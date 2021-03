První velká automobilka jde proti proudu, s motory na benzin a naftu nekončí a neskončí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

V poslední době se automobilky mohou přetrhnout s avízy, kdy skončí s vývojem či prodejem aut na benzin a naftu, i když nemohou mít tušení, co přinese vývoj dalších let. BMW se mezi takové zařadit odmítá.

V poslední době hned několik velkých automobilek oznámilo, že končí s vývojem nových spalovacích motorů a nebo dokonce stanovily datum, kdy je přestanou prodávat. A jakkoli chápeme, že se tak stalo v reakci na tlaky Evropské unie, která se rozhodla jít jen elektrickou cestou a nový americký prezident ji v tom nebude odporovat, přijde nám to nekonečně hloupé.

Jakkoli se firmy rády ohání termíny, jako jsou odpovědnost a udržitelnost, ani jedno nespočívá v plánováním nenaplánovatelného. Nikdo neví, kam se stočí vývoj během dalších 10 nebo 15 let, nikdo neví, kam se vyvinou politické tlaky. Odpovědné a udržitelné podnikání spočívá primárně ve schopnosti se flexibilně přizpůsobit aktuální realitě a opravdu není možné odhadnout, jaká za dekádu bude. Jediný smysluplný plán tedy zní: „Budeme prodávat to, co budou zákazníci chtít a co nám vývoj a regulace umožní,” to ale zřejmě nezní dostatečně rozhodně.

Ostrůvky zdravého rozumu naštěstí ještě existují a jeden z nich se vynořil ve vskutku nečekaných končinách - v Bavorsku. Ačkoli mnichovské BMW v posledních dekádách hořelo pro kdejaký „zelený nesmysl”, šéf automobilky Oliver Zipse nyní vyrazil proti proudu. Uvedl totiž uvedl, že firma „neplánuje zastavit vývoj spalovacích jednotek“, jak oznámilo třeba Audi nebo Mercedes Značka sice předpokládá, že elektrifikace se stane masovější, ovšem stále bude i v roce 2030 mít na celkových prodejích maximálně poloviční podíl.

Zipse nicméně ani počátek další dekády nebere jako konečnou a dodává, že „zájem o spalovací motory zůstane silný po mnoho let“. Ač tedy třeba dceřiné Mini hodlá svůj poslední benzinový model odhalit v roce 2025 a do roku 2030 chce být zcela elektrické, mateřská automobilka evidentně vše na jednu kartu sázet nehodlá. A ve výsledku je otázkou, nakolik lze vlastně brát vážně slova šéfa Audi Markuse Düsmanna, dle nějž byl vývoj nových spalovacích motorů u čtyř kruhů již zastaven a firma bude dále pouze upravovat existující jednotky. Je totiž třeba připomenout, že je to právě Audi, které se společně s Porsche věnuje vývoji syntetických paliv.

Ať už si ale automobilky usmyslí cokoli a situace v EU bude jakákoli, je třeba nezapomínat, že svět není jen Evropská unie. A není to ani EU s USA a Čínou, třebaže jde o obrovské trhy. Je tu celé Rusko a okolní země, které jsou pro elektromobilitu stvořené asi jako vepř pro Velkou pardubickou, podobně je na tom se svými vzdálenostmi a teplotami Kanada, pak je tu celá Jižní Amerika a její převážně rozvojové země, je tu Afrika v čele s dvousetmilionovou Nigérií, tedy zemí lidnatou skoro jako USA, která po elektromobilitě neštěkne ještě dekády a pochopitelně více jak miliardová Indie s velkými automobilovými plány, kde též elektrická auta nemají šanci se v jakkoli dohledné době uchytit. To jsou odhadem dvě třetiny světa, škrtnou si významné automobilky tak velká odbytiště? Asi ne.

Jinými slovy, situace na celém světě není stejná, a zatímco v mnoha zemích lze i díky politickému tlaku očekávat maximální přiklonění k elektrifikaci, jinde to zkrátka nepůjde a i o nigerijské zákazníky bude probíhat konkurenční boj. Bude jim Audi prodávat i v roce 2040 motory staré 20 let? Nevěříme tomu. Sázet tedy již dnes vše na jednu kartu, když nikdo nedokáže ani přesně říci, kdy a zda se vůbec lidstvo vypořádá s koronavirem, je opravdu nesmyslné.

BMW počítá se spalovacími motory i po roce 2030, což je vlastně logické, neboť celý svět zkrátka elektrifikovat nepůjde. Otázkou ale samozřejmě je, s jakými agregáty bude možné počítat, toto je přeplňovaný osmiválec s 635 koňmi, který pohání nové M5 CS. Foto: BMW

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec