Vuittona a Mercedesu takové připodobnění asi nebude cizí. Auto si celým jménem říká Mercedes-Maybach SL680 Monogram a monogramů je opravdu plné. Na tomhle SL je asi 7 milionů log Maybachu, nejlépe vám to ukáží fotky - dokonce i takové věci jako kapota motoru, maska chladiče, plátěná střecha, vnitřní grafika světel, blatníky nebo části sedadel jsou zdobeny neobvykle vysokým množstvím log německé luxusní značky.

Už to je přes čáru, jen to ale kýč nedělá. Nicméně podívejte se třeba na rám okna z leštěného hliníku, chromované prahy, svítící logo nad maskou nebo některé doplňky. Takovému autu se člověk musí smát, je to jako kdyby ho dělali pejsek s kočičkou a vymýšleli, co by ještě tak v opravdu noblesním voze podle nich mělo být. Chrom, hliník, kůže, dřevo, barvičky, loga, k tomu stylová kabelička, kožená bundička... Kdybych provozoval kolotoče, tohle k nim chci mít.

Tím se ale dostáváme ke dvěma překvapivým specifikům. Tím prvním je, že i když auto ke kolotočům pasuje jako žádné jiné, je to opravdu jen v rovině kolotoč-provozovatel. Pokud byste tímto vozem chtěli na kolotoče odvézt děti, nepůjde to, což je samo o sobě svérázné. Auto je totiž jen upraveným novým Mercedesem SL, který se po asi 30 letech vrátil k interiéru 2+2. Je to tedy kabriolet s dvojicí zadních sedadel, SL680 od Maybachu je ale roadster, který zadní sedadla nemá a prostor pro ně je zakrytovaný. Proč, netušíme, asi to pejskovi a kočičce přišlo jako další správné ozvláštnění.

Druhým překvapením budiž technika. Vědělo se, že auto ponese označení SL680, a zdálo se být téměř nemožné, aby pod kapotou mělo dvanáctiválcový motor, s tím by si současné SL asi nepotykalo. Čekali jsme tedy, že půjde o dobíjecí hybrid s motorem V8, neboť v takovém případě by i čtyřlitrový motor pod kapotou ve spojení s elektrickým pohonem použití tak velikášského označení ospravedlňoval, tedy aspoň optikou Mercedesu. Ale ouha, automobilka nakonec použila „jen běžný” 4,0litrový V8 z verze SL 63 od AMG.

Proč? Možná proto, že bohatí klienti Mercedesu o elektrifikaci nestojí a zrovna u Maybachu automobilka nechtěla jít proti nim. Jeho 585 koní a 800 Nm míří na všechna čtyři kola přes automatickou převodovku 9G-Tronic. Hmotnost si Mercedes nechal pro sebe, ale auto nakonec nemusí být až tak těžké, jak jsme se báli. Samozřejmě to ale nebude málo, tušíme něco kolem 2,2 tuny, neboť auto s jinak stejným výkonem jako SL 63 od AMG zrychluje na stovku za 4,1 sekundy místo 3,6 s. Maximální rychlost činí 260 km/h, ale to je jen dílo elektronického omezovače.

Proč se tedy auto vůbec jmenuje SL680? Protože je to ten správný atribut moci, jako celý SL od Maybachu. Jedno technické ospravedlnění automobilka přidává - aby prý V8 působil stejně kultivovaně jako V12, jehož označení si půjčuje, použila měkčí uložení motoru, překalibrování charakteristiky odezvy na pedál plynu a přidala také výfukový systém s „optimalizací hluku”. Co to znamená, nevíme, nejspíš nějakou formu utišení. SL680 dále počítá ve srovnání s SL 63 také s další hlukovou izolaci a měkčím nastavením odpružení. Ale to všechno už jde ruku v ruce s očekávanými modifikacemi.

Cenu auta zatím nebyly zveřejněny, ale čekejme pořádnou nálož - už SL 63 stojí od 5 374 820 Kč, hádali bychom, že Maybach SL bude za 6,5 až 7 milionů nejméně. A to ve standardních provedeních, pokud sáhnete po úvodní edici SL 680 Monogram Series Red Ambience nebo SL 680 Monogram Series White Ambience, které ladí buď s granátově červeným nebo opálově bílým lakem s obsidiánově černou metalízou, bude to ještě víc. Dodávky auta v Evropě začnou na jaře roku 2025.

Mercedes-Maybach SL je přesně tak podivně kýčovitý stroj, jak jsme čekali, ovšem pár aspekty přece jen překvapil. Foto: Mercedes-Benz

Petr Miler

